1 359 21

Война на Ближнем Востоке может быть выгодной для Украины, - Стубб

Стубб о выгоде для Украины от войны на Ближнем Востоке

Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он может осложнить военное сотрудничество России и Ирана. Также изменение глобального внимания может создать возможности для дипломатии в отношении Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Какая выгода для Украины?

В частности, Стубб отметил, что удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и по другим странам региона - означают, что "Иран и Россия пока не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности".

Кроме того, смещение глобального внимания к Ирану может создать возможности для дипломатии по завершению войны в Украине, "предоставив участникам переговоров пространство для достижения соглашения без привлечения к нему общего внимания".

Читайте также: Сегодня Иран подвергается очень сильным ударам, - Трамп

Война в Украине могла бы закончиться раньше

По словам Стубба, война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки ПВО, как это произошло в регионе Персидского залива в первые 7 дней войны на Ближнем Востоке.

Также президент Финляндии сравнил финансовые затраты на обе войны. По его оценке, первая неделя боевых действий в Иране стоила примерно 40 млрд долларов, что примерно равно годовым расходам европейских стран на помощь Украине.

Читайте также: Иран пообещал не атаковать соседние страны, если оттуда тоже не будет ударов

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Автор: 

Топ комментарии
+3
Та те, що москалі отримують від росту цін на нафту кратно перекриє всі їх витрати на іранську зброю.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:42 Ответить
+2
Молодець Стубб, гне свою лінію. Як то кажуть, щоб втекти від ведмедя, не треба бігати швидше за нього, достатньо бігти швидше за того хто йде з тобою. Правильні дії політика, який думає про збереження своїх людей.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:55 Ответить
+1
нефть по 100 и это пока что, очень выгодно товарищи еврокуколды
показать весь комментарий
07.03.2026 20:45 Ответить
Не отримають, їхню нафту купують на даний ой момент та лише китайці, а Китай купуе її майже надурняк.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:47 Ответить
Зараз ціна російської нафти 71 дол. І, позаяк, іншої немає, і Китай і Індія купуватимуть російську за ринковими цінами.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:51 Ответить
Ага, розповідай китайцям.
Китайці до речі дуже не в захваті від блокування каналу, бізнес страждае.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:01 Ответить
Проте москалі у захваті. Та наші корисні ідіоти.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:23 Ответить
У берегов Индии стояло танкеров со 140 млн. баррелей нефти и теперь она улетит на ура.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:31 Ответить
ну да, ціна на нефту летить вгору, нафтові санкції з рф от-от знімуть, ракет для ппо буде все менше - все це дуже комусь вигідно
показать весь комментарий
07.03.2026 20:45 Ответить
якщо США розберуться с союзником кацапстана то це вигідно для України
показать весь комментарий
07.03.2026 20:57 Ответить
мавр (іран) вже зробив свою справу, мавр може йти. у русні в цій ситуації більше плюсів ніж мінусів
показать весь комментарий
07.03.2026 21:22 Ответить
Пока війна вигідна лише кацапам, рудий недоумок успішно привів свідомо, чи від тупості до енергетичної кризи.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:58 Ответить
Частково Стубб правий. До останнього з Ірану на балалайню потоком ішла мікроелектроніка для всілякої поганої ×ерні. Зараз це вже розкіш для самих перських під@рів.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:10 Ответить
Откуда в Иране поток микроэлектроники? Это шо, Тайвань?
показать весь комментарий
07.03.2026 21:13 Ответить
КНР
показать весь комментарий
07.03.2026 21:20 Ответить
КНР нех делать? Они напрямую и через жирного.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:34 Ответить
Товарищ х-ло поставленные вами задачи выполняются по плану -
рыжая псина /подпись/
би-ба /подпись/
02.03.2026 18:24 Відкрити 2
показать весь комментарий
07.03.2026 21:11 Ответить
Дорожание нефти значит что российский бюджет начнет наполняться и экономика оживет, это значит что война будет продолжаться дольше. Так что не знаю какая выгода.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:22 Ответить
 
 