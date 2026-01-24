"Нафтогаз" збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації української енергосистеми

Група "Нафтогаз" цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після російських обстрілів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

Імпорт електроенергії збільшено

"Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою. Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів", - розповів Корецький.

Він додав, що "Нафтогаз" координує свої дії з урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Читайте також: Росіяни весь тиждень били по об’єктах "Нафтогазу", - Зеленський

Обстріл в ніч на 24 січня

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
  • Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.

Читайте також: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях, - Міненерго

Це так красиво називається "Ми не стали витрачати гроші на закупівлю достатніх об'ємів газу в сховища"
24.01.2026 18:48 Відповісти
Об'єми газу достатні. Щоб їх викачати зі сховищ, потрібні достатні об'єми електроенергії
24.01.2026 19:06 Відповісти
Те, що Зеленскій розказував про закачані об'єми газу, не означає, що то вони закупили і закачали. То газ Західних компаній. А про недостатню кількість закупленого для проходження зими, говорили ще восени.
24.01.2026 19:15 Відповісти
Говорили. Але зараз кінець січня. За чей час, закупили та закачали
24.01.2026 19:54 Відповісти
Hайбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина.

Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
24.01.2026 19:32 Відповісти
Фірми прокладки вже створені друзями найвелиичнійшивейшого, що втікли за кордон після розкрадань коштів на енергетиці?
Це така нова інтерпритація слогана *зробимо їх ще раз* ?
24.01.2026 22:15 Відповісти
Щось не зовсім зрозуміло з імпортом електроенергії роится в Україні. Стерненко говорив з якимось чиновником, який говорив, що імпорт нам мало, що дасть, бо зруйновані лінії електропередач, якими цей імпорт можна доставляти до споживача. А ці кажуть, що імпорту недостатньо. Брешуть і не червоніють.
25.01.2026 10:35 Відповісти
 
 