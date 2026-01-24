"Нафтогаз" увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации украинской энергосистемы
Группа "Нафтогаз" на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы после российских обстрелов.
Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.
Импорт электроэнергии увеличен
"Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий Группы, как это предусмотрено правительственным постановлением. Соответствующий объем электроэнергии освобожден для нужд бытовых потребителей", - рассказал Корецкий.
Он добавил, что "Нафтогаз" координирует свои действия с правительством, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов.
Обстрел в ночь на 24 января
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
- Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Це така нова інтерпритація слогана *зробимо їх ще раз* ?