Китай осудил удары по Ирану и убийство Хаменеи

Китай резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их "неприемлемыми" и отметив, что они произошли на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном относительно ядерного соглашения.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Китай решительно осудил удары и нарушение суверенитета Ирана

"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, попранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", - говорится в сообщении.

В МИД Китая призвали к немедленному прекращению военных операций, избеганию дальнейшей эскалации напряженности и совместной защите мира и стабильности на Ближнем Востоке и в мире.

Ван И и Лавров призвали к дипломатическому урегулированию и прекращению конфликта

В ведомстве также сообщили, что сегодня, 1 марта, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ван И заявил, что по настоянию Китая и России Совет Безопасности ООН вчера провел экстренное заседание по текущей ситуации в Иране.

"Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН и выступает против применения силы в международных отношениях. Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, являются неприемлемыми; откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к смене режима являются неприемлемыми", - отметили в МИД Китая.

В министерстве подчеркнули, что эти действия нарушают международное право и основные нормы международных отношений.

"Конфликт сейчас распространился на весь Персидский залив, и ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти. Китай очень обеспокоен этим", - добавили в ведомстве.

Ван И также отметил, что позиция Китая заключается в следующем:

Немедленное прекращение военных действий имеет решающее значение для предотвращения распространения и переноса конфликта, а также для избежания эскалации ситуации до неконтролируемой точки. Китай ценит безопасность стран Персидского залива и поддерживает их сдержанность.

Необходимо быстрое возвращение к диалогу и переговорам. Все стороны должны решительно выступать за мир и призывать вовлеченные стороны как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров.

Необходима совместная оппозиция односторонним действиям. Нападение на суверенные государства без разрешения Совета Безопасности ООН подрывает основы мира, установленные после Второй мировой войны.

Лавров, в свою очередь, заявил, что удары США и Израиля по Ирану серьезно подорвали стабильность на Ближнем Востоке.

По его словам, Россия якобы разделяет такую же позицию, как и Китай, и готова усилить координацию и коммуникацию с Пекином, посылая четкий сигнал через такие платформы, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, призывая к немедленному прекращению войны и возвращению к дипломатическому переговорному процессу.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

