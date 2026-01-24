"Нафтогаз" збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації української енергосистеми
Група "Нафтогаз" цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після російських обстрілів.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Імпорт електроенергії збільшено
"Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою. Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів", - розповів Корецький.
Він додав, що "Нафтогаз" координує свої дії з урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.
Обстріл в ніч на 24 січня
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
- Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Це така нова інтерпритація слогана *зробимо їх ще раз* ?