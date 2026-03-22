Песков заявил, что убийство лидеров Ирана будет иметь "глубокие последствия"
В Кремле заявили, что убийства лидеров Ирана в ходе американо-израильской операции будут иметь очень серьезные последствия, и выразили надежду, что это не станет нормой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Очень серьезные последствия"
В частности, пресс-секретарь российского диктатора отметил, что Москва надеется, что складывающаяся ситуация не станет нормой.
"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не норма. И в любом случае это не норма, которая имеет и будет иметь очень глубокие последствия. Это не может остаться без последствий", — заявил Песков.
Что предшествовало
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Очевидно что на глубинной языке Кремля это означает убийство лидеров РФ будет иметь... - далее по тексту