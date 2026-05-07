Україна має зробити "один серйозний крок", щоб призупинити бойові дії, - помічник Путіна Ушаков

У Кремлі назвали умову призупинення бойових дій

У Кремлі заявили, що для призупинення бойових дій Україна має зробити "один серйозний крок".

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Подробиці

"Києву потрібно зробити один серйозний крок, щоб призупинити військові дії та відкрити перспективи для довгострокового врегулювання", - цитують його російські пропагандисти.

Також Ушаков заявив, що всі учасники тристоронніх перемовин (Україна, США та Росія) розуміють, що "потрібно зробити, щоб досягти важливого кроку у врегулюванні".

Що передувало?

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

