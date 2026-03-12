ЦАХАЛ атаковал 10 объектов "Хезболлы" в Ливане за полчаса
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабной волне ударов по инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Ливане, в частности по 10 объектам в столице Бейруте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.
Согласно сообщению ЦАХАЛ, в течение 30 минут израильские военные поразили 10 объектов, включая штаб разведки и штаб подразделения Radwan.
"В рамках этих ударов израильские военные обнаружили и уничтожили десятки пусковых установок, которые были готовы к запускам, а также обезвредили десятки боевиков "Хезболлы", которые готовились к запуску ракет по территории Государства Израиль", - отметили в ЦАХАЛ.
Армия Израиля также сообщает, что ВВС, руководствуясь наземными войсками, нанесли удары по более чем 20 дополнительным целям в районе Бейрута Дахии, включая командные центры и другие стратегические объекты.
Что такое "Хезболла"?
"Хезболла" - это шиитская политическая и военная организация, возникшая в Ливане в 1980-х годах. Она была создана при поддержке Ирана. Изначально ее целью была борьба против присутствия Израиля на юге Ливана.
Впоследствии военная организация стала влиятельной политической силой в Ливане. Создала собственную партию, представителей в парламенте и социальные программы. Ряд стран, в частности США и Израиль, признали ее террористической организацией.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
