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Новини Операція США проти Ірану
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Іран не виграє війну на Близькому Сході - The Wall Street Journal

Іран не виграє війну на Близькому Сході, - журналісти

США та Ізраїль продовжують досягати прогресу. Режим щодня втрачає все більше своїх військових, а також можливості завдавати шкоди своїм сусідам. Ізраїльтяни оцінюють, що від 70% до 75% ракетних пускових установок Ірану знищено, а США знищили щонайменше 43 іранські кораблі, зазначає редакційна колегія газети The Wall Street Journal.

Як інформує Цензор.НЕТ,адмірал Центрального командування США Бред Купер минулого тижня заявив, що обсяги ракет та безпілотників Ірану знизилися на 90% та 83% відповідно. Крім того, атаки на внутрішні структури безпеки Ірану посилюються.

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Подробиці

У США тривають дискусії щодо подальшої стратегії у протистоянні з Іраном. Деякі політичні кола у Вашингтоні закликають президента Дональда Трампа оголосити про завершення атак і заявити про перемогу, зокрема на тлі занепокоєння через можливе зростання світових цін на нафту.

Водночас, як зазначає редакційна колегія The Wall Street Journal, ситуація на Близькому Сході свідчить про продовження військового тиску на Іран з боку США та Ізраїлю. За їхніми оцінками, іранські сили зазнають значних втрат у військовій техніці та бойових спроможностях.

Війна триває лише одинадцять днів, але вона вже йде швидко: США та Ізраїль активно діють, а Іран намагається нанести якомога більше шкоди світовим енергетичним ринкам, поки має змогу атакувати.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Ізраїль (1993) Іран (3507) США (26755)
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Топ коментарі
+12
Звісно, що виграти війну у Ірану немає жодних шансів. Але він цілком може її не програти, заставивши США відступити.
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10.03.2026 14:12 Відповісти
+9
Та ясно що не виграє, хоча якщо режим збережеться то це можна буде назвати "перемогою Ірану" і "провалом Трампа" 🤔
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10.03.2026 14:09 Відповісти
+9
У них ракет залишилося на 2-3 тижні...
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10.03.2026 14:11 Відповісти
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Та ясно що не виграє, хоча якщо режим збережеться то це можна буде назвати "перемогою Ірану" і "провалом Трампа" 🤔
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10.03.2026 14:09 Відповісти
Іран не виграє війну на Близькому Сході у себе вдома.
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10.03.2026 14:09 Відповісти
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10.03.2026 14:10 Відповісти
У них ракет залишилося на 2-3 тижні...
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10.03.2026 14:11 Відповісти
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10.03.2026 14:32 Відповісти
Звісно, що виграти війну у Ірану немає жодних шансів. Але він цілком може її не програти, заставивши США відступити.
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10.03.2026 14:12 Відповісти
Якщо режим збережеться в нинішньому вигляді, то звісно це можна буде трактувати нехай як символічну, але перемогу
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10.03.2026 14:19 Відповісти
Три цитати:

1. "США та Ізраїль продовжують досягати прогресу. Режим щодня втрачає все більше своїх військових, а також можливості завдавати шкоди своїм сусідам".

2. "адмірал Центрального командування США Бред Купер минулого тижня заявив, що обсяги ракет та безпілотників Ірану знизилися на 90% та 83% відповідно.

3. "У США тривають дискусії щодо подальшої стратегії у протистоянні з Іраном".

З ким протистояння? З тим, хто ще трішки-трішки - й зовсім не матиме ні ракет, ні безпілотників, ні можливости завдавати шкоди своїм сусідам?
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10.03.2026 14:14 Відповісти
"Сьогодні буде наш наймасштабніший день ударів по Ірану" - міністр війни США Хегсет
/сьогодні/
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10.03.2026 14:17 Відповісти
Тут дуже важливий наголос.

Не вИграє, чи не виграЄ.

Те, що він не вИграє, це зрозуміло. Врешті-решт, проти нього воює найпотужніша армія світу. А от те, що він не виграЄ, то це просто фіксація поточного стану. Не виграЄ, але і не програЄ. Принаймні, без наземної кампанії або повстання всередині країни він точно ще буде довго триматися.
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10.03.2026 14:18 Відповісти
До речі, назва статті перекладається саме як "не виграЄ":

Iran Isn't Winning This War
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10.03.2026 14:20 Відповісти
Десь ми вже це чули
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10.03.2026 14:19 Відповісти
Їм це і не треба.
Але прос💩ратися дали всім грошовим мішкам в регіоні.
Іран показав, що може лише шахедами підірвати економіку в ОАЕ та Катарі.
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10.03.2026 14:19 Відповісти
Хай далі облизують чалмоносних педофілів.
Можна витягти бедуїна з караван-сараю, та не можна витягти караван-сарай з бедуїна.
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10.03.2026 15:13 Відповісти
Ну это мы ещё посмотрим. Думаю, победой для Ирана будет сохранение режима. Помнится, режимы в Афганистане и Вьетнаме тоже должны были проиграть, но есть ньюанс.
А когда газеты начинают убеждать граждан, что два уголовника (это не мое мнение, а решения международного и американского судов) у власти не могут проиграть, верится ещё меньше.
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10.03.2026 14:22 Відповісти
Якщо війну припинити зара , то ціни ніколи не повернуться . А якщо довести до повного розгрому Іран , то може буть й по 45 за барель й 35 ...
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10.03.2026 14:22 Відповісти
До повного разгрому - это через 2-3 недели, или через 5-7 лет? Через 3 года и независимо от судьбы Ирана цены на нефть будут на указанном вами уровне.
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10.03.2026 14:28 Відповісти
Не виграє, але й не програє. Зміна режиму не відбулася. Навпаки, замість старого Хаменей КВІР пропхав на "Верховного" його сина який значно радикальніший за свого батька, прославився звірським знищенням опонентів, а зараз втратив дружину і сину від американських ракет. Територія Ірану нагадує швейцарський сир - величезна кількість печер та підземних споруд, нанести удар по яким практично неможливо. Трамп швидко оголосить про перемогу і припинення "девятої війни" за час свого правління. Якщо ж Трамп спробує почати наземну операцію і американські військові стануть гинути масово в Ірані на користь Ізраїлю, то Трампа просто порвуть на шматки в Америці. Іран Хаменеї зачаїться на міжнародній арені і почне репресії всередині країни. Ціни на нафту зменшаться і всі зітхнуть з полегшенням. Ізолюють ще більше ізольований Іран і по всьому. Простими словами, Натаньяху "трахнув" американських платників податків суттєво зменшивши загрози для Ізраїлю та військові можливості свого ворога за гроші американських платників податків...
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10.03.2026 14:25 Відповісти
Мурриканські платники податків вже "зекономили" на підтримці України - через це Європа вже готова домовлятися з Китаєм аби не залежати від непритомного Трампуїна.
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10.03.2026 15:18 Відповісти
Китай не торгує нафтою та газом. Все інше в ЄС здатні виробляти кращої якості (не одноразове для постійної заміни!) самостійно в необмеженій кількості. Європа вже прийняла позицію США стосовно самоізоляції та самодостатності США. Процеси вже запущені і не Трамп ні будь хто з його наступників не здатний зупинити ці процеси. США стала "кульгавою качкою" на яку не можна покладатися і розраховувати. Формується нова архітектура світового порядку в якій 380 мільйонів американців не зможуть безкінечно паразитувати на 8 мільярдах населення планети.
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10.03.2026 15:28 Відповісти
"Все інше в ЄС здатні виробляти кращої якості "

здатні виробляти і здатні виробляти конкурентне по ціні - дві різні речі.
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10.03.2026 19:59 Відповісти
Одноразовий смартфон на рік коштує дешевше за смартфон на 5 років, але якщо ціну дорожчого розділити на 5 вийде значно дешевше з розрахунку користування протягом 1 року. Якщо ви жмот, ви купуєте дешевий китайський підшипник, в якому кульки швидко лопаються, мастило змилюється і замерзає при -1 градус С і підшипник розвалюється. Так, він дешевий і стоїть в кожній болгарці. Але якщо ви господар, то навіть придбавши дешеву болгарку вироблену в Китаї відразу міняєте підшипники на швейцарського або німецького виробництва і мастило, що підвищує ціну на 30-40%. Якщо порахувати час який ви на це витратите і гроші то краще відразу купити "Метабо" і не страждати дурнею.
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10.03.2026 21:44 Відповісти
Якщо ви купуєте Айфон (чиї фабрики також в Китаї) - ви все одно за 2-3 роки купити собі новий, бо так працює цільовий маркетинг для його покупців. Якщо у вас нема грошей на витребеньки - купляєте собі недорогого китайця і ходите з ним хоч всі 5 років. І це при тому що зараз можна знайти китайські товари будь-якої якості і на будь-який гаманець.
А ще не варто забувати що на відміну від Заходу - Китай надає величезну фінансову підтримку своїм експортерам, тому вони при тій самій якості в бюджетному сегменті - легко витісняють конкурентів штучно заниженою собівартістю.
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10.03.2026 21:58 Відповісти
Айфони не купую. Користуюсь кнопковим телефоном і не маю жодного наміру міняти на смартфон. Мені потрібний телефон з СМС, а не "цифрове гетто". Я кабінетний мешканець і для всього іншого маю комп.
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10.03.2026 22:07 Відповісти
Розумію вас, та масовий споживач має дещо інші вподобання.
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10.03.2026 22:11 Відповісти
За пізнього совка була така концепція під назвою "ФОСТИС" - "формірованіє спроса і стімулірованіє сбита". А тепер зявилося до біса "маркетологів". От хай і ******** якісне і надійне замість дешевого одноразового китайського лайна.
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10.03.2026 22:17 Відповісти
В наступному році буде повний крах іранської економіки!
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10.03.2026 14:26 Відповісти
Ці дятли Росію замінюють на Іран і несуть ту саму маячню. Аналітика рівня дитячого садка.
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10.03.2026 14:31 Відповісти
Медийная подготовка триумфальной победы рыжего Вождя Народов.
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10.03.2026 14:47 Відповісти
 
 