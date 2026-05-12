Рубеля назначили главой полиции Киевщины
Начальником Главного управления Нацполиции в Киевской области станет Андрей Рубель.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Глава Нацполиции Иван Выгивский представил личному составу нового начальника.
"Во время представления Иван Выговский поблагодарил Анатолия Щадило за службу и проделанную работу в регионе, а также подчеркнул ключевые задачи, которые сегодня стоят перед полицией Киевской области в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
Глава Нацполиции также обратил внимание руководителей служб и подразделений на необходимость усиления превентивной работы, поддержания общественной безопасности и правопорядка, а также эффективного взаимодействия с общинами.
"Вместе с коллективом продолжим работать ради безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе", - подчеркнул Рубель.
Ранее Рубель был отстранен от исполнения обязанностей руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Что известно о Рубеле?
По данным из открытых источников, Андрей Рубель родился 5 июля 1983 года в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и пошел работать оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено производство против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.
З цими охоронами кабміндічів, йому геть мозги позасирали….
Більш цікава інформація про одеського екс-воєнкома, котрий ******** Іспанію.
"https://dumskaya.net/news/eks-*******-borisov-hotel-snyat-braslet-iz-za-ek-191024/ua/ Борисов із грудня 2025 року влаштувався експедитором у ТОВ «Атолло Гранум»"
Оце я розумію людина перебуває під слідством... оце так покарання...
Кроваті в гадюшнику совають туди-сюди....