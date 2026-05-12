Рубеля назначили главой полиции Киевщины

Начальником Главного управления Нацполиции в Киевской области станет Андрей Рубель.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Глава Нацполиции Иван Выгивский представил личному составу нового начальника.

"Во время представления Иван Выговский поблагодарил Анатолия Щадило за службу и проделанную работу в регионе, а также подчеркнул ключевые задачи, которые сегодня стоят перед полицией Киевской области в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Глава Нацполиции также обратил внимание руководителей служб и подразделений на необходимость усиления превентивной работы, поддержания общественной безопасности и правопорядка, а также эффективного взаимодействия с общинами.

"Вместе с коллективом продолжим работать ради безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе", - подчеркнул Рубель.

Ранее Рубель был отстранен от исполнения обязанностей руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Что известно о Рубеле?

По данным из открытых источников, Андрей Рубель родился 5 июля 1983 года в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и пошел работать оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы.

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено производство против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

12.05.2026 10:46 Ответить
А ШАГа не знайшли ? Треба було Пишного спитати .
12.05.2026 10:38 Ответить
12.05.2026 10:48 Ответить
А ШАГа не знайшли ? Треба було Пишного спитати .
12.05.2026 10:38 Ответить
Вигівський, чомусь весь час забуває про обіцяні ним зміни у Черкаській області та зокрема в Корсуні щодо покарання «майорів» причетних до убивства Захисника України Сергія Русінова?!?!?
З цими охоронами кабміндічів, йому геть мозги позасирали….
12.05.2026 10:53 Ответить
А на бабусі цього діяча скільки квартир та автівок записано?
12.05.2026 10:46 Ответить
А не зашкварених зєлєнь не поставить - на таких тиснути не вийде.
12.05.2026 11:48 Ответить
Якось байдуже, хто там сидітиме в кабінеті, якщо на вулицях нічого не зміниться.
Більш цікава інформація про одеського екс-воєнкома, котрий ******** Іспанію.
"https://dumskaya.net/news/eks-*******-borisov-hotel-snyat-braslet-iz-za-ek-191024/ua/ Борисов із грудня 2025 року влаштувався експедитором у ТОВ «Атолло Гранум»"
Оце я розумію людина перебуває під слідством... оце так покарання...
12.05.2026 10:48 Ответить
Буде хлібчик та молочко возити . А може і водочку
12.05.2026 13:14 Ответить
Кадровий мусор.
12.05.2026 10:48 Ответить
Хоч і Рубель, а красти буде гривні.
12.05.2026 11:44 Ответить
Можливо, це той рубель, що напарник качалки.
12.05.2026 12:23 Ответить
Я пам'ятаю такі інструменти .
12.05.2026 13:13 Ответить
в команді зеленського немає випадкових людей - всі віжібрані та перевірені покидьки!
12.05.2026 12:16 Ответить
"Рубеля відсторонили від керівництва Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції"

"Рубеля призначили очільником поліції Київщини"

Кроваті в гадюшнику совають туди-сюди....
12.05.2026 13:45 Ответить
 
 