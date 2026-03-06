РУС
Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание от войны РФ против Украины, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание от необходимой поддержки Украины, поскольку захватническая война России остается главным вызовом для безопасности Европы.

Об этом заявил журналистам в Берлине федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях учений бундесвера Medic Quadriga-2026, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Поддержка Украины

Политик напомнил, что системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, ракеты сейчас в дефиците в мире.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы война, которая сейчас происходит на Ближнем и Среднем Востоке, не привела к тому, что мы потеряем фокус на войне в Европе –– войне, которую Путин ведет против Украины", - заявил Писториус, отвечая на вопрос о том, как война против Ирана повлияет на дальнейшие поставки боеприпасов Украине.

По его словам, партнерам необходимо "объединить все усилия", чтобы и в дальнейшем организовывать и закупать максимально возможное количество необходимого вооружения для поддержки Украины.

В то же время, добавил Писториус, союзники также должны учитывать потребности стран Ближнего Востока, в частности государств Персидского залива, которые могут нуждаться в помощи в сфере оборонных систем или логистики.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

