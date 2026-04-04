Тихий об отказе от обязательств по Оттавской конвенции: Украина не может быть ограничена в праве на самооборону

Из-за полномасштабной агрессии РФ Украина была вынуждена приостановить выполнение обязательств по Оттавской конвенции, чтобы не ограничивать свое право на самооборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х.

Право на самооборону

"Решение о прекращении выполнения устаревших обязательств по Оттавской конвенции, принятое летом 2025 года, было сложным, но мы столкнулись с полномасштабным вторжением, сопровождающимся массовыми зверствами против нашего государства и нашего народа", - говорится в сообщении.

Тихий подчеркнул, что Украина не может быть ограничена в своем праве на самооборону, гарантированном статьей 51 Устава ООН, для защиты своего населения от риска попадания в руки российских оккупантов, учитывая геноцидный характер этой войны.

Ситуация с безопасностью в регионе

"Весь мир видел, что произошло в Буче, Изюме, Мариуполе и других местах, которые находились или находятся под российской оккупацией. Россия не соблюдает никаких правил. Речь идет не о взаимности, а о защите наших людей здесь и сейчас", - отметил пресс-секретарь.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в регионе кардинально и фундаментально изменилась.

"Именно поэтому не только Украина, но и страны Балтии, Польша и Финляндия приняли аналогичные меры. Мы не одиноки", - добавил Тихий.

Что предшествовало

Напомним, Украина подписала Оттавскую конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Верховная Рада ратифицировала ее в мае 2005 года.

29 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

15 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о приостановлении действия Оттавской конвенции о запрещении использования противопехотных мин.

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Ее целью является полное устранение противопехотных мин путем международного запрета на их использование, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязались не использовать, не производить и не передавать эти мины.

О выходе из Оттавской конвенции ранее сообщали некоторые страны.