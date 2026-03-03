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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході

Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з еміром Держави Катар. Говорили про війну на Близькому Сході та можливість співпраці у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

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Тематика переговорів

Під час розмови сторони зупинилися на ситуації навколо іранських ракетних та дронових атак, які останніми днями зачепили країни Перської затоки.

"Іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон і руйнує життя. Це точно можна тільки засуджувати. Ми солідарні з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства", – зазначив Зеленський.

Сторони обмінялись домовилися, що команди контактуватимуть, щоб визначити, як можна разом дати більше захисту людям.

"Ми солідарні зі всіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства", – додав глава держави.

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Пропозиція від Зеленського 

Раніше Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збиття іранських БпЛА на Близький Схід, якщо лідери переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир'я у війні.

За його словами, Україна здобула унікальний досвід у перехопленні безпілотників, багато з яких – іранського виробництва.

"Я б запропонував таке: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян оголосити місячне перемир'я. Як тільки перемир'я буде оголошено, ми надішлемо наших найкращих операторів перехоплювачів дронів до країн Близького Сходу", - зазначив Зеленський.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Катар (286) Близький Схід (346)
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Топ коментарі
+9
А З ОМАНУ НІКОГО НЕ БУЛО??? ІА-ІА-ІА-ІА потужна-потужність ІАІАІАІ
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03.03.2026 20:26 Відповісти
+9
Що це чмо може обговорювати, якщо воно безтолкове від народження. Товкти піцюриною по роялю - вершина його здібностей.
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03.03.2026 20:27 Відповісти
+8
Ти в Україні просерив ппо і хочеш ще комусь допомоги? Бовдур, скажи краще що в мене там повно апартаментів в які я склав свої кровно зароблені на крові українцях двушки, у ємірів ж свої гроші щоб просто купити ппо в інших країнах
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03.03.2026 20:23 Відповісти
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Ти в Україні просерив ппо і хочеш ще комусь допомоги? Бовдур, скажи краще що в мене там повно апартаментів в які я склав свої кровно зароблені на крові українцях двушки, у ємірів ж свої гроші щоб просто купити ппо в інших країнах
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03.03.2026 20:23 Відповісти
бл... ска .. Zельоний кінчений сюр
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03.03.2026 20:24 Відповісти
А З ОМАНУ НІКОГО НЕ БУЛО??? ІА-ІА-ІА-ІА потужна-потужність ІАІАІАІ
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03.03.2026 20:26 Відповісти
Що це чмо може обговорювати, якщо воно безтолкове від народження. Товкти піцюриною по роялю - вершина його здібностей.
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03.03.2026 20:27 Відповісти
Це був "потужний *******"!
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03.03.2026 20:30 Відповісти
Пофилософсвовал после забористой конопли🤣🤣
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03.03.2026 20:31 Відповісти
зєля поділився досвідом та дав купу порад, як треба планувати та вести наступальні операції по знищенню міжнародної допомоги, особливо фінансової, якщо така буде надана.
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03.03.2026 20:31 Відповісти


зріст еміра Катару 193 см
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03.03.2026 20:37 Відповісти
Тобі в Україні війни мало?
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03.03.2026 20:37 Відповісти
ти б краще ситуацію в Україні обговорив! чи забув вже що на нашу біду ти є голова воюючою держави Україна?
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03.03.2026 20:38 Відповісти
Справжнім, чи з восковою копією?
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03.03.2026 20:45 Відповісти
Я - заплакав((.
Бубочка питав, чи не потрібно для Катару декілька ефективних менеджерів???
Особливо в сфері оборони і енергетики)))???
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03.03.2026 20:46 Відповісти
Катар оказал в свое помощь(в 2023 продал назад ФРГ 15ед. ЗСУ "Гепард", которые немцы отдали Украине). Друзьям надо помочь. Продать ченить.
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03.03.2026 20:46 Відповісти
ну це ж не мішки кидати
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03.03.2026 20:53 Відповісти
Краще подивіться))
https://www.youtube.com/watch?v=5ryVeytdGaU
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03.03.2026 20:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h9Y-tRGDYo8

І ЦЕ теж
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03.03.2026 21:05 Відповісти
Емір хоч сказав йому, що «восток дєло тонкоє, зєлюха! Нє с твоім умом сюда лєзть!»
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03.03.2026 21:08 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZYRBrhbm896bV3sRYKeIwXEJxbmbdrTRKYCOosqkyKz_YcfZ0HzSLmPejgurlQ00FkjEo9x8wur1G4ywhyuwxXqkkLOjAvoDnb3Xy4-vKb_tKSHZSPpRZ4TfAjXsJFiOeCFGw7Y-s4qUMjVSmU5TdKd-x2xqY4r-H_kGm1eUvO34mFd1_nnrv8WkqfMWFrJj8c Олегом Хвощевським.

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0T55xBMHqi57p1zJ6cmU3dRZ2HGztE5kPqB4AAthrXGr9aBt3cpgTCqys1nVUzQ9Ul 25 мин. ·

Зеленский заявил,что готов помочь Эмиратам от воздушных ударов Ирана...Кому ты можешь помочь и чем???Эмираты сбили гигантское число ракет и дронов.Не было НИ ОДНОГО попадания иранских ракет и дронов.Обломки повредили штукатурку парочки зданий и ВСЕ....За ТРИ ДНЯ восстановлено воздушное сообщение в Эмиратах.А это значит,что небо ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНО...У тебя пол зимы люди без света просидели.Помоги СЕБЕ помошник,сделать хоть что либо подобное в Украине,как сделали это власти в Эмиратах...
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03.03.2026 21:54 Відповісти
Катар посідає одне з провідних місць серед інвесторів Перської затоки в Російській Федерації, з інвестиціями, що перевищують 13 мільярдів доларів у різних секторах, включаючи інфраструктуру, енергетику та банківську сферу.

Qatar and Russia.. Strategic Interests, Burgeoning Economic and Investment Prospects
qna.org.qa/en
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03.03.2026 22:00 Відповісти
Катар є великим акціонером компанії «Роснефть»
Обидві країни також активно співпрацюють у межах Форуму країн-експортерів газу (GECF)
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03.03.2026 22:11 Відповісти
Де Ємір Оману ?
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03.03.2026 22:28 Відповісти
 
 