Песков заявил, что убийство лидеров Ирана будет иметь "глубокие последствия"

В Кремле заявили, что убийства лидеров Ирана в ходе американо-израильской операции будут иметь очень серьезные последствия, и выразили надежду, что это не станет нормой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Очень серьезные последствия"

В частности, пресс-секретарь российского диктатора отметил, что Москва надеется, что складывающаяся ситуация не станет нормой.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не норма. И в любом случае это не норма, которая имеет и будет иметь очень глубокие последствия. Это не может остаться без последствий", — заявил Песков.

Что предшествовало

Читайте также: Новый верховный лидер Ирана ранен и, вероятно, искалечен, — Хегсет

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Читайте также: США стерли Иран с лица земли, мы достигли целей на несколько недель раньше запланированного, — Трамп