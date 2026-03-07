Война на Ближнем Востоке может быть выгодной для Украины, - Стубб
Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он может осложнить военное сотрудничество России и Ирана. Также изменение глобального внимания может создать возможности для дипломатии в отношении Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Какая выгода для Украины?
В частности, Стубб отметил, что удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и по другим странам региона - означают, что "Иран и Россия пока не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности".
Кроме того, смещение глобального внимания к Ирану может создать возможности для дипломатии по завершению войны в Украине, "предоставив участникам переговоров пространство для достижения соглашения без привлечения к нему общего внимания".
Война в Украине могла бы закончиться раньше
По словам Стубба, война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки ПВО, как это произошло в регионе Персидского залива в первые 7 дней войны на Ближнем Востоке.
Также президент Финляндии сравнил финансовые затраты на обе войны. По его оценке, первая неделя боевых действий в Иране стоила примерно 40 млрд долларов, что примерно равно годовым расходам европейских стран на помощь Украине.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
