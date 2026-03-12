ЦАХАЛ атакував 10 об’єктів "Хезболли" у Лівані за пів години

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про масштабну хвилю ударів по інфраструктурі терористичної організації "Хезболла" в Лівані, зокрема по 10 об’єктах у столиці Бейруті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі ЦАХАЛ у соцмережах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з повідомленням ЦАХАЛ, протягом 30 хвилин ізраїльські військові уразили 10 об’єктів, включно зі штабом розвідки та штабом підрозділу Radwan.

"В рамках цих ударів ізраїльські військові виявили та знищили десятки пускових установок, які були готові до запусків, а також знешкодили десятки бойовиків "Хезболли", які готувалися до запуску ракет по території Держави Ізраїль", - зазначили у ЦАХАЛ.

Армія Ізраїлю також повідомляє, що ВПС, керуючись наземними військами, завдали ударів по більш ніж 20 додаткових цілях у районі Бейруту Дахії, включаючи командні центри та інші стратегічні об’єкти.

Що таке "Хезболла"?

"Хезболла" - це шиїтська політична та військова організація, що виникла у Лівані у 1980-х роках. Вона була створена за підтримки Ірану. Спершу мала на меті боротьбу проти присутності Ізраїлю на півдні Лівану.

Згодом військова організація стала впливовою політичною силою в Лівані. Створила власну партію, представників у парламенті та соціальні програми. Низка країн, зокрема США та Ізраїль, визнали її терористичною організацією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хезболла" випустила понад 100 ракет по Ізраїлю: ЦАХАЛ відповів ударами по Лівану. ВIДЕО

Удари по Ірану

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту знижуються на тлі заяви про можливе вивільнення міжнародних резервів