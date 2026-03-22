4 978 39
Пєсков заявив, що вбивство лідерів Ірану матиме "глибокі наслідки"
У Кремлі заявили, що вбивства лідерів Ірану під час американо-ізраїльської операції матимуть дуже глибокі наслідки, і сподіваються, що це не стане нормою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
"Дуже глибокі наслідки"
Так, речник російського диктатора зазначив, що Москва сподівається, що ситуація, що складається, не стане нормою.
"Це дійсно реальність, у якій ми живемо, але будемо сподіватися, що це не нормальність. І в будь-якому разі це не нормальність, яка має і надалі матиме дуже глибокі наслідки. Це не може залишатися без наслідків", - заявив Пєсков.
Що передувало
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+22 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар22.03.2026 17:00 Відповісти Посилання
+21 Михайло Иляш
показати весь коментар22.03.2026 16:56 Відповісти Посилання
+8 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар22.03.2026 17:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль