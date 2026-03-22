Песков заявил, что убийство лидеров Ирана будет иметь "глубокие последствия"

В Кремле заявили, что убийства лидеров Ирана в ходе американо-израильской операции будут иметь очень серьезные последствия, и выразили надежду, что это не станет нормой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В частности, пресс-секретарь российского диктатора отметил, что Москва надеется, что складывающаяся ситуация не станет нормой.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не норма. И в любом случае это не норма, которая имеет и будет иметь очень глубокие последствия. Это не может остаться без последствий", — заявил Песков.

Читайте также: Новый верховный лидер Ирана ранен и, вероятно, искалечен, — Хегсет

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Читайте также: США стерли Иран с лица земли, мы достигли целей на несколько недель раньше запланированного, — Трамп

  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Глибокі в плані глибини чумадану ?
22.03.2026 17:00 Ответить
страшно їм - жити хочуть
22.03.2026 16:56 Ответить
Я знаю звідки це. У @йла бункер глибокий.
22.03.2026 17:01 Ответить
страшно їм - жити хочуть
22.03.2026 16:56 Ответить
Кремлівські гниди думали що вбивать будуть тільки вони.А ніт.Раз можна нахлобучить їх союзників,то можна і їх.Пишуть путлєр більше тижня в кремлі не з'являється.Забився десь під корч.Сцикото йому.
22.03.2026 17:37 Ответить
Поясніть хто небудь йоршику, що вони (хаменеїсти) зараз, за їхнім світоглядом, у товаристві 4 дружин та 70 гурій та навряд чи на щось скаржаться.
22.03.2026 16:57 Ответить
******* усіх міньонів ***** - завдання не виглядає неймовірним. Але буде мати глобальні наслідки
22.03.2026 17:01 Ответить
Сподівається, що не стане нормою... Вже стало, і ти з ****** вже в списку! Зворотній відлік включено...
22.03.2026 17:02 Ответить
Очевидно что на глубинной языке Кремля это означает убийство лидеров РФ будет иметь... - далее по тексту
22.03.2026 17:02 Ответить
ПЕРЕЖИВАЄ ЗА КУЙЛА.А ТО РАПТОМ "ЗЕЛЕНСЬКОГО ДРОН БУДЕ МАТИ РОЗВІД ДАНІ ВІД СУПУТНИКА ПРИТУЛИ ДЕ В ЯКОМУ МІСЦІ А ВАЛДАЇ ПРОГУЛЮЄТЬСЯ КУЙЛО І СКИНЕ ЙОМУ НА ГОЛОМУ ПАРУ ЦЕГЛИН....
22.03.2026 17:02 Ответить
А що таке нормальність, коли своїх кацапів гонять і тисячами вбивають в день в Україні, чому для нього це нормальність і він за простого кацапа так не хвилюється?
22.03.2026 17:08 Ответить
Бо Піськов родом із Запоріжжя, може він навмисно кацапів нищить.
22.03.2026 17:28 Ответить
Дуже глубокі наслідки, на всю довжину держака від лопати
22.03.2026 17:11 Ответить
"глибокі наслідки" - це тому що прйдеться глибше копати бункери.
22.03.2026 17:14 Ответить
Глибокі наслідки? Це ***** ще глибше в бункер зариється?
22.03.2026 17:22 Ответить
Глибокі наслідки можуть бути як негативні, так і позитивні, залежить від точки зору. Кінець божевільним аятолам для піськова негативні наслідки, для усього іншого (майже) світу - позитивні.
22.03.2026 17:25 Ответить
Кацапня срется
22.03.2026 17:25 Ответить
Там Ізраїль потопив судна в Каспійському морі з озброєнням і орки утерлись глибо і з наслідками.
22.03.2026 17:26 Ответить
Вони йшли в Іран чи в недорейх?
22.03.2026 17:28 Ответить
Якщо лідери очолюють держави спонсори тероризму то "мочить і в сортирі" треба.Військово-політичне керівництво паРаші заслуговують гільйотини теж
22.03.2026 17:27 Ответить
В Ветхом завете Бог приказывает убивать все что мешает евреям. Придя в Ханаан они истребили даже скот.
22.03.2026 17:30 Ответить
письков озабочен???путиносось поглубже..и причмокивай.урод
22.03.2026 17:31 Ответить
Мосад доберетться i до усцатово!
22.03.2026 17:36 Ответить
Ви ж убиваєте і вас потрібно вбити
22.03.2026 17:37 Ответить
Даже Ремесло знает, что Путин в холодильнике. Он прав - выборы президента РФ будут в этом году, дублер уже всем плешь проел. Можно, конечно, не верить Соловью, но как можно не заметить странности поведения якобы Путина, в том числе на Аляске, непонятки с его исчезновениями, с тем, что характер у него изменился. Перед вашими глазами неуверенный мямля, который судорожно подыскивает слова, чтобы не сморозить глупость. Неужели не видно, что этот человек играет роль якобы главы государства в отличие от настоящего Путина? Где ваши глаза, уши и мозги, господа аналитики и бывшие гэбисты??? Неужели вы не видите, что перед вами ХЛЕСТАКОВ, а не настоящий ревизор. Лично я уже с первого взгляда отличаю настоящего Пу от Василича в разного рода видеомонтажах, где кадры из настоящего изобилуют вклейками из архивного прошлого
22.03.2026 17:37 Ответить
"Какая разніца" ***** 1, 2 або 3 виконує команди таємної поліції (ФСБ)?
22.03.2026 17:45 Ответить
 
 