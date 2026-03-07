Війна на Близькому Сході може бути вигідною для України, - Стубб

Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, оскільки він може ускладнити військову співпрацю Росії та Ірану. Також зміна глобальної уваги може створити можливості для дипломатії щодо України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

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Яка вигода для України?

Так, Стубб зазначив, що удари США та Ізраїлю по Ірану, а також контратаки Тегерана по американських базах на Близькому Сході та по інших країнах регіону - означають, що "Іран і Росія наразі не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості".

Крім того, зміщення глобальної уваги до Ірану може створити можливості для дипломатії щодо завершення війни в Україні, "надавши учасникам переговорів простір для досягнення угоди без привернення до неї загальної уваги".

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Війна в Україні могла б закінчитися раніше

За словами Стубба, війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий самий рівень підтримки ППО, як це сталося в регіоні Перської затоки в перші 7 днів війни на Близькому Сході.

Також президент Фінляндії порівняв фінансові витрати на обидві війни. За його оцінкою, перший тиждень бойових дій в Ірані коштував приблизно 40 млрд доларів, що приблизно дорівнює щорічним витратам європейських країн на допомогу Україні.

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Удари по Ірану