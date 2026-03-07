Президент ОАЕ: Країна у стані війни, але не є легкою здобиччю
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна перебуває у стані війни, однак не є легкою здобиччю для ворогів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це він сказав у перших публічних коментарях після того, як Іран запустив ракети по ОАЕ на тлі ударів США та Ізраїлю.
ОАЕ - не є легкою здобиччю
"ОАЕ мають товсту шкіру і гірке м'ясо - ми не є легкою здобиччю… Ми виконаємо свій обов'язок перед нашою країною, нашим народом і нашими жителями, які також є частиною нашої родини", - сказав він.
Також він наголосив, що ОАЕ, які складаються із семи еміратів, включно з Дубаєм, захищатимуть кожного в країні.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Топ коментарі
+7 Luka Lukich #363772
показати весь коментар07.03.2026 21:55 Відповісти Посилання
+5 Artur #603478
показати весь коментар07.03.2026 23:31 Відповісти Посилання
+4 Дорофеев Сергей
показати весь коментар07.03.2026 22:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
MIM-104 Patriot: Працює за схемою 9 батарей PAC-3 і 3 батарей PAC-2 для захисту від балістичних ракет нижчого рівня.
KM-SAM (Cheongung 2): Нещодавно придбано південнокорейські середньодальнєсті зенітні ракети для заміни старих батарей Hawk.
Pantsir-S1
Ізраїльські системи: За повідомленнями, придбано системи Spyder і, можливо, Iron Dome в рамках угоди на 2,3 мільярда доларів для протидії низьколітальним дронам і крилатим ракетам.
Dassault Rafale: ОАЕ недавно почали отримувати перші з 80 ******** багатоцільових винищувачів Rafale F4, замовлених у Франції.
F-16E/F Block 60 "Desert Falcon": Спеціалізований модернізований варіант F-16, розроблений спеціально для ОАЕ.
Безпілотні системи (БПЛА): Використовує турецькі Bayraktar TB2, китайські Wing Loong II, а також прагнув придбати американські MQ-9B Reaper. Вітчизняні системи, такі як Dark Wing (автономна ударна система)
...але він вижив...
В цьому вся суть параші: вони не можуть жити краще, тож всі навколо мають жити гірше ніж в росії
Про це був і коментар, тож не треба нас ставити поряд з кацапстаном
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна находится в состоянии войны, Источник: https://censor.net/ru/n3604107
Президент не сказал с кем воевать будет
история, ****, такая ****! без всякой фантазии..
в совдепии: против царя, меньшевиков, троцкистов, левых, правых, средних, кулаков, середняков, врачей-вредителей, культа личности, против расстрела царя, опять за сталина, ...
в оае: за монарха, против проклятых англичан, за демократию, опять за эмира, за ислам, против америки, за эмира и мир с америкой...
2. Англійців там дуже поважають - вони фактично створили їм державу. Всі офіцери армії ОАЕ навчаються в Англії.
.........
Навіщо писати нісенітницю?