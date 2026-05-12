Рубеля призначили очільником поліції Київщини
Начальником Головного управління Нацполіції у Київській області стане Андрій Рубель.
Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Очільник Нацполіції Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника.
"Під час представлення Іван Вигівський подякував Анатолію Щадилу за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Очільник Нацполіції також звернув увагу керівників служб і підрозділів на необхідність посилення превентивної роботи, підтримання публічної безпеки та правопорядку, а також ефективної взаємодії з громадами.
"Разом із колективом продовжимо працювати задля безпеки жителів області, реагувати на всі виклики воєнного часу та забезпечувати правопорядок у регіоні", - наголосив Рубель.
Раніше Рубеля усунули від виконання обов’язків керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Що про Рубеля відомо?
За даними із відкритих джерел, Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ і пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку в Солом'янському районі столиці.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
З цими охоронами кабміндічів, йому геть мозги позасирали….
Більш цікава інформація про одеського екс-воєнкома, котрий ******** Іспанію.
"https://dumskaya.net/news/eks-*******-borisov-hotel-snyat-braslet-iz-za-ek-191024/ua/ Борисов із грудня 2025 року влаштувався експедитором у ТОВ «Атолло Гранум»"
Оце я розумію людина перебуває під слідством... оце так покарання...
Кроваті в гадюшнику совають туди-сюди....