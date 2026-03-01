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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Китай засудив удари по Ірану та вбивство Хаменеї

Китай про загострення на Близькому Сході

Китай різко засудив удари США та Ізраїлю по Ірану, назвавши їх "неприйнятними" і зазначивши, що вони сталися на фоні триваючих переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної угоди.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Китай рішуче засудив удари та порушення суверенітету Ірану

"Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Китаю закликали до негайного припинення військових операцій, уникнення подальшої ескалації напруженості та спільно захищати мир і стабільність на Близькому Сході та у світі.

Також читайте: Каллас про смерть Хаменеї: Шлях до іншого Ірану відкритий

Ван І та Лавров закликали до дипломатичного врегулювання і припинення конфлікту

У відомстві також повідомили, що сьогодні, 1 березня, міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Ван І заявив, що за наполяганням Китаю та Росії Рада Безпеки ООН вчора провела екстрене засідання щодо поточної ситуації в Ірані.

"Китай послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН і виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах. Напади, розпочаті США та Ізраїлем проти Ірану під час переговорів між США та Іраном, є неприйнятними; відверте вбивство суверенного лідера та підбурювання до зміни режиму є неприйнятними", - зазначили у МЗС Китаю.

У міністерстві наголосили, що ці дії порушують міжнародне право та основні норми міжнародних відносин.

"Конфлікт зараз поширився на всю Перську затоку, і ситуація на Близькому Сході може опинитися в небезпечній прірві. Китай дуже стурбований цим", - додали у відомстві.

Читайте: Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі

Ван І також зазначив, що позиція Китаю полягає в наступному:

  • Негайне припинення військових дій має вирішальне значення для запобігання поширенню та перекиданню конфлікту, а також для уникнення ескалації ситуації до неконтрольованої точки. Китай цінує безпеку країн Перської затоки та підтримує їхню стриманість.
  • Необхідне швидке повернення до діалогу та переговорів. Усі сторони повинні рішуче виступати за мир та закликати залучені сторони якомога швидше повернутися на шлях діалогу та переговорів.
  • Необхідна спільна опозиція одностороннім діям. Напад на суверенні держави без дозволу Ради Безпеки ООН підриває основи миру, встановлені після Другої світової війни.

Лавров своєю чергою заявив, що удари США та Ізраїлю по Ірану серйозно підірвали стабільність на Близькому Сході.

За його словами, Росія нібито поділяє таку ж позицію, як і Китай, і готова посилити координацію та комунікацію з Пекіном, надсилаючи чіткий сигнал через такі платформи, як ООН та Шанхайська організація співробітництва, закликаючи до негайного припинення війни та повернення до дипломатичного переговорного процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили у разі ескалації

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3472) Китай (5272) США (26703)
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Топ коментарі
+37
А напад раші на Україну це не є серйозним порушенням суверенітету та безпеки України, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин?
Китайські комуняки такі ж лицемірні як були їх радянські вчителі.
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01.03.2026 14:13 Відповісти
+29
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01.03.2026 14:13 Відповісти
+26
жовтопикі макаки !

буйла після агресії в Україну не засуджували.

.
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01.03.2026 14:26 Відповісти
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Ще б ні)халявна іранська та москальська нафта ой як потрібні)
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01.03.2026 14:07 Відповісти
жовтопикі макаки !

буйла після агресії в Україну не засуджували.

.
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01.03.2026 14:26 Відповісти
***** теж закликало до перевороту в Україні і ******** якось на це не збуджувалися. А тут прямо заспівали.
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01.03.2026 16:36 Відповісти
Та всім пофіг що там Китай засудив .Слон нового світового порядку іде , а ********** Моська може тільки гавкать .
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01.03.2026 14:08 Відповісти
Треба ще Китаю виказати "глибоке занепокоєння" ... цього явно не вистачає в тексті 🤔
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01.03.2026 14:10 Відповісти
Ван І і лошадка на Тромба працюють. Щоб остаточно дискредитувати ООН і всі роняя екскременти побігли до організації Тромба. Ось так і працює міровая закуліса. На словах гризуться, на ділі в дупу *****.
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01.03.2026 14:19 Відповісти
Колись був вислів в обіході, тіпа мєм- "последнее китайское предупрежение".
Так от з чого воно виникло? В 60-х роках , в суперечці за Тайвань америанські ВВС часто залітали на китайську територію. Китайці кожен раз відсилали депешу уряду США, шо на слідуючий раз вам буде "кірдик". Таких "депеш" зібралось десь приблизно до 1000. Ось вфдкуди і пішло-"останьне китайське попередження".
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01.03.2026 18:29 Відповісти
Сі приготуватися.
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01.03.2026 14:11 Відповісти
В Сі ядерка до того ж Сі сюзерен прутіна а прутін сюзерен Краснова. Краснов може бомбити лише тих хто вірить в ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США та не мають своєї ЯЗ.
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01.03.2026 15:21 Відповісти
Дах Тайваню витрачає силовий ресурс на Іран?
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01.03.2026 15:23 Відповісти
Чим би дитя не бавилося , аби не плакало . Поживем -побачим хто там "макаки" .Колись казали : " Не кажи гоп доки не перескочиш". І про тупоголовість ..... "тупоголовний" це ти про рудого донні ? "Якраз" у твоєму реченні потрібно писати одним словом : Відповідно до правил українського правопису, якраз є прислівником, який відповідає на запитання коли? та уточнює, коли відбувається дія. Він пишеться разом. Як раз - окреме написання слів допускається коли в словосполученні поєднані частка (як) та числівник (раз )
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01.03.2026 16:39 Відповісти
Ти себе називаєш "тупоголовний" при спілкуванні з незнайомими нікнеймами?
Це вказує на твоє ватне кацапство і топологічне невігластво.
FYI, "тупий" - це кут на площині. Якщо голова двомірна, локалізована на площині, то її власник може бути тупоголовим. Яйцеголовий, опуклоголовий, увігнутоголовий - зроби нормальне самодослідження.
Ти себе викрив "піндоським" сленгом, топологічною плоскоголовістю та ватним хамством.
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01.03.2026 19:12 Відповісти
Ракова пухлина заскавчала,що відрізають її метастазу.
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01.03.2026 14:12 Відповісти
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01.03.2026 14:13 Відповісти
"А він їм: "как ето?" А вони говорять єму: "от сейчас я тобі покажу, как ето". І не он її, а вони його сами виїбли" (майже С)
(хай пробачить Митець)
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01.03.2026 14:26 Відповісти
Так то ж пекло а не рай.
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01.03.2026 14:26 Відповісти
Добре якщо ті моряки ще самого не згвалтують 😸
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01.03.2026 15:05 Відповісти
А напад раші на Україну це не є серйозним порушенням суверенітету та безпеки України, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин?
Китайські комуняки такі ж лицемірні як були їх радянські вчителі.
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01.03.2026 14:13 Відповісти
Були сумніви ???
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01.03.2026 17:03 Відповісти
Мабуть у когось є сумніви - Китай: залишається найбільшим експортером в Україну.
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01.03.2026 19:16 Відповісти
Оно и понятно. Один из соратников "в борьбе за многополярный мир" помер. Обидно.
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01.03.2026 14:16 Відповісти
Вони свої засудження в одній телеграмі з кацапами виразили, чи окремою надіслали?
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01.03.2026 14:17 Відповісти
Чайна знову підзаробе на дронах. Ще один оху@нний ринок відкривається.
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01.03.2026 14:17 Відповісти
Як завжди пусті слова, а реально помогти Ірану відбити атаку його ворогів слабо...
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01.03.2026 14:21 Відповісти
ніхто і не сумнівався
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01.03.2026 14:22 Відповісти
И это вся поддержка?! Что за жалкие всхрюки?! Вы же вместе со свинарником обещали воевать за полотенец. Учения проводили, союзы подписывали.
ЗЫ Привет Ыкспердам, которые рассказывали про мощь Ирана. Какое на этот раз придумаете оправдание?
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01.03.2026 14:22 Відповісти
Ой, да ладно, айятолу убили(и то, не факт), и шо? Там этих айятол как грязи, нового найдут. Но что-то не пишут, чтобы поразили много какой-то техники. Потому, что все под землей. Включая и ядерную программу. Десяток пусковых поразили, так им чтобы выстрелить, нужно выехать из-под земли. В реальности, чтобы победить Иран, нужна наземная войсковая операция.
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01.03.2026 14:57 Відповісти
"...Прі власті, прі дєньгах лі, прі коронє лі -
Судьба людєй швиряєт, как котят.
Ну как ми мєсто шаха проворонілі?!
Нам етого потомкі нє простят!

Шах распісался в полном нєумєніі-
Вот тут єго возьмі і замєні!
Гдє взять? У нас любой второй в Туркмєніі-
Аятолла, и даже Хомєйні!

Всю жизнь свою в ворота бью рогами, как баран,
А мнє би взять Коран і - в Тєгєран!..."(с) В.В
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01.03.2026 15:33 Відповісти
Раптом, ну от "раптом" примарилось що наступним "передчасно" загиблим диктатором буде корейський Кім. Хто після нього?, ну то це як карта ляже. Кандидатів лише два - *****, Сі. Лукашенко ізольований в провінції *****стану і вже давно перемелений *****м на пюре. Схоже Сі приберуть раніше...
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01.03.2026 14:23 Відповісти
Та какие там "удары", "конфликт", всего на всего(как в Украине). Правда в 1979 коммунисты Китая сочли поучить правильной версии коммунистов Вьетнама. Потеряли 50к(мелочишку) народу и поняли , шо не очень, несмотря на всю свою "ядерку".
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01.03.2026 14:24 Відповісти
Тай правда , така дрібниця ..... от тільки на боці тієї "дрібниці" був совок , якого тоді трішки боялися навіть комуністи Китаю.
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01.03.2026 16:43 Відповісти
Тай правда , така дрібниця ..... от тільки на боці тієї "дрібниці" був совок , якого тоді трішки боялися навіть комуністи Китаю.
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01.03.2026 16:45 Відповісти
Мао 1оо млн знищив своїх
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02.03.2026 09:09 Відповісти
Які цинічні жовтопикі тварі
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01.03.2026 14:25 Відповісти
Займаючись геноцидом мусульман уйгурів. Китайози це тіж кацапи, тільки жовтопикі
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01.03.2026 14:25 Відповісти
Кацапів нема, є вихований КПРС радянський народ
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02.03.2026 09:08 Відповісти
Китай і РФ послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН і виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах.
Я щас заплачу. Це як вбивця пішов би в церкву ставити свічку за здравіє жертві
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01.03.2026 14:29 Відповісти
Що цікаво, те що іранський народ зараз святкує знищення їхнього диктатора і масового вбивці і не розділяє думки і скорботи Сосії і китаю. Доречі чому ні Сосія ні китай не верещали в ООН і не закликали до міру коли аятоли розстрілювали десятки тисяч іранських демонстранів?
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01.03.2026 14:46 Відповісти
Бо це було таке наведення конституційного ладу )
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01.03.2026 15:42 Відповісти
різко!!!!

це, як?
це, глибше чи озабоченіше?
чи це, типу: о п'ятій по тайбєю, почнеться війна?
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01.03.2026 14:33 Відповісти
Епоха стурбованостей
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02.03.2026 09:07 Відповісти
Хай удари по Україні (теж під час перемовин) засудить.
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01.03.2026 14:44 Відповісти
Что то не было слышно от косоглазых осуждения убийств кацапами Украинских детей.
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01.03.2026 15:03 Відповісти
Трохи фантастики: було б добре всі диктаторські режими ліквідовувати точечними спецопераціями в самому зародку, при перших ознаках. Бо чим довше вони існують, тим дорожче обходяться суспільству взагалі, не тільки своєї країни.
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01.03.2026 15:05 Відповісти
Зло в серцях не знищити ракетами
Людям потрібен Бог
Читайте Біблію
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02.03.2026 09:06 Відповісти
А чому біблію? Може коран, чи які там інші книги в інших релігіях? Релігій сотні, а Бог один. Звідси висновок: люба релігія далека від Бога, а "біблії" понаписували "пастирі" для своєї "пастви", яку вони ведуть туди, куди їм треба і "стрижуть" без совісті і сорому.
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02.03.2026 14:38 Відповісти
Так не вірте їм, а зверніться особисто, напряму з своїми проблемами. Якщо Бог є, Він обов'язково вийде на зв'язок
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10.03.2026 05:36 Відповісти
Я так і зробила. Бог сказав мені, що йому треба допомагати, старанно допомагати, бо під лежачий камінь вода не тече
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10.03.2026 09:38 Відповісти
Бог Біблії каже, що Він не потребує служіння рук людських. Це вам якийсь інший бог сказав
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13.03.2026 23:48 Відповісти
>> є серйозним порушенням суверенітету [...] , попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин

А напад йухла на Україну, з сотнями тисяч жертв і мільйонами людей, що втратили домівку -- за коммі_китаєм таким попиранням не є!

P.S. Падлюки, кодло комуняцько-сіцзиньпінівське, щоб вас пропасниця забила!
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01.03.2026 15:13 Відповісти
Переговори були зачотними все як Краснов любить. Головне щоб після на Київ не переключився. Схоже Краснов погрожує Зеленському та його родині якщо Україна не підпише БігДіл. Схоже корисних копалин виявилося замало.
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01.03.2026 15:14 Відповісти
якщо ліквідує лідора боневтіка то це буде свято, але наврядчи Україні так пощастить
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01.03.2026 15:57 Відповісти
Свого плешивого лідора ліквідовуй.
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01.03.2026 16:53 Відповісти
китай на знак протесту може і пернути понад півтораміліардним залпом .
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01.03.2026 15:45 Відповісти
У байденовско-харрисовских демократов полно достойных и уважаемых единомышленников.
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01.03.2026 16:45 Відповісти
Це ж не війна, а просто іранська криза.
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01.03.2026 16:52 Відповісти
Сво, або ж ато
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02.03.2026 08:35 Відповісти
Заклейміл пазорам?
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01.03.2026 16:55 Відповісти
Осталось выпить- и закусить?
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01.03.2026 17:05 Відповісти
Залишається дивуватись, чому косоокі комуняки пуйла не засуджують за перетворення суверенної країни на пустелю.
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01.03.2026 18:06 Відповісти
іранська криза це...
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01.03.2026 18:06 Відповісти
Досить вже занепокоюватись; оголошуйте обидва війну Сполученим Штатам (злісним порушникам статуту оон)!
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01.03.2026 18:24 Відповісти
Епоха стурбованостей: Будапешт, росія, китай...
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02.03.2026 08:34 Відповісти
 
 