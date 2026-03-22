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Новини Ліквідація Алі Хаменеї
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Пєсков заявив, що вбивство лідерів Ірану матиме "глибокі наслідки"

Пєсков про вбивство лідерів Ірану

У Кремлі заявили, що вбивства лідерів Ірану під час американо-ізраїльської операції матимуть дуже глибокі наслідки, і сподіваються, що це не стане нормою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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"Дуже глибокі наслідки"

Так, речник російського диктатора зазначив, що Москва сподівається, що ситуація, що складається, не стане нормою.

"Це дійсно реальність, у якій ми живемо, але будемо сподіватися, що це не нормальність. І в будь-якому разі це не нормальність, яка має і надалі матиме дуже глибокі наслідки. Це не може залишатися без наслідків", - заявив Пєсков.

Що передувало

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Також читайте: США стерли Іран з лиця землі, ми досягли цілей на кілька тижнів раніше запланованого, - Трамп

  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Автор: 

Іран (3560) Пєсков Дмитро (1877)
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Топ коментарі
+22
Глибокі в плані глибини чумадану ?
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22.03.2026 17:00 Відповісти
+21
страшно їм - жити хочуть
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22.03.2026 16:56 Відповісти
+8
Кремлівські гниди думали що вбивать будуть тільки вони.А ніт.Раз можна нахлобучить їх союзників,то можна і їх.Пишуть путлєр більше тижня в кремлі не з'являється.Забився десь під корч.Сцикото йому.
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22.03.2026 17:37 Відповісти

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