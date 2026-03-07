Президент ОАЕ: Країна у стані війни, але не є легкою здобиччю

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна перебуває у стані війни, однак не є легкою здобиччю для ворогів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це він сказав у перших публічних коментарях після того, як Іран запустив ракети по ОАЕ на тлі ударів США та Ізраїлю.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ОАЕ - не є легкою здобиччю

"ОАЕ мають товсту шкіру і гірке м'ясо - ми не є легкою здобиччю… Ми виконаємо свій обов'язок перед нашою країною, нашим народом і нашими жителями, які також є частиною нашої родини", - сказав він.

Також він наголосив, що ОАЕ, які складаються із семи еміратів, включно з Дубаєм, захищатимуть кожного в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни з Іраном, - ЗМІ

Удари по Ірану

Дивіться також: Іранський дрон-камікадзе влучив у консульство США в Дубаї. ВIДЕО