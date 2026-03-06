Конфлікт на Близькому Сході не має відвернути увагу від війни РФ проти України, - Пісторіус
Ескалація конфлікту на Близькому Сході не повинна відвертати увагу від необхідної підтримки України, бо загарбницька війна Росії залишається головним викликом для безпеки Європи.
Про це заявив журналістам у Берліні федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на полях навчань бундесверу Medic Quadriga-2026, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Підтримка України
Політик нагадав, що системи протиповітряної оборони та боєприпаси до них, ракети зараз у дефіциті у світі.
"Тому надзвичайно важливо, щоб війна, яка зараз відбувається на Близькому та Середньому Сході, не призвела до того, що ми втратимо фокус на війні в Європі –– війні, яку Путін веде проти України", - заявив Пісторіус, відповідаючи на запитання про те, як війна проти Ірану вплине на подальше постачання боєприпасів Україні.
За його словами, партнерам необхідно "об’єднати всі зусилля", щоб і надалі організовувати та закуповувати максимально можливу кількість необхідного озброєння для підтримки України.
Водночас, додав Пісторіус, союзники також мають враховувати потреби країн Близького Сходу, зокрема держав Перської затоки, які можуть потребувати допомоги у сфері оборонних систем або логістики.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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