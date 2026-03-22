Пєсков заявив, що вбивство лідерів Ірану матиме "глибокі наслідки"

У Кремлі заявили, що вбивства лідерів Ірану під час американо-ізраїльської операції матимуть дуже глибокі наслідки, і сподіваються, що це не стане нормою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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"Дуже глибокі наслідки"

Так, речник російського диктатора зазначив, що Москва сподівається, що ситуація, що складається, не стане нормою.

"Це дійсно реальність, у якій ми живемо, але будемо сподіватися, що це не нормальність. І в будь-якому разі це не нормальність, яка має і надалі матиме дуже глибокі наслідки. Це не може залишатися без наслідків", - заявив Пєсков.

Що передувало

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

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