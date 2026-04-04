Тихий про відмову від зобов’язань за Оттавською конвенцією: Україна не може бути обмежена у праві на самооборону

Через повномасштабну агресію РФ Україна була змушена припинити виконання зобов'язань за Оттавською конвенцією, щоб не обмежувати своє право на самооборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х.

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Право на самооборону

"Рішення про припинення виконання застарілих зобов'язань за Оттавською конвенцією, ухвалене влітку 2025 року, було складним, але ми зіткнулися з повномасштабним вторгненням, яке супроводжується масовими звірствами проти нашої держави та нашого народу", – йдеться в повідомленні.

Тихий наголосив, що Україна не може бути обмежена у її праві на самооборону, гарантованому статтею 51 Статуту ООН, для захисту свого населення від ризику потрапляння до рук російських окупантів, з огляду на геноцидний характер цієї війни.

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Безпекова ситуація в регіоні

"Весь світ бачив, що сталося в Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших місцях, які перебували або перебувають під російською окупацією. Росія не дотримується жодних правил. Йдеться не про взаємність, а про захист наших людей тут і зараз", - зазначив речник.

Він також зауважив, що безпекова ситуація в регіоні кардинально та фундаментально змінилася.

"Саме тому не лише Україна, а й країни Балтії, Польща та Фінляндія вжили аналогічних заходів. Ми не самотні", - додав Тихий.

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Що передувало

Нагадаємо, Україна підписала Оттавську конвенцію у лютому 1999 р. в Нью-Йорку. Верховна Рада ратифікувала її в травні 2005 р.

29 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.

15 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про зупинення дії Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання, що мало б знизити рівень жертв серед цивільного населення. Країни, які підписали документ, зобов'язувались не використовувати, не виробляти та не передавати ці міни.

Про вихід із Оттавської конвенції раніше повідомляли деякі країни.