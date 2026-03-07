Війна на Близькому Сході може бути вигідною для України, - Стубб
Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, оскільки він може ускладнити військову співпрацю Росії та Ірану. Також зміна глобальної уваги може створити можливості для дипломатії щодо України
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Яка вигода для України?
Так, Стубб зазначив, що удари США та Ізраїлю по Ірану, а також контратаки Тегерана по американських базах на Близькому Сході та по інших країнах регіону - означають, що "Іран і Росія наразі не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості".
Крім того, зміщення глобальної уваги до Ірану може створити можливості для дипломатії щодо завершення війни в Україні, "надавши учасникам переговорів простір для досягнення угоди без привернення до неї загальної уваги".
Війна в Україні могла б закінчитися раніше
За словами Стубба, війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий самий рівень підтримки ППО, як це сталося в регіоні Перської затоки в перші 7 днів війни на Близькому Сході.
Також президент Фінляндії порівняв фінансові витрати на обидві війни. За його оцінкою, перший тиждень бойових дій в Ірані коштував приблизно 40 млрд доларів, що приблизно дорівнює щорічним витратам європейських країн на допомогу Україні.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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Китайці до речі дуже не в захваті від блокування каналу, бізнес страждае.
рыжая псина /подпись/
би-ба /подпись/
02.03.2026 18:24 Відкрити 2
Але поки...
Чекаємо коли #уйло здохне, або коли Зеленський дістане срачки, щоб не мав часу всяку херню городити в своїх інтерв'ю.
Шкода що в Зеленського не заплановано візити на Близький Схід.
Можливо тоді б американці з ізраїльтянами допомогли Україні і йо#нули по аятолі Зеленському. 👳
За Іраном стоїть китай.
стуб нехай воює своїми фінами. Українці чотири роки тримали орду за пі*араські ду*и, тепер вже черга пі*арасів!