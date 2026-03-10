Іран не виграє війну на Близькому Сході - The Wall Street Journal

США та Ізраїль продовжують досягати прогресу. Режим щодня втрачає все більше своїх військових, а також можливості завдавати шкоди своїм сусідам. Ізраїльтяни оцінюють, що від 70% до 75% ракетних пускових установок Ірану знищено, а США знищили щонайменше 43 іранські кораблі, зазначає редакційна колегія газети The Wall Street Journal.

Як інформує Цензор.НЕТ,адмірал Центрального командування США Бред Купер минулого тижня заявив, що обсяги ракет та безпілотників Ірану знизилися на 90% та 83% відповідно. Крім того, атаки на внутрішні структури безпеки Ірану посилюються.

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Подробиці

У США тривають дискусії щодо подальшої стратегії у протистоянні з Іраном. Деякі політичні кола у Вашингтоні закликають президента Дональда Трампа оголосити про завершення атак і заявити про перемогу, зокрема на тлі занепокоєння через можливе зростання світових цін на нафту.

Водночас, як зазначає редакційна колегія The Wall Street Journal, ситуація на Близькому Сході свідчить про продовження військового тиску на Іран з боку США та Ізраїлю. За їхніми оцінками, іранські сили зазнають значних втрат у військовій техніці та бойових спроможностях.

Війна триває лише одинадцять днів, але вона вже йде швидко: США та Ізраїль активно діють, а Іран намагається нанести якомога більше шкоди світовим енергетичним ринкам, поки має змогу атакувати.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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