Украина должна сделать "один серьезный шаг", чтобы приостановить боевые действия, - помощник Путина Ушаков
В Кремле заявили, что для приостановки боевых действий Украина должна сделать "один серьезный шаг".
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Подробности
"Киеву нужно сделать один серьезный шаг, чтобы приостановить военные действия и открыть перспективы для долгосрочного урегулирования", - цитируют его российские пропагандисты.
Также Ушаков заявил, что все участники трехсторонних переговоров (Украина, США и Россия) понимают, что "нужно сделать, чтобы достичь важного шага в урегулировании".
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
- В Кремле заявили, что Украине нужно "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
Ніде ж не сказано. Розумій як розумієш.
А якщо виявиться, що нєправільно зрозумів - твої проблеми.
"Якщо ти не добився того, чого хотів - зроби вигляд, що саме те, чого ти зміг досягти, і було твоєю метою..."
Дати вам піз&юлей. Шоб аж гай шумів, коли ви додому бігли.
...а мєсних "ріббентропів" теж, або повісити, або на довічне у Гаагу.
Він здогадується, що з ним за те зроблять?
1 жахнуть по госдурі в момент зібрання
2 рознести керченський міст вдрузки
Один "маленький крок " потом еще один "маленький крок ".... Тактика называется «ползучим наступлением»
Мы помним как рашисты в Грузии каждую ночь передвигали на пару метров пограничные столбы....