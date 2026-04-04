Тихий об отказе от обязательств по Оттавской конвенции: Украина не может быть ограничена в праве на самооборону

Из-за полномасштабной агрессии РФ Украина была вынуждена приостановить выполнение обязательств по Оттавской конвенции, чтобы не ограничивать свое право на самооборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х.

Право на самооборону

"Решение о прекращении выполнения устаревших обязательств по Оттавской конвенции, принятое летом 2025 года, было сложным, но мы столкнулись с полномасштабным вторжением, сопровождающимся массовыми зверствами против нашего государства и нашего народа", - говорится в сообщении.

Тихий подчеркнул, что Украина не может быть ограничена в своем праве на самооборону, гарантированном статьей 51 Устава ООН, для защиты своего населения от риска попадания в руки российских оккупантов, учитывая геноцидный характер этой войны.

Ситуация с безопасностью в регионе

"Весь мир видел, что произошло в Буче, Изюме, Мариуполе и других местах, которые находились или находятся под российской оккупацией. Россия не соблюдает никаких правил. Речь идет не о взаимности, а о защите наших людей здесь и сейчас", - отметил пресс-секретарь.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в регионе кардинально и фундаментально изменилась.

"Именно поэтому не только Украина, но и страны Балтии, Польша и Финляндия приняли аналогичные меры. Мы не одиноки", - добавил Тихий.

Что предшествовало

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Ее целью является полное устранение противопехотных мин путем международного запрета на их использование, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязались не использовать, не производить и не передавать эти мины.

О выходе из Оттавской конвенции ранее сообщали некоторые страны.

це було правильним вибором України ,Оттавська конвенція почекає ...
04.04.2026 21:13 Ответить
"Живучи по сусідству з вампіром, тримай під рукою осиковий кілок...".
А казахи кажуть точніше і конкретніше: "Живучи поряд з "урусом" - тримай сокиру під подушкою...".
04.04.2026 21:17 Ответить
це було правильним вибором в 2022 а не в 2025
05.04.2026 00:35 Ответить
Треба дозволити носіння зброю кожному громадянину України, як це є в Молдавії.
04.04.2026 21:27 Ответить
Сто раз печатал за это. Не разрешить носить. Право на защиту личности и имущество---право Конституционное!!! Законопроект доработанный уже 6 лет лежит в Раде-зраде! Продажа оружия включая короткоствол и конечно с правом ношения сразу меняет всю систему взглядов, ответственности, традиций, взаимоотношений с властью полностью в обществе! И это не значит что все побегут покупать. Нет конечно. Здесь работает закон, что позволяет оружие! Тот кто имеет ствол левый, вне закона, теперь себя царём считать перестанет. И при любом форсмажоре при встрече рискованной, закон всегда примет сторону законно имеющего оружие. Сделаем мир чище! Как сказал Кольт, это не револьвер, это фамилия инженера!
04.04.2026 21:57 Ответить
Ось ще з мого улюбленого:
Бог создал людей сильными и слабыми, а Сэмюэл Кольт сделал их равными.
04.04.2026 22:26 Ответить
Найкращі гаранти конституції і демократії - Сміт і Вессон.
04.04.2026 22:40 Ответить
Взагалі то, "Оттавська конвенція це міжнародний договір, що забороняє застосування, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Вона зобов'язує знищити запаси мін та очистити заміновані території", але тут одразу ж піднялась тема про носіння зброї в кішенях.
У мне запитання - вам хочеться просто постріляти чи хочеться мати можливість відстрілюватись від ТЦКшників? Якщо просто постріляти, то в ЗСУ можуть сразу автомат або кулемет дати, настріляєтесь до всрачки.
04.04.2026 22:57 Ответить
Эти соглашения работали-бы если-бы их подписали и выполняли абсолютно все страны мира. А если украина выполняет а рашка-нет,то какой смыс в подобных соглашениях. Зря Украина утилизировала огромное количество советских мин. Лежали-бы себе на складах:они в 22м году нам были так нужны! Минирование-хороший способ обороны от наступающегго врага
05.04.2026 09:53 Ответить
 
 