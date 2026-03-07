РУС
1 590 21

Президент ОАЭ: Страна в состоянии войны, но не является легкой добычей

Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна находится в состоянии войны, однако не является легкой добычей для врагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он сказал в первых публичных комментариях после того, как Иран запустил ракеты по ОАЭ на фоне ударов США и Израиля.

ОАЭ - не являются легкой добычей

"ОАЭ имеют толстую кожу и горькое мясо - мы не являемся легкой добычей... Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые также являются частью нашей семьи", - сказал он.

Также он подчеркнул, что ОАЭ, состоящие из семи эмиратов, включая Дубай, будут защищать каждого в стране.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Топ комментарии
+2
"Товсту шкіру і гірке м'ясо" - це ще крутіше, ніж "Їбучий лев" і "Епічний пNздець". Вони там що, всі гриби скурили?
показать весь комментарий
07.03.2026 21:55 Ответить
+1
як щодо шашликів на 1 травня?
показать весь комментарий
07.03.2026 21:47 Ответить
+1
ОАЕ стали першим міжнародним замовником системи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, призначеної для перехоплення цілей малої та середньої дальності).
MIM-104 Patriot: Працює за схемою 9 батарей PAC-3 і 3 батарей PAC-2 для захисту від балістичних ракет нижчого рівня.
KM-SAM (Cheongung 2): Нещодавно придбано південнокорейські середньодальнєсті зенітні ракети для заміни старих батарей Hawk.
Pantsir-S1
Ізраїльські системи: За повідомленнями, придбано системи Spyder і, можливо, Iron Dome в рамках угоди на 2,3 мільярда доларів для протидії низьколітальним дронам і крилатим ракетам.

Dassault Rafale: ОАЕ недавно почали отримувати перші з 80 ******** багатоцільових винищувачів Rafale F4, замовлених у Франції.
F-16E/F Block 60 "Desert Falcon": Спеціалізований модернізований варіант F-16, розроблений спеціально для ОАЕ.
Безпілотні системи (БПЛА): Використовує турецькі Bayraktar TB2, китайські Wing Loong II, а також прагнув придбати американські MQ-9B Reaper. Вітчизняні системи, такі як Dark Wing (автономна ударна система)
показать весь комментарий
07.03.2026 22:00 Ответить
