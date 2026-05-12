Рубеля призначили очільником поліції Київщини

Призначено нового очільника Нацполіції Київщини: хто ним став?

Начальником Головного управління Нацполіції у Київській області стане Андрій Рубель.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Очільник Нацполіції Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника.

"Під час представлення Іван Вигівський подякував Анатолію Щадилу за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Очільник Нацполіції також звернув увагу керівників служб і підрозділів на необхідність посилення превентивної роботи, підтримання публічної безпеки та правопорядку, а також ефективної взаємодії з громадами.

"Разом із колективом продовжимо працювати задля безпеки жителів області, реагувати на всі виклики воєнного часу та забезпечувати правопорядок у регіоні", - наголосив Рубель.

Раніше Рубеля усунули від виконання обов’язків керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Що про Рубеля відомо?

За даними із відкритих джерел, Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ і пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку в Солом'янському районі столиці.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  • 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

Топ коментарі
А на бабусі цього діяча скільки квартир та автівок записано?
12.05.2026 10:46 Відповісти
А ШАГа не знайшли ? Треба було Пишного спитати .
12.05.2026 10:38 Відповісти
Кадровий мусор.
12.05.2026 10:48 Відповісти
Вигівський, чомусь весь час забуває про обіцяні ним зміни у Черкаській області та зокрема в Корсуні щодо покарання «майорів» причетних до убивства Захисника України Сергія Русінова?!?!?
З цими охоронами кабміндічів, йому геть мозги позасирали….
показати весь коментар
12.05.2026 10:53 Відповісти
А не зашкварених зєлєнь не поставить - на таких тиснути не вийде.
12.05.2026 11:48 Відповісти
Якось байдуже, хто там сидітиме в кабінеті, якщо на вулицях нічого не зміниться.
Більш цікава інформація про одеського екс-воєнкома, котрий ******** Іспанію.
"https://dumskaya.net/news/eks-*******-borisov-hotel-snyat-braslet-iz-za-ek-191024/ua/ Борисов із грудня 2025 року влаштувався експедитором у ТОВ «Атолло Гранум»"
Оце я розумію людина перебуває під слідством... оце так покарання...
12.05.2026 10:48 Відповісти
Буде хлібчик та молочко возити . А може і водочку
12.05.2026 13:14 Відповісти
Кадровий мусор.
12.05.2026 10:48 Відповісти
Хоч і Рубель, а красти буде гривні.
12.05.2026 11:44 Відповісти
Можливо, це той рубель, що напарник качалки.
12.05.2026 12:23 Відповісти
Я пам'ятаю такі інструменти .
12.05.2026 13:13 Відповісти
в команді зеленського немає випадкових людей - всі віжібрані та перевірені покидьки!
12.05.2026 12:16 Відповісти
"Рубеля відсторонили від керівництва Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції"

"Рубеля призначили очільником поліції Київщини"

Кроваті в гадюшнику совають туди-сюди....
12.05.2026 13:45 Відповісти
 
 