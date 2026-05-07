Україна має зробити "один серйозний крок", щоб призупинити бойові дії, - помічник Путіна Ушаков
У Кремлі заявили, що для призупинення бойових дій Україна має зробити "один серйозний крок".
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
"Києву потрібно зробити один серйозний крок, щоб призупинити військові дії та відкрити перспективи для довгострокового врегулювання", - цитують його російські пропагандисти.
Також Ушаков заявив, що всі учасники тристоронніх перемовин (Україна, США та Росія) розуміють, що "потрібно зробити, щоб досягти важливого кроку у врегулюванні".
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.
- У Кремлі заявили, що Україні треба "вже сьогодні" вивести війська з підконтрольних їй частин Донецької та Луганської областей.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
Ніде ж не сказано. Розумій як розумієш.
А якщо виявиться, що нєправільно зрозумів - твої проблеми.
"Якщо ти не добився того, чого хотів - зроби вигляд, що саме те, чого ти зміг досягти, і було твоєю метою..."
Дати вам піз&юлей. Шоб аж гай шумів, коли ви додому бігли.
...а мєсних "ріббентропів" теж, або повісити, або на довічне у Гаагу.
Він здогадується, що з ним за те зроблять?
1 жахнуть по госдурі в момент зібрання
2 рознести керченський міст вдрузки
Один "маленький крок " потом еще один "маленький крок ".... Тактика называется «ползучим наступлением»
Мы помним как рашисты в Грузии каждую ночь передвигали на пару метров пограничные столбы....