Рубеля назначили главой полиции Киевщины

Начальником Главного управления Нацполиции в Киевской области станет Андрей Рубель.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Глава Нацполиции Иван Выгивский представил личному составу нового начальника.

"Во время представления Иван Выговский поблагодарил Анатолия Щадило за службу и проделанную работу в регионе, а также подчеркнул ключевые задачи, которые сегодня стоят перед полицией Киевской области в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Глава Нацполиции также обратил внимание руководителей служб и подразделений на необходимость усиления превентивной работы, поддержания общественной безопасности и правопорядка, а также эффективного взаимодействия с общинами.

"Вместе с коллективом продолжим работать ради безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе", - подчеркнул Рубель.

Ранее Рубель был отстранен от исполнения обязанностей руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Что известно о Рубеле?

По данным из открытых источников, Андрей Рубель родился 5 июля 1983 года в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и пошел работать оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено производство против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

