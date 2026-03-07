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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Війна на Близькому Сході може бути вигідною для України, - Стубб

Стубб про вигоду для України від війни на Близькому Сході

Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, оскільки він може ускладнити військову співпрацю Росії та Ірану. Також зміна глобальної уваги може створити можливості для дипломатії щодо України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

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Яка вигода для України?

Так, Стубб зазначив, що удари США та Ізраїлю по Ірану, а також контратаки Тегерана по американських базах на Близькому Сході та по інших країнах регіону - означають, що "Іран і Росія наразі не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості".

Крім того, зміщення глобальної уваги до Ірану може створити можливості для дипломатії щодо завершення війни в Україні, "надавши учасникам переговорів простір для досягнення угоди без привернення до неї загальної уваги".

Також читайте: Сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів, - Трамп

Війна в Україні могла б закінчитися раніше

За словами Стубба, війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий самий рівень підтримки ППО, як це сталося в регіоні Перської затоки в перші 7 днів війни на Близькому Сході.

Також президент Фінляндії порівняв фінансові витрати на обидві війни. За його оцінкою, перший тиждень бойових дій в Ірані коштував приблизно 40 млрд доларів, що приблизно дорівнює щорічним витратам європейських країн на допомогу Україні.

Також читайте: Іран пообіцяв не атакувати сусідні країни, якщо звідти теж не буде ударів

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Автор: 

Іран (3495) Близький Схід (349) Стубб Александр (211)
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Топ коментарі
+12
Та те, що москалі отримують від росту цін на нафту кратно перекриє всі їх витрати на іранську зброю.
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07.03.2026 20:42 Відповісти
+7
ну да, ціна на нефту летить вгору, нафтові санкції з рф от-от знімуть, ракет для ппо буде все менше - все це дуже комусь вигідно
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07.03.2026 20:45 Відповісти
+4
Молодець Стубб, гне свою лінію. Як то кажуть, щоб втекти від ведмедя, не треба бігати швидше за нього, достатньо бігти швидше за того хто йде з тобою. Правильні дії політика, який думає про збереження своїх людей.
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07.03.2026 20:55 Відповісти
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Та те, що москалі отримують від росту цін на нафту кратно перекриє всі їх витрати на іранську зброю.
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07.03.2026 20:42 Відповісти
Не отримають, їхню нафту купують на даний ой момент та лише китайці, а Китай купуе її майже надурняк.
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07.03.2026 20:47 Відповісти
Зараз ціна російської нафти 71 дол. І, позаяк, іншої немає, і Китай і Індія купуватимуть російську за ринковими цінами.
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07.03.2026 20:51 Відповісти
Ага, розповідай китайцям.
Китайці до речі дуже не в захваті від блокування каналу, бізнес страждае.
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07.03.2026 21:01 Відповісти
Проте москалі у захваті. Та наші корисні ідіоти.
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07.03.2026 21:23 Відповісти
У берегов Индии стояло танкеров со 140 млн. баррелей нефти и теперь она улетит на ура.
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07.03.2026 21:31 Відповісти
Китаю и Индии, но по рыночной цене они брать не будут. Особенно Китай.
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07.03.2026 23:58 Відповісти
Стубб взагалі-то молодець, тільки дуже тупий. Де він там побачив вигоду України від війни США і Ізраїлю з Іраном? Приверзлося Стуббу. Хоч би не ганьбився.
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07.03.2026 22:11 Відповісти
нефть по 100 и это пока что, очень выгодно товарищи еврокуколды
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07.03.2026 20:45 Відповісти
ну да, ціна на нефту летить вгору, нафтові санкції з рф от-от знімуть, ракет для ппо буде все менше - все це дуже комусь вигідно
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07.03.2026 20:45 Відповісти
Молодець Стубб, гне свою лінію. Як то кажуть, щоб втекти від ведмедя, не треба бігати швидше за нього, достатньо бігти швидше за того хто йде з тобою. Правильні дії політика, який думає про збереження своїх людей.
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07.03.2026 20:55 Відповісти
якщо США розберуться с союзником кацапстана то це вигідно для України
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07.03.2026 20:57 Відповісти
мавр (іран) вже зробив свою справу, мавр може йти. у русні в цій ситуації більше плюсів ніж мінусів
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07.03.2026 21:22 Відповісти
Пока війна вигідна лише кацапам, рудий недоумок успішно привів свідомо, чи від тупості до енергетичної кризи.
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07.03.2026 20:58 Відповісти
Частково Стубб правий. До останнього з Ірану на балалайню потоком ішла мікроелектроніка для всілякої поганої ×ерні. Зараз це вже розкіш для самих перських під@рів.
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07.03.2026 21:10 Відповісти
Откуда в Иране поток микроэлектроники? Это шо, Тайвань?
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07.03.2026 21:13 Відповісти
КНР
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07.03.2026 21:20 Відповісти
КНР нех делать? Они напрямую и через жирного.
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07.03.2026 21:34 Відповісти
Товарищ х-ло поставленные вами задачи выполняются по плану -
рыжая псина /подпись/
би-ба /подпись/
02.03.2026 18:24 Відкрити 2
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07.03.2026 21:11 Відповісти
Дорожание нефти значит что российский бюджет начнет наполняться и экономика оживет, это значит что война будет продолжаться дольше. Так что не знаю какая выгода.
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07.03.2026 21:22 Відповісти
США готові воювати за Ізраїль. Ось і все що нам потрібно знати. Не за нас. Не за себе. За Ізраїль. Ізраїль готовий воювати за себе. Не за США і не за нас. Тільки за себе. Всіх це влаштовує. Всі бачать реалії. Ми теж бачимо. Всі роблять висновки. Ми теж робимо. А от зєлєнскій і єрмак "на довєріі" косять під дурників...
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07.03.2026 21:52 Відповісти
Какая ***** дипломатия с ******?! Давайте самолёты и ракеты , а то будете воевать сами против ***** и украинцев, которых оно мобилизует после вашей капитуляции!!
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07.03.2026 21:52 Відповісти
Дай то Бог щоб так склалося.
Але поки...
Чекаємо коли #уйло здохне, або коли Зеленський дістане срачки, щоб не мав часу всяку херню городити в своїх інтерв'ю.

Шкода що в Зеленського не заплановано візити на Близький Схід.
Можливо тоді б американці з ізраїльтянами допомогли Україні і йо#нули по аятолі Зеленському. 👳
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07.03.2026 22:11 Відповісти
Чушь!
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07.03.2026 23:58 Відповісти
І ЩО тепер робити? Воювати ще проти Ірану????
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08.03.2026 06:21 Відповісти
Війна проти Ірану - це пастка, добре спланована фсб+китай. І педофіли в неї потрапили, ще й жи*ів втягнули!!!!!!
За Іраном стоїть китай.
стуб нехай воює своїми фінами. Українці чотири роки тримали орду за пі*араські ду*и, тепер вже черга пі*арасів!
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08.03.2026 06:23 Відповісти
Ага, великий український заговор - маріонетки України сша та Ізраіль напали на іншу маріонетку України іран. А все для того аби зеленський зміг підняти ціни на заправках і заробити на нещасних українцях
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08.03.2026 09:15 Відповісти
 
 