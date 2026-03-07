Война на Ближнем Востоке может быть выгодной для Украины, - Стубб

Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он может осложнить военное сотрудничество России и Ирана. Также изменение глобального внимания может создать возможности для дипломатии в отношении Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Какая выгода для Украины?

В частности, Стубб отметил, что удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и по другим странам региона - означают, что "Иран и Россия пока не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности".

Кроме того, смещение глобального внимания к Ирану может создать возможности для дипломатии по завершению войны в Украине, "предоставив участникам переговоров пространство для достижения соглашения без привлечения к нему общего внимания".

Война в Украине могла бы закончиться раньше

По словам Стубба, война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки ПВО, как это произошло в регионе Персидского залива в первые 7 дней войны на Ближнем Востоке.

Также президент Финляндии сравнил финансовые затраты на обе войны. По его оценке, первая неделя боевых действий в Иране стоила примерно 40 млрд долларов, что примерно равно годовым расходам европейских стран на помощь Украине.

Удары по Ирану