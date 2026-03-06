Конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание от войны РФ против Украины, - Писториус
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание от необходимой поддержки Украины, поскольку захватническая война России остается главным вызовом для безопасности Европы.
Об этом заявил журналистам в Берлине федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях учений бундесвера Medic Quadriga-2026, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Поддержка Украины
Политик напомнил, что системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, ракеты сейчас в дефиците в мире.
"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы война, которая сейчас происходит на Ближнем и Среднем Востоке, не привела к тому, что мы потеряем фокус на войне в Европе –– войне, которую Путин ведет против Украины", - заявил Писториус, отвечая на вопрос о том, как война против Ирана повлияет на дальнейшие поставки боеприпасов Украине.
По его словам, партнерам необходимо "объединить все усилия", чтобы и в дальнейшем организовывать и закупать максимально возможное количество необходимого вооружения для поддержки Украины.
В то же время, добавил Писториус, союзники также должны учитывать потребности стран Ближнего Востока, в частности государств Персидского залива, которые могут нуждаться в помощи в сфере оборонных систем или логистики.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Який сенс виділяти 90 млрд які треба вже бо гроші закінчаться в квітні, якщо Орбан буде блокувати допоки при владі?
Чи тепер дотаційна Угорщина указує 500 млн Европі як жити?