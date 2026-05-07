Украина должна сделать "один серьезный шаг", чтобы приостановить боевые действия, - помощник Путина Ушаков

В Кремле назвали условие приостановки боевых действий

В Кремле заявили, что для приостановки боевых действий Украина должна сделать "один серьезный шаг".

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

"Киеву нужно сделать один серьезный шаг, чтобы приостановить военные действия и открыть перспективы для долгосрочного урегулирования", - цитируют его российские пропагандисты.

Также Ушаков заявил, что все участники трехсторонних переговоров (Украина, США и Россия) понимают, что "нужно сделать, чтобы достичь важного шага в урегулировании".

Что предшествовало?

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Знищити вас всіх,нечисть кацапська,і тоді весь світ спокійно заживе
07.05.2026 16:15
Врага не буде, супостата,. А буде син, і буде мати,. І будуть люде на землі.
07.05.2026 16:18
Україна має зробити один серйозний крок -запхати путлеру парасолю в анус і ВІДКРИТИ!!!!!!
07.05.2026 16:16
і не важко здогадатись який саме.
07.05.2026 16:15
07.05.2026 16:37 Ответить
параші треба зробити крок, а не Україні-- забратися геть з України.
07.05.2026 18:13
07.05.2026 16:15 Ответить
Врага не буде, супостата,. А буде син, і буде мати,. І будуть люде на землі.
07.05.2026 16:18
Коли ж воно вже буде.....
07.05.2026 17:37
Це ви такий хоробрий з фронту, чи з Варшави ?
07.05.2026 17:39
а ви з яких фронтів? у буковелі чи мукачево воюєте?
07.05.2026 18:19
Не волнуйтесь, все с дивана.
07.05.2026 21:20
07.05.2026 16:16 Ответить
Це щось новеньке.)
07.05.2026 16:25
Я б вніс корективи - замість парасолі використав чучало дикобраза. Пітон, чи будь-який великий хижак може дикобраза заковтнути, аже не може зрионути, томв помирає у муках.
07.05.2026 16:28
оооо.. а пан креативний в певних справах!
07.05.2026 16:42
На х#й пішов.
07.05.2026 16:18
цей крок типу здатися? та ідіть ви на х-й орки епані!
07.05.2026 16:19
Виконати "оманські".
07.05.2026 16:19
Так про який "сер'йозний крок" веде мову "кремлівська шавка"? Чи, як завжди, як в кацапській пісні, "В каждой строчке - одни точки... Догадайся, мол, сама..."? Війну починали - мололи про "денацификацию" та "демилитаризацию"... "Нацистов" в Україні, не знайшли, а "додемілітаризовувалися" до того, що у них війна вже "дійшла до Уралу"... Гітлер "в гробу перевертається", від заздрощів...
07.05.2026 16:19
То він натякає за домбас, каторий дамбілі восімь лєт, домбілі бамбас
07.05.2026 16:22
А точно на Донбас? А якщо на всі новиє суб'єкти фєдєраціі?
Ніде ж не сказано. Розумій як розумієш.
А якщо виявиться, що нєправільно зрозумів - твої проблеми.
07.05.2026 16:24
Херсонську область їм точно ніхто не дась, ніхто не пустить кацапню на правий берег, а вона у них в конституції. Так що думаю, що він натякає саме на те шо я написав
07.05.2026 16:33
Це ви так думаєте. А вони думають за принципом найобка - друг чєкіста.
07.05.2026 16:45
Саме на це, таке "крутійство" і розраховане...
"Якщо ти не добився того, чого хотів - зроби вигляд, що саме те, чого ти зміг досягти, і було твоєю метою..."
07.05.2026 16:58
а кацапи ж не повинні нігуя робити
07.05.2026 16:20
рашисти зробіть ВАЖЛИВИЙ І СЕРЙОЗНИЙ крок- " ІДІТЬ НАКУЙ З УКРАЇНИ"
07.05.2026 16:21
спалити москву
07.05.2026 16:24
"Мацкву потрібно зробити один серйозний крок, щоб призупинити військові дії та відкрити перспективи для довгострокового врегулювання", - ваш Кеп!
07.05.2026 16:24
Один серйозний крок - ******* ракетою по диктатору ***** на 9 травня та знищити його разом із свитою
07.05.2026 16:24
Навіть знаю який )
Дати вам піз&юлей. Шоб аж гай шумів, коли ви додому бігли.
07.05.2026 16:27
Україна має зробити важливий крок - не вірити кцапам і не робити того, чого вони вимагають.
07.05.2026 16:51
Вбити "ісчадіє ада".

...а мєсних "ріббентропів" теж, або повісити, або на довічне у Гаагу.
07.05.2026 16:55
Враховуючи, що це "призупинити", а не "зупинити" - маю здогад, що він пропонує вбити *****.
Він здогадується, що з ним за те зроблять?
Він здогадується, що з ним за те зроблять?
07.05.2026 17:10
я знаю, який: публічно каструвати пуцькіна. ...Але ж він не дається
07.05.2026 17:14
Два кроки:
1 жахнуть по госдурі в момент зібрання
2 рознести керченський міст вдрузки
07.05.2026 17:15
І отримати тактичний ядерний удар по центру Києва - на ранок подивитись по Fox News чудовий репортаж з місця події, так? Як казав один мій знайомий - нє умнічай
07.05.2026 17:58
Глупо бить ядеркой по стране которая имеет пять атомных станций и кучу хранилищ с ядерными отходами. Так что кацап свои ядерные пугалки засунь себе поглубже к швабре.
07.05.2026 18:20
Якби могли, то вже б вдарили.
07.05.2026 18:20
А ще можуть напасти, чи взагалі війну проти України розпочати!
07.05.2026 19:16
Кто ж поверит террористам ?
Один "маленький крок " потом еще один "маленький крок ".... Тактика называется «ползучим наступлением»

Мы помним как рашисты в Грузии каждую ночь передвигали на пару метров пограничные столбы....
07.05.2026 17:46
...і крок цей називається "капітуляція"
07.05.2026 17:55
Тобто - навіть не для миру, а для "призупинки бойових дій". Призупинка тривала б до заняття кацапськими загарбниками цих територій, а далі вони почали б вимагати, щоб ЗСУ пішли з Запоріжння для наступної "призупинки", потім з Херсону, з Харкова, Дніпра і тд. Кацапи навіть не скривають, що жоден мир їх не цікавить.
07.05.2026 17:57
Тобто випустити по моцкві 3000 Фламінгів?
07.05.2026 18:00
Главная проблема кацапов в том, что они уверены, что весь мир им должен. А вот они не должны никому ничего и никогда.
07.05.2026 18:09
Грохнуть *****. Це все що треба.
07.05.2026 18:16
Ішак зробив би все з радістю, але сцить гніву народу та боязні за власну дупу.
07.05.2026 21:53
 
 