"Нафтогаз" увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации украинской энергосистемы

Группа "Нафтогаз" на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы после российских обстрелов.

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Импорт электроэнергии увеличен

"Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий Группы, как это предусмотрено правительственным постановлением. Соответствующий объем электроэнергии освобожден для нужд бытовых потребителей", - рассказал Корецкий.

Он добавил, что "Нафтогаз" координирует свои действия с правительством, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов.

Обстрел в ночь на 24 января

По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.

