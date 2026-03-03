Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з еміром Держави Катар. Говорили про війну на Близькому Сході та можливість співпраці у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

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Тематика переговорів

Під час розмови сторони зупинилися на ситуації навколо іранських ракетних та дронових атак, які останніми днями зачепили країни Перської затоки.

"Іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон і руйнує життя. Це точно можна тільки засуджувати. Ми солідарні з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства", – зазначив Зеленський.

Сторони обмінялись домовилися, що команди контактуватимуть, щоб визначити, як можна разом дати більше захисту людям.

"Ми солідарні зі всіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства", – додав глава держави.

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Пропозиція від Зеленського

Раніше Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збиття іранських БпЛА на Близький Схід, якщо лідери переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир'я у війні.

За його словами, Україна здобула унікальний досвід у перехопленні безпілотників, багато з яких – іранського виробництва.

"Я б запропонував таке: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян оголосити місячне перемир'я. Як тільки перемир'я буде оголошено, ми надішлемо наших найкращих операторів перехоплювачів дронів до країн Близького Сходу", - зазначив Зеленський.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

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