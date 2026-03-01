РУС
1 910 33

Китай осудил удары по Ирану и убийство Хаменеи

Китай об обострении на Ближнем Востоке

Китай резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их "неприемлемыми" и отметив, что они произошли на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном относительно ядерного соглашения.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Китай решительно осудил удары и нарушение суверенитета Ирана

"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, попранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", - говорится в сообщении.

В МИД Китая призвали к немедленному прекращению военных операций, избеганию дальнейшей эскалации напряженности и совместной защите мира и стабильности на Ближнем Востоке и в мире.

Ван И и Лавров призвали к дипломатическому урегулированию и прекращению конфликта

В ведомстве также сообщили, что сегодня, 1 марта, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ван И заявил, что по настоянию Китая и России Совет Безопасности ООН вчера провел экстренное заседание по текущей ситуации в Иране.

"Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН и выступает против применения силы в международных отношениях. Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, являются неприемлемыми; откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к смене режима являются неприемлемыми", - отметили в МИД Китая.

В министерстве подчеркнули, что эти действия нарушают международное право и основные нормы международных отношений.

"Конфликт сейчас распространился на весь Персидский залив, и ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти. Китай очень обеспокоен этим", - добавили в ведомстве.

Ван И также отметил, что позиция Китая заключается в следующем:

  • Немедленное прекращение военных действий имеет решающее значение для предотвращения распространения и переноса конфликта, а также для избежания эскалации ситуации до неконтролируемой точки. Китай ценит безопасность стран Персидского залива и поддерживает их сдержанность.
  • Необходимо быстрое возвращение к диалогу и переговорам. Все стороны должны решительно выступать за мир и призывать вовлеченные стороны как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров.
  • Необходима совместная оппозиция односторонним действиям. Нападение на суверенные государства без разрешения Совета Безопасности ООН подрывает основы мира, установленные после Второй мировой войны.

Лавров, в свою очередь, заявил, что удары США и Израиля по Ирану серьезно подорвали стабильность на Ближнем Востоке.

По его словам, Россия якобы разделяет такую же позицию, как и Китай, и готова усилить координацию и коммуникацию с Пекином, посылая четкий сигнал через такие платформы, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, призывая к немедленному прекращению войны и возвращению к дипломатическому переговорному процессу.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Израиль (501) Иран (785) Китай (1100) США (7117)
Топ комментарии
+14
А напад раші на Україну це не є серйозним порушенням суверенітету та безпеки України, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин?
Китайські комуняки такі ж лицемірні як були їх радянські вчителі.
01.03.2026 14:13 Ответить
+12
Ще б ні)халявна іранська та москальська нафта ой як потрібні)
01.03.2026 14:07 Ответить
+11
01.03.2026 14:13 Ответить
Ще б ні)халявна іранська та москальська нафта ой як потрібні)
01.03.2026 14:07 Ответить
жовтопикі макаки !

буйла після агресії в Україну не засуджували.

.
01.03.2026 14:26 Ответить
Та всім пофіг що там Китай засудив .Слон нового світового порядку іде , а ********** Моська може тільки гавкать .
01.03.2026 14:08 Ответить
Треба ще Китаю виказати "глибоке занепокоєння" ... цього явно не вистачає в тексті 🤔
01.03.2026 14:10 Ответить
Ван І і лошадка на Тромба працюють. Щоб остаточно дискредитувати ООН і всі роняя екскременти побігли до організації Тромба. Ось так і працює міровая закуліса. На словах гризуться, на ділі в дупу *****.
01.03.2026 14:19 Ответить
Сі приготуватися.
01.03.2026 14:11 Ответить
Ракова пухлина заскавчала,що відрізають її метастазу.
01.03.2026 14:12 Ответить
01.03.2026 14:13 Ответить
"А він їм: "как ето?" А вони говорять єму: "от сейчас я тобі покажу, как ето". І не он її, а вони його сами виїбли" (майже С)
(хай пробачить Митець)
01.03.2026 14:26 Ответить
Так то ж пекло а не рай.
01.03.2026 14:26 Ответить
Добре якщо ті моряки ще самого не згвалтують 😸
01.03.2026 15:05 Ответить
А напад раші на Україну це не є серйозним порушенням суверенітету та безпеки України, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин?
Китайські комуняки такі ж лицемірні як були їх радянські вчителі.
01.03.2026 14:13 Ответить
Оно и понятно. Один из соратников "в борьбе за многополярный мир" помер. Обидно.
01.03.2026 14:16 Ответить
Вони свої засудження в одній телеграмі з кацапами виразили, чи окремою надіслали?
01.03.2026 14:17 Ответить
Чайна знову підзаробе на дронах. Ще один оху@нний ринок відкривається.
01.03.2026 14:17 Ответить
Як завжди пусті слова, а реально помогти Ірану відбити атаку його ворогів слабо...
01.03.2026 14:21 Ответить
ніхто і не сумнівався
01.03.2026 14:22 Ответить
И это вся поддержка?! Что за жалкие всхрюки?! Вы же вместе со свинарником обещали воевать за полотенец. Учения проводили, союзы подписывали.
ЗЫ Привет Ыкспердам, которые рассказывали про мощь Ирана. Какое на этот раз придумаете оправдание?
01.03.2026 14:22 Ответить
Ой, да ладно, айятолу убили(и то, не факт), и шо? Там этих айятол как грязи, нового найдут. Но что-то не пишут, чтобы поразили много какой-то техники. Потому, что все под землей. Включая и ядерную программу. Десяток пусковых поразили, так им чтобы выстрелить, нужно выехать из-под земли. В реальности, чтобы победить Иран, нужна наземная войсковая операция.
01.03.2026 14:57 Ответить
Раптом, ну от "раптом" примарилось що наступним "передчасно" загиблим диктатором буде корейський Кім. Хто після нього?, ну то це як карта ляже. Кандидатів лише два - *****, Сі. Лукашенко ізольований в провінції *****стану і вже давно перемелений *****м на пюре. Схоже Сі приберуть раніше...
01.03.2026 14:23 Ответить
Та какие там "удары", "конфликт", всего на всего(как в Украине). Правда в 1979 коммунисты Китая сочли поучить правильной версии коммунистов Вьетнама. Потеряли 50к(мелочишку) народу и поняли , шо не очень, несмотря на всю свою "ядерку".
01.03.2026 14:24 Ответить
Які цинічні жовтопикі тварі
01.03.2026 14:25 Ответить
Займаючись геноцидом мусульман уйгурів. Китайози це тіж кацапи, тільки жовтопикі
01.03.2026 14:25 Ответить
Китай і РФ послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН і виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах.
Я щас заплачу. Це як вбивця пішов би в церкву ставити свічку за здравіє жертві
01.03.2026 14:29 Ответить
Що цікаво, те що іранський народ зараз святкує знищення їхнього диктатора і масового вбивці і не розділяє думки і скорботи Сосії і китаю. Доречі чому ні Сосія ні китай не верещали в ООН і не закликали до міру коли аятоли розстрілювали десятки тисяч іранських демонстранів?
01.03.2026 14:46 Ответить
різко!!!!

це, як?
це, глибше чи озабоченіше?
чи це, типу: о п'ятій по тайбєю, почнеться війна?
01.03.2026 14:33 Ответить
Хай удари по Україні (теж під час перемовин) засудить.
01.03.2026 14:44 Ответить
Что то не было слышно от косоглазых осуждения убийств кацапами Украинских детей.
01.03.2026 15:03 Ответить
Трохи фантастики: було б добре всі диктаторські режими ліквідовувати точечними спецопераціями в самому зародку, при перших ознаках. Бо чим довше вони існують, тим дорожче обходяться суспільству взагалі, не тільки своєї країни.
01.03.2026 15:05 Ответить
>> є серйозним порушенням суверенітету [...] , попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин

А напад йухла на Україну, з сотнями тисяч жертв і мільйонами людей, що втратили домівку -- за коммі_китаєм таким попиранням не є!

P.S. Падлюки, кодло комуняцько-сіцзиньпінівське, щоб вас пропасниця забила!
01.03.2026 15:13 Ответить
Переговори були зачотними все як Краснов любить. Головне щоб після на Київ не переключився. Схоже Краснов погрожує Зеленському та його родині якщо Україна не підпише БігДіл. Схоже корисних копалин виявилося замало.
01.03.2026 15:14 Ответить
 
 