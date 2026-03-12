ЦАХАЛ атакував 10 об’єктів "Хезболли" у Лівані за пів години
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про масштабну хвилю ударів по інфраструктурі терористичної організації "Хезболла" в Лівані, зокрема по 10 об’єктах у столиці Бейруті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі ЦАХАЛ у соцмережах.
Згідно з повідомленням ЦАХАЛ, протягом 30 хвилин ізраїльські військові уразили 10 об’єктів, включно зі штабом розвідки та штабом підрозділу Radwan.
"В рамках цих ударів ізраїльські військові виявили та знищили десятки пускових установок, які були готові до запусків, а також знешкодили десятки бойовиків "Хезболли", які готувалися до запуску ракет по території Держави Ізраїль", - зазначили у ЦАХАЛ.
Армія Ізраїлю також повідомляє, що ВПС, керуючись наземними військами, завдали ударів по більш ніж 20 додаткових цілях у районі Бейруту Дахії, включаючи командні центри та інші стратегічні об’єкти.
Що таке "Хезболла"?
"Хезболла" - це шиїтська політична та військова організація, що виникла у Лівані у 1980-х роках. Вона була створена за підтримки Ірану. Спершу мала на меті боротьбу проти присутності Ізраїлю на півдні Лівану.
Згодом військова організація стала впливовою політичною силою в Лівані. Створила власну партію, представників у парламенті та соціальні програми. Низка країн, зокрема США та Ізраїль, визнали її терористичною організацією.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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Нітаняху, просто у захваті від турботи прутіна-******!!