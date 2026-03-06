Конфлікт на Близькому Сході не має відвернути увагу від війни РФ проти України, - Пісторіус

Ескалація конфлікту на Близькому Сході не повинна відвертати увагу від необхідної підтримки України, бо загарбницька війна Росії залишається головним викликом для безпеки Європи.

Про це заявив журналістам у Берліні федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на полях навчань бундесверу Medic Quadriga-2026, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка України

Політик нагадав, що системи протиповітряної оборони та боєприпаси до них, ракети зараз у дефіциті у світі.

"Тому надзвичайно важливо, щоб війна, яка зараз відбувається на Близькому та Середньому Сході, не призвела до того, що ми втратимо фокус на війні в Європі –– війні, яку Путін веде проти України", - заявив Пісторіус, відповідаючи на запитання про те, як війна проти Ірану вплине на подальше постачання боєприпасів Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світ на порозі нового сплеску інфляції: МВФ попереджає про масштабні економічні ризики через війну в Ірані

За його словами, партнерам необхідно "об’єднати всі зусилля", щоб і надалі організовувати та закуповувати максимально можливу кількість необхідного озброєння для підтримки України.

Водночас, додав Пісторіус, союзники також мають враховувати потреби країн Близького Сходу, зокрема держав Перської затоки, які можуть потребувати допомоги у сфері оборонних систем або логістики.

Удари по Ірану

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Сполучені штати Америки борються з спільними ворогами, - WSJ