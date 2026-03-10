РУС
Новости Удары США по Ирану
853 14

Иран не выиграет войну на Ближнем Востоке - The Wall Street Journal

Иран не выиграет войну на Ближнем Востоке, - журналисты

США и Израиль продолжают добиваться прогресса. Режим ежедневно теряет все больше своих военных, а также возможности наносить ущерб своим соседям. Израильтяне оценивают, что от 70% до 75% ракетных пусковых установок Ирана уничтожены, а США уничтожили по меньшей мере 43 иранских корабля, отмечает редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal.

Как сообщает Цензор.НЕТ, адмирал Центрального командования США Брэд Купер на прошлой неделе заявил, что объемы ракет и беспилотников Ирана снизились на 90% и 83% соответственно. Кроме того, усиливаются атаки на внутренние структуры безопасности Ирана.

Подробности

Подробности

В США продолжаются дискуссии о дальнейшей стратегии в противостоянии с Ираном. Некоторые политические круги в Вашингтоне призывают президента Дональда Трампа объявить о завершении атак и заявить о победе, в частности на фоне беспокойства из-за возможного роста мировых цен на нефть.

В то же время, как отмечает редакционная коллегия The Wall Street Journal, ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о продолжении военного давления на Иран со стороны США и Израиля. По их оценкам, иранские силы несут значительные потери в военной технике и боевых способностях.

Война длится всего одиннадцать дней, но она уже идет быстро: США и Израиль активно действуют, а Иран пытается нанести как можно больше ущерба мировым энергетическим рынкам, пока имеет возможность атаковать.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Израиль (539) Иран (986) США (7234)
Та ясно що не виграє, хоча якщо режим збережеться то це можна буде назвати "перемогою Ірану" і "провалом Трампа" 🤔
показать весь комментарий
10.03.2026 14:09 Ответить
Іран не виграє війну на Близькому Сході у себе вдома.
показать весь комментарий
10.03.2026 14:09 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 14:10 Ответить
У них ракет залишилося на 2-3 тижні...
показать весь комментарий
10.03.2026 14:11 Ответить
Звісно, що виграти війну у Ірану немає жодних шансів. Але він цілком може її не програти, заставивши США відступити.
показать весь комментарий
10.03.2026 14:12 Ответить
Якщо режим збережеться в нинішньому вигляді, то звісно це можна буде трактувати нехай як символічну, але перемогу
показать весь комментарий
10.03.2026 14:19 Ответить
Три цитати:

1. "США та Ізраїль продовжують досягати прогресу. Режим щодня втрачає все більше своїх військових, а також можливості завдавати шкоди своїм сусідам".

2. "адмірал Центрального командування США Бред Купер минулого тижня заявив, що обсяги ракет та безпілотників Ірану знизилися на 90% та 83% відповідно.

3. "У США тривають дискусії щодо подальшої стратегії у протистоянні з Іраном".

З ким протистояння? З тим, хто ще трішки-трішки - й зовсім не матиме ні ракет, ні безпілотників, ні можливости завдавати шкоди своїм сусідам?
показать весь комментарий
10.03.2026 14:14 Ответить
"Сьогодні буде наш наймасштабніший день ударів по Ірану" - міністр війни США Хегсет
/сьогодні/
показать весь комментарий
10.03.2026 14:17 Ответить
Тут дуже важливий наголос.

Не вИграє, чи не виграЄ.

Те, що він не вИграє, це зрозуміло. Врешті-решт, проти нього воює найпотужніша армія світу. А от те, що він не виграЄ, то це просто фіксація поточного стану. Не виграЄ, але і не програЄ. Принаймні, без наземної кампанії або повстання всередині країни він точно ще буде довго триматися.
показать весь комментарий
10.03.2026 14:18 Ответить
До речі, назва статті перекладається саме як "не виграЄ":

Iran Isn't Winning This War
показать весь комментарий
10.03.2026 14:20 Ответить
Десь ми вже це чули
показать весь комментарий
10.03.2026 14:19 Ответить
Їм це і не треба.
Але прос💩ратися дали всім грошовим мішкам в регіоні.
Іран показав, що може лише шахедами підірвати економіку в ОАЕ та Катарі.
показать весь комментарий
10.03.2026 14:19 Ответить
Ну это мы ещё посмотрим. Думаю, победой для Ирана будет сохранение режима. Помнится, режимы в Афганистане и Вьетнаме тоже должны были проиграть, но есть ньюанс.
А когда газеты начинают убеждать граждан, что два уголовника (это не мое мнение, а решения международного и американского судов) у власти не могут проиграть, верится ещё меньше.
показать весь комментарий
10.03.2026 14:22 Ответить
Якщо війну припинити зара , то ціни ніколи не повернуться . А якщо довести до повного розгрому Іран , то може буть й по 45 за барель й 35 ...
показать весь комментарий
10.03.2026 14:22 Ответить
 
 