1 211 8

"Нафтогаз" увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации украинской энергосистемы

Группа "Нафтогаз" на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы после российских обстрелов.

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Импорт электроэнергии увеличен

"Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий Группы, как это предусмотрено правительственным постановлением. Соответствующий объем электроэнергии освобожден для нужд бытовых потребителей", - рассказал Корецкий.

Он добавил, что "Нафтогаз" координирует свои действия с правительством, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов.

Обстрел в ночь на 24 января

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
  • Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.

Це так красиво називається "Ми не стали витрачати гроші на закупівлю достатніх об'ємів газу в сховища"
24.01.2026 18:48 Ответить
Об'єми газу достатні. Щоб їх викачати зі сховищ, потрібні достатні об'єми електроенергії
24.01.2026 19:06 Ответить
Те, що Зеленскій розказував про закачані об'єми газу, не означає, що то вони закупили і закачали. То газ Західних компаній. А про недостатню кількість закупленого для проходження зими, говорили ще восени.
24.01.2026 19:15 Ответить
Говорили. Але зараз кінець січня. За чей час, закупили та закачали
24.01.2026 19:54 Ответить
Hайбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина.

Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
24.01.2026 19:32 Ответить
Фірми прокладки вже створені друзями найвелиичнійшивейшого, що втікли за кордон після розкрадань коштів на енергетиці?
Це така нова інтерпритація слогана *зробимо їх ще раз* ?
24.01.2026 22:15 Ответить
Щось не зовсім зрозуміло з імпортом електроенергії роится в Україні. Стерненко говорив з якимось чиновником, який говорив, що імпорт нам мало, що дасть, бо зруйновані лінії електропередач, якими цей імпорт можна доставляти до споживача. А ці кажуть, що імпорту недостатньо. Брешуть і не червоніють.
25.01.2026 10:35 Ответить
 
 