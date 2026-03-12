РУС
Новости Конфликт Израиля и Ливана
845 1

ЦАХАЛ атаковал 10 объектов "Хезболлы" в Ливане за полчаса

Удар ЦАХАЛ по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабной волне ударов по инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Ливане, в частности по 10 объектам в столице Бейруте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно сообщению ЦАХАЛ, в течение 30 минут израильские военные поразили 10 объектов, включая штаб разведки и штаб подразделения Radwan.

"В рамках этих ударов израильские военные обнаружили и уничтожили десятки пусковых установок, которые были готовы к запускам, а также обезвредили десятки боевиков "Хезболлы", которые готовились к запуску ракет по территории Государства Израиль", - отметили в ЦАХАЛ.

Армия Израиля также сообщает, что ВВС, руководствуясь наземными войсками, нанесли удары по более чем 20 дополнительным целям в районе Бейрута Дахии, включая командные центры и другие стратегические объекты.

Что такое "Хезболла"?

"Хезболла" - это шиитская политическая и военная организация, возникшая в Ливане в 1980-х годах. Она была создана при поддержке Ирана. Изначально ее целью была борьба против присутствия Израиля на юге Ливана.

Впоследствии военная организация стала влиятельной политической силой в Ливане. Создала собственную партию, представителей в парламенте и социальные программы. Ряд стран, в частности США и Израиль, признали ее террористической организацией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Хезболла" выпустила более 100 ракет по Израилю: ЦАХАЛ ответил ударами по Ливану. ВИДЕО

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть снижаются на фоне заявления о возможном высвобождении международных резервов

Автор: 

Израиль (541) Ливан (32) Хезболла (16)
Прутін допомагає ХЕЗБЛЛІ озброєнням та майном, щоб вони більше убивали людей в Ізраїлю!!
Нітаняху, просто у захваті від турботи прутіна-******!!
показать весь комментарий
12.03.2026 08:57 Ответить
 
 