Президент ОАЭ: Страна в состоянии войны, но не является легкой добычей

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна находится в состоянии войны, однако не является легкой добычей для врагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он сказал в первых публичных комментариях после того, как Иран запустил ракеты по ОАЭ на фоне ударов США и Израиля.

ОАЭ - не являются легкой добычей

"ОАЭ имеют толстую кожу и горькое мясо - мы не являемся легкой добычей... Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые также являются частью нашей семьи", - сказал он.

Также он подчеркнул, что ОАЭ, состоящие из семи эмиратов, включая Дубай, будут защищать каждого в стране.

Удары по Ирану

