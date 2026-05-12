"Рубеля призначили очільником поліції Київщини"

Начальником Головного управління Нацполіції у Київській області стане Андрій Рубель.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Очільник Нацполіції Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника.

"Під час представлення Іван Вигівський подякував Анатолію Щадилу за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Очільник Нацполіції також звернув увагу керівників служб і підрозділів на необхідність посилення превентивної роботи, підтримання публічної безпеки та правопорядку, а також ефективної взаємодії з громадами.

"Разом із колективом продовжимо працювати задля безпеки жителів області, реагувати на всі виклики воєнного часу та забезпечувати правопорядок у регіоні", - наголосив Рубель.

Раніше Рубеля усунули від виконання обов’язків керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Читайте: Є такі громади, де найбільший платник податків на доходи - це Нацполіція, - в.о. голови ДПСУ Карнаух

Що про Рубеля відомо?

За даними із відкритих джерел, Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ і пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку в Солом'янському районі столиці.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У легальному обігу перебуває понад 1,1 млн одиниць вогнепальної зброї, - Нацполіція