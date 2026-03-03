Зеленский и эмир Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с эмиром Государства Катар. Говорили о войне на Ближнем Востоке и возможности сотрудничества в сфере противовоздушной обороны.

Тематика переговоров

Во время разговора стороны остановились на ситуации вокруг иранских ракетных и дронных атак, которые в последние дни затронули страны Персидского залива.

"Иранский режим пытается втянуть в войну весь регион и разрушает жизни. Это точно можно только осуждать. Мы солидарны со всеми, кто защищает жизнь и пытается как можно быстрее заставить иранский режим отказаться от многолетнего насилия", – отметил Зеленский.

Стороны договорились, что команды будут контактировать, чтобы определить, как можно вместе обеспечить большую защиту людям.

Предложение от Зеленского

Ранее Зеленский предложил отправить лучших экспертов по сбиванию иранских БПЛА на Ближний Восток, если лидеры убедят российского диктатора Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне.

По его словам, Украина приобрела уникальный опыт в перехвате беспилотников, многие из которых – иранского производства.

"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян объявить месячное перемирие. Как только перемирие будет объявлено, мы отправим наших лучших операторов перехватчиков дронов в страны Ближнего Востока", - отметил Зеленский.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

