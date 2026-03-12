ЦАХАЛ атаковал 10 объектов "Хезболлы" в Ливане за полчаса

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабной волне ударов по инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Ливане, в частности по 10 объектам в столице Бейруте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, в течение 30 минут израильские военные поразили 10 объектов, включая штаб разведки и штаб подразделения Radwan.

"В рамках этих ударов израильские военные обнаружили и уничтожили десятки пусковых установок, которые были готовы к запускам, а также обезвредили десятки боевиков "Хезболлы", которые готовились к запуску ракет по территории Государства Израиль", - отметили в ЦАХАЛ.

Армия Израиля также сообщает, что ВВС, руководствуясь наземными войсками, нанесли удары по более чем 20 дополнительным целям в районе Бейрута Дахии, включая командные центры и другие стратегические объекты.

Что такое "Хезболла"?

"Хезболла" - это шиитская политическая и военная организация, возникшая в Ливане в 1980-х годах. Она была создана при поддержке Ирана. Изначально ее целью была борьба против присутствия Израиля на юге Ливана.

Впоследствии военная организация стала влиятельной политической силой в Ливане. Создала собственную партию, представителей в парламенте и социальные программы. Ряд стран, в частности США и Израиль, признали ее террористической организацией.

Удары по Ирану

