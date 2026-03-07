УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10236 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
3 241 35

Президент ОАЕ: Країна у стані війни, але не є легкою здобиччю

Президент ОАЕ заявив, що країна у стані війни

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна перебуває у стані війни, однак не є легкою здобиччю для ворогів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це він сказав у перших публічних коментарях після того, як Іран запустив ракети по ОАЕ на тлі ударів США та Ізраїлю.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ОАЕ - не є легкою здобиччю

"ОАЕ мають товсту шкіру і гірке м'ясо - ми не є легкою здобиччю… Ми виконаємо свій обов'язок перед нашою країною, нашим народом і нашими жителями, які також є частиною нашої родини", - сказав він.

Також він наголосив, що ОАЕ, які складаються із семи еміратів, включно з Дубаєм, захищатимуть кожного в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катар і ОАЕ лобіюють припинення війни з Іраном, - ЗМІ

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Дивіться також: Іранський дрон-камікадзе влучив у консульство США в Дубаї. ВIДЕО

Автор: 

Дубай (92) Іран (3495) ОАЕ (434)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
"Товсту шкіру і гірке м'ясо" - це ще крутіше, ніж "Їбучий лев" і "Епічний пNздець". Вони там що, всі гриби скурили?
показати весь коментар
07.03.2026 21:55 Відповісти
+5
к сожалению исторически и географически от нас не отстанут, кругом одни недоимперские державы которым нужно давать по зубам регулярно. Так что зерном торговать и жить припеваючи никто не даст. + деградация населения, то репрессии то голодоморы то войны то еще что. Дай срок 50 лет хотя бы и увидишь разницу, у нас люди отличные и умницы
показати весь коментар
07.03.2026 23:31 Відповісти
+4
Войнович "Солдат Иван Чонкин" Почтальен Нюра прибежала в село и сообщила что война началась. Но, пока бежала забыла с кем. Тут в репродукторе прорвалось "...силой тёмною, проклятою ордой" Сельчане поняли что с Монголией.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна находится в состоянии войны, Источник: https://censor.net/ru/n3604107
Президент не сказал с кем воевать будет
показати весь коментар
07.03.2026 22:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як щодо шашликів на 1 травня?
показати весь коментар
07.03.2026 21:47 Відповісти
"Товсту шкіру і гірке м'ясо" - це ще крутіше, ніж "Їбучий лев" і "Епічний пNздець". Вони там що, всі гриби скурили?
показати весь коментар
07.03.2026 21:55 Відповісти
Місцевий фольклор, тонкий натяк на товсті обставини..
показати весь коментар
07.03.2026 22:02 Відповісти
Але так відгонить канібалізмом, що з горщика здуває.
показати весь коментар
07.03.2026 22:08 Відповісти
типа у нас лучше, дикі шершні, гострі картузи, пекло, трембіта, фламінго ітд
показати весь коментар
07.03.2026 23:24 Відповісти
І у якому саме місці ти всрався, кацапе?
показати весь коментар
07.03.2026 23:41 Відповісти
ОАЕ стали першим міжнародним замовником системи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, призначеної для перехоплення цілей малої та середньої дальності).
MIM-104 Patriot: Працює за схемою 9 батарей PAC-3 і 3 батарей PAC-2 для захисту від балістичних ракет нижчого рівня.
KM-SAM (Cheongung 2): Нещодавно придбано південнокорейські середньодальнєсті зенітні ракети для заміни старих батарей Hawk.
Pantsir-S1
Ізраїльські системи: За повідомленнями, придбано системи Spyder і, можливо, Iron Dome в рамках угоди на 2,3 мільярда доларів для протидії низьколітальним дронам і крилатим ракетам.

Dassault Rafale: ОАЕ недавно почали отримувати перші з 80 ******** багатоцільових винищувачів Rafale F4, замовлених у Франції.
F-16E/F Block 60 "Desert Falcon": Спеціалізований модернізований варіант F-16, розроблений спеціально для ОАЕ.
Безпілотні системи (БПЛА): Використовує турецькі Bayraktar TB2, китайські Wing Loong II, а також прагнув придбати американські MQ-9B Reaper. Вітчизняні системи, такі як Dark Wing (автономна ударна система)
показати весь коментар
07.03.2026 22:00 Відповісти
Іранці знищили декілька радарів THAAD
показати весь коментар
07.03.2026 22:06 Відповісти
Pantsir-S1 - це російський "Панцир-С1"?
показати весь коментар
08.03.2026 08:09 Відповісти
Ще один нарцис. )
показати весь коментар
07.03.2026 22:01 Відповісти
все нормальные мужики -нарциссы, в большей или меньшей степени
показати весь коментар
07.03.2026 23:27 Відповісти
Если у вас закончится бабло, то кто будет вам жопу вытирать? Индусы поедут домой.
показати весь коментар
07.03.2026 22:10 Відповісти
AL HADATH: СИНА ЗАГИБЛОГО АЛІ ХАМЕНЕЇ ТА ПОТЕНЦІЙНОГО ВЕРХОВНОГО ЛІДЕРА ІРАНУ ПОРАНЕНО

...але він вижив...
показати весь коментар
07.03.2026 22:12 Відповісти
і що? там бажаючих до гурій як у сірка бліх.../як зелохтората
показати весь коментар
07.03.2026 22:20 Відповісти
В ОАЕ є президент, виявляється. Як і в Німеччині. Не те, щоб я закидав щось шейхам, знаючи що в нас за т.в.о. президента. Просто дійсно не знав, що в них є президент.
показати весь коментар
07.03.2026 22:18 Відповісти
У них президентом обирають шейха найбільшого і найбагатшого емірату Абу-Дабі.
показати весь коментар
08.03.2026 08:13 Відповісти
путін, володіючи такими ресурсами, міг ми підняти рівень життя в рф до рівня ОАЕ, але вирішив, що легше буде опустити його до рівня росії за допомогою свого союзника - ірана.
В цьому вся суть параші: вони не можуть жити краще, тож всі навколо мають жити гірше ніж в росії
показати весь коментар
07.03.2026 22:25 Відповісти
У Украины тоже дохера ресурсов, так что это Путином не ограничивается. У нас на одном зерне можно было построить экономику.
показати весь коментар
07.03.2026 22:35 Відповісти
Ресурсів дохера,але построїхи свою "економіку" на них тільки одиниці
показати весь коментар
07.03.2026 22:49 Відповісти
Ну зачем строить экономику, если можно просто выкачивать ресурсы, а самому жить за счет мировой экономики. Даже США поняли этот урок, лол.
показати весь коментар
07.03.2026 22:55 Відповісти
Что би достичь такого уровня,надо сначала построить хоть что то успешное,ну хотяб армию первую в мире.
показати весь коментар
07.03.2026 23:00 Відповісти
Без армії не дадуть нормально жити.
показати весь коментар
08.03.2026 00:18 Відповісти
к сожалению исторически и географически от нас не отстанут, кругом одни недоимперские державы которым нужно давать по зубам регулярно. Так что зерном торговать и жить припеваючи никто не даст. + деградация населения, то репрессии то голодоморы то войны то еще что. Дай срок 50 лет хотя бы и увидишь разницу, у нас люди отличные и умницы
показати весь коментар
07.03.2026 23:31 Відповісти
Украина имела кучу лет, чтобы построить отличную экономику. Даже со времени войны с учетом помощи ЕС и США можно было провести множество реформ, но никто ничего не делал, кроме краж этих денег. Так что не надо там пихать на кого-то свою импотенцию.
показати весь коментар
07.03.2026 23:33 Відповісти
какой помощи ес и сша, мы до 2014 в орбите кремля были, реформы и экономика до 2019 как раз и были, и экономику порох оставил дай боже. Так что вообще мимо
показати весь коментар
08.03.2026 11:16 Відповісти
Помощь с 22 года была огромной. Но не было сделано ничего, кроме двушечек на Москву и куче другиж коррупционных скандалов.
показати весь коментар
08.03.2026 12:20 Відповісти
так я за зеленого полудурка ничего не говорил, ему оставили страну с хорошей экономикой, причем тут 2022?
показати весь коментар
08.03.2026 12:56 Відповісти
Весь этот триндежь про 50 лет это все чушь. Реформа проводится за полгода, дает результат за два. Если этого нет, то никаких прогрессов не будет. Прогресс это постоянный рост, а не ведешь себя хорошо и вдруг все сложилось. Так не бывает.
показати весь коментар
07.03.2026 23:37 Відповісти
ми на відміну від параші не нападали на сусідні країни аби вони жили гірше ніж ми.
Про це був і коментар, тож не треба нас ставити поряд з кацапстаном
показати весь коментар
08.03.2026 16:57 Відповісти
Войнович "Солдат Иван Чонкин" Почтальен Нюра прибежала в село и сообщила что война началась. Но, пока бежала забыла с кем. Тут в репродукторе прорвалось "...силой тёмною, проклятою ордой" Сельчане поняли что с Монголией.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна находится в состоянии войны, Источник: https://censor.net/ru/n3604107
Президент не сказал с кем воевать будет
показати весь коментар
07.03.2026 22:26 Відповісти
главное - население напрячь (а против кого - потом укажем)
история, ****, такая ****! без всякой фантазии..
в совдепии: против царя, меньшевиков, троцкистов, левых, правых, средних, кулаков, середняков, врачей-вредителей, культа личности, против расстрела царя, опять за сталина, ...
в оае: за монарха, против проклятых англичан, за демократию, опять за эмира, за ислам, против америки, за эмира и мир с америкой...
показати весь коментар
07.03.2026 22:56 Відповісти
1. В ОАЕ президент.
2. Англійців там дуже поважають - вони фактично створили їм державу. Всі офіцери армії ОАЕ навчаються в Англії.
.........
Навіщо писати нісенітницю?
показати весь коментар
08.03.2026 08:23 Відповісти
Війни? Та вони не знають що таке війна, хай краще і не знають
показати весь коментар
07.03.2026 22:47 Відповісти
Ви ще не бачили 3000 бойових дромадерів на шляху до тегерану
показати весь коментар
07.03.2026 22:59 Відповісти
 
 