"Нафтогаз" збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації української енергосистеми

Група "Нафтогаз" цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після російських обстрілів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

Імпорт електроенергії збільшено

"Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб всіх підприємств Групи, як це передбачено урядовою постановою. Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів", - розповів Корецький.

Він додав, що "Нафтогаз" координує свої дії з урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Читайте також: Росіяни весь тиждень били по об’єктах "Нафтогазу", - Зеленський

Обстріл в ніч на 24 січня

За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.

У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.

Читайте також: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях, - Міненерго