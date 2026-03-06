Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание от войны РФ против Украины, - Писториус

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание от необходимой поддержки Украины, поскольку захватническая война России остается главным вызовом для безопасности Европы.

Об этом заявил журналистам в Берлине федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях учений бундесвера Medic Quadriga-2026, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Поддержка Украины

Политик напомнил, что системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, ракеты сейчас в дефиците в мире.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы война, которая сейчас происходит на Ближнем и Среднем Востоке, не привела к тому, что мы потеряем фокус на войне в Европе –– войне, которую Путин ведет против Украины", - заявил Писториус, отвечая на вопрос о том, как война против Ирана повлияет на дальнейшие поставки боеприпасов Украине.

По его словам, партнерам необходимо "объединить все усилия", чтобы и в дальнейшем организовывать и закупать максимально возможное количество необходимого вооружения для поддержки Украины.

В то же время, добавил Писториус, союзники также должны учитывать потребности стран Ближнего Востока, в частности государств Персидского залива, которые могут нуждаться в помощи в сфере оборонных систем или логистики.

Удары по Ирану

