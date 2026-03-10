Иран не выиграет войну на Ближнем Востоке - The Wall Street Journal

США и Израиль продолжают добиваться прогресса. Режим ежедневно теряет все больше своих военных, а также возможности наносить ущерб своим соседям. Израильтяне оценивают, что от 70% до 75% ракетных пусковых установок Ирана уничтожены, а США уничтожили по меньшей мере 43 иранских корабля, отмечает редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal.

Как сообщает Цензор.НЕТ, адмирал Центрального командования США Брэд Купер на прошлой неделе заявил, что объемы ракет и беспилотников Ирана снизились на 90% и 83% соответственно. Кроме того, усиливаются атаки на внутренние структуры безопасности Ирана.

Подробности

В США продолжаются дискуссии о дальнейшей стратегии в противостоянии с Ираном. Некоторые политические круги в Вашингтоне призывают президента Дональда Трампа объявить о завершении атак и заявить о победе, в частности на фоне беспокойства из-за возможного роста мировых цен на нефть.

В то же время, как отмечает редакционная коллегия The Wall Street Journal, ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о продолжении военного давления на Иран со стороны США и Израиля. По их оценкам, иранские силы несут значительные потери в военной технике и боевых способностях.

Война длится всего одиннадцать дней, но она уже идет быстро: США и Израиль активно действуют, а Иран пытается нанести как можно больше ущерба мировым энергетическим рынкам, пока имеет возможность атаковать.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

