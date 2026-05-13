Суд признал главу ЦПК Шабунина виновным в избиении "журналиста" Филимоненко, который сейчас работает на российскую пропаганду

Шабунін

Днепровский районный суд Киева признал главу правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина виновным в нанесении побоев пророссийскому блогеру Всеволоду Филимоненко, статус журналиста которого суд подтвердил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост журналиста-расследователя Юрия Николова в Facebook, а также пишет издание ZMINA.

Что известно?

По словам Николова, несмотря на обвинительный приговор, Шабунин не получил тюремного срока из-за истечения срока давности, поскольку инцидент произошел еще в 2017 году. Однако суд обязал его компенсировать расходы на экспертизы — примерно 4 тысячи гривен.

"Шабунину только что огласили приговор — он виновен в избиении Филимоненко, которого Днепровский суд Киева все-таки признал журналистом. То есть Шабунин избил журналиста, а потому виновен в избиении при отягчающих обстоятельствах. Тюремный срок ему не дали, потому что уже истек срок давности", — отметил журналист.

Защита Шабунина заявила, что обжалует приговор в апелляции.

Подробнее о конфликте

Николов напомнил предысторию конфликта: в 2017 году Филимоненко провоцировал Шабунина вопросами об Александре Устиновой (тогда входила в состав ЦПК), после чего антикоррупционер один раз ударил оппонента.

Журналист подчеркивает абсурдность ситуации, поскольку потерпевший по делу сейчас открыто работает на врага.

""Журналист" Филимоненко сбежал за границу и оттуда обливает помоями Украину и ВСУ, снялся в пропагандистском фильме российского "Первого канала" под названием "Зеленский и его боевые наркоманы". За это Зеленский наложил на Филимоненко санкции как на "пророссийского блогера". Но это не остановило следователей Татарова и прокуроров Кравченко — они довели дело до приговора", — отмечает Николов.

Он также добавил, что считает признание Филимоненко журналистом "дискредитацией профессии".

Топ комментарии
+26
Суддівські наймити портнова, живуть у своїй мильній бульбашці???
Це ті ж самі судді, які на окупованих московітами територіях України, засуджують Українців, за їх спротив проти окупантів!!
13.05.2026 17:02 Ответить
+25
йому орден потрібно дати за це!
13.05.2026 16:57 Ответить
+20
Кацапський суддя своїх в абіду не дає.
13.05.2026 16:58 Ответить
йому орден потрібно дати за це!
13.05.2026 16:57 Ответить
Випередили
13.05.2026 16:58 Ответить
Суддівські наймити портнова, живуть у своїй мильній бульбашці???
Це ті ж самі судді, які на окупованих московітами територіях України, засуджують Українців, за їх спротив проти окупантів!!
13.05.2026 17:02 Ответить
Якби ви хоч раз були в судi, або хоча б були б дотичнi - ви б знали, що суддi, тим паче судiв нижчоi iнстанцii - апрiорi не можуть виносити те рiшення, якого нема в ККУ \ КУПАП.

Стаття у ККУ е? Так. Не подобаеться Шабунцi ця стаття - треба було подавати до вiйни до КСУ про визнання ii як тоi що протирiчить Конституцii.

Результати експертизи е? Так. Ну треба було подавати позов про пiдмiну результатiв.

Кримiнальна справа висiла? Висiла, бо повiдомлення про закриття Шабунiн не отримав.

То якi можуть бути претензii до суду, який глянув у висновок експертизи з печаткою, потiм до ККУ, потiм до КПК, та процитував звiдти статтi? Вiн же не сам це вигадав.
13.05.2026 17:17 Ответить
Суддівські, це різновид отих кабміндічів, але ще з часів ригоАНАЛЬНОГО шабаша в Україні, які ТРИМАЮТЬСЯ на посадах не заради своєї доброчесності, а щоб і на онуків грошей заробить та майна!!!
Посадовці Державної судової адміністрації та ВРП (

Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя (ВРП) - колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.) нададуть детальну інформацію про реальну доброчесність судівських в Україні, з 2014 року!!
13.05.2026 17:28 Ответить
Сформулюйте будь-ласка думку внятно, що саме ви хотiли сказати, або перепитайте що вам неясно зi слiв "суддя виносить тiльки тi рiшення, що дозволенi законом".
13.05.2026 17:40 Ответить
А як же...жодин доказ не є обов'язковим для суду, та суд їх оцінює в сукупності за власним переконанням?
13.05.2026 17:38 Ответить
Для цього вам треба прикласти повний текст та нормативний документ.

Звичайно ж, що цей документ повинен мати вiдношення до кримiнального судочинства, адже суд про "нанесення легких телесних" - це не той самий суд, що про "визнання пасинка спадкоемцем".
13.05.2026 17:46 Ответить
Кацапський суддя своїх в абіду не дає.
13.05.2026 16:58 Ответить
До "прокляття д'Єрьмака" є ще "прокляття портнова", який здох, але дєло єго жівьот.
13.05.2026 16:59 Ответить
Там Трамп с Си, договариваться, а вы, кто кому морду набил) Не интересно)
13.05.2026 17:03 Ответить
Если россия ударит по Украине ядеркой, Украина после этого может иметь свое ядерное оружие и применять его по злодеям в ответ?
13.05.2026 17:10 Ответить
Взагалі потрібно створити нагороду за побиття проросійських блогерів.
13.05.2026 17:10 Ответить
І взагалі, вважати блогерів журналістами - повний ідіотизм. Ці так звані блогери можуть нести і розповсюджувати будь-яку брехню, причому ні за що не відповідають, їх розвелося неміряно. Хоча і серед "справжніх" журналістів і "політолухів" теж вдосталь непотребу, паразитів, які не "watchdogs of democracy", а кімнатні песики, що годуються біля хазяйського столу і гавкають на всіх інших.
13.05.2026 17:22 Ответить
Украiнцi нiяк не можуть визначитись, де хотять жити: у правовiй державi, де dura lex, sed lex; або у совку та його росiйськiй реiнкарнацii, де "правильних" не чiпають, а наскiльки ти правильний - залежить вiд того хто зараз при владi.

Суд оцiнюе склад правопорушення, а не персону правопорушника або потерпiлого. Ти можеш вдарити хоч педофiла, який згодом сяде на пожиттеве - але тебе все одно мають та будуть судити за удар.

Тупо втащив з лiвоi? I за це мають погладити по головцi в краiнi яка пiдняла два майдани, щоб жити по европейським законам?
13.05.2026 17:12 Ответить
Справа не в "вдарити", а в тому, що суд визнав, вдарив саме журналіста - це обтяжуючий фактор. При тому, що чувак не журналіст, а прокацапський пропагандист.
13.05.2026 17:16 Ответить
Ну якщо в нього тодi були документи про цю дiяльнiсть + вiн брав питання на камеру, то як на мене ситуацiя очевидна.

Так, це "тримали" пiд сукном, i за це треба заарештувати всiх дотичних. Але факту правопорушення це не змiнюе, навiть якщо той журналiст тепер зрадник.

Треба визначитись, ми або за закон, i тодi готуемось що Фемiда може бити i нас самих, або ми за Сомалi, i тодi Шабунька просто недостатньо низько поклонявся диктатору =)
13.05.2026 17:21 Ответить
Vitaliy Petrov пішов в сраку, а ще краще в кацапію !!!
13.05.2026 17:53 Ответить
Суд не Дніпровський, а мацковський! Прізвище судді )(уйлолюб.
13.05.2026 17:26 Ответить
І суддя на роспропаганду працює.....
13.05.2026 17:38 Ответить
За цією логікою ці свино-судді можуть судити наших солдатів за убивство кацапських окупантів.
13.05.2026 17:49 Ответить
Це і відбувається у захоплених кацапією областях України.
13.05.2026 17:51 Ответить
Так вже. Партизан, які мочили кацапів в часи окупації вже судять.
13.05.2026 18:34 Ответить
Дніпровський районний суд Києва - це ******* прокацапські мерзотники !!!
13.05.2026 17:50 Ответить
тобто, жабуня побив якогось типа журналіста в 2017 році, то суд в 2026 році мав виправдати жабуню, бо той дурень став працювати на кацапію після 2022 року? я правильно зрозумів твою дебільну логіку?
13.05.2026 18:42 Ответить
Лекс, як там погода зараз у Вологді?
13.05.2026 19:05 Ответить
Таки не дарма українці ігнорують новину про катування судді))))
https://censor.net/ua/photonews/4003041/katuvav-suddyu-pid-chas-okupatsiyi-harkivschyny
Ка цапи є легка ціль за яку ніякий українець не заступется, назва цілі СУДДЯ.
Можете їх хоч смажити, чи катувати, різати на шматочки, українцям пох)
13.05.2026 18:56 Ответить
Наскільки актуальним став лозунг: СУДДЮ НА МИЛО !!!!
13.05.2026 19:01 Ответить
 
 