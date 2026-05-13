Суд признал главу ЦПК Шабунина виновным в избиении "журналиста" Филимоненко, который сейчас работает на российскую пропаганду
Днепровский районный суд Киева признал главу правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина виновным в нанесении побоев пророссийскому блогеру Всеволоду Филимоненко, статус журналиста которого суд подтвердил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост журналиста-расследователя Юрия Николова в Facebook, а также пишет издание ZMINA.
Что известно?
По словам Николова, несмотря на обвинительный приговор, Шабунин не получил тюремного срока из-за истечения срока давности, поскольку инцидент произошел еще в 2017 году. Однако суд обязал его компенсировать расходы на экспертизы — примерно 4 тысячи гривен.
"Шабунину только что огласили приговор — он виновен в избиении Филимоненко, которого Днепровский суд Киева все-таки признал журналистом. То есть Шабунин избил журналиста, а потому виновен в избиении при отягчающих обстоятельствах. Тюремный срок ему не дали, потому что уже истек срок давности", — отметил журналист.
Защита Шабунина заявила, что обжалует приговор в апелляции.
Подробнее о конфликте
Николов напомнил предысторию конфликта: в 2017 году Филимоненко провоцировал Шабунина вопросами об Александре Устиновой (тогда входила в состав ЦПК), после чего антикоррупционер один раз ударил оппонента.
Журналист подчеркивает абсурдность ситуации, поскольку потерпевший по делу сейчас открыто работает на врага.
""Журналист" Филимоненко сбежал за границу и оттуда обливает помоями Украину и ВСУ, снялся в пропагандистском фильме российского "Первого канала" под названием "Зеленский и его боевые наркоманы". За это Зеленский наложил на Филимоненко санкции как на "пророссийского блогера". Но это не остановило следователей Татарова и прокуроров Кравченко — они довели дело до приговора", — отмечает Николов.
Он также добавил, что считает признание Филимоненко журналистом "дискредитацией профессии".
Дело Виталия Шабунина
- Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
- Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
- Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
- Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
- В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
- 15 июля Печерский районный суд Киева избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
- 13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
- 14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.
Це ті ж самі судді, які на окупованих московітами територіях України, засуджують Українців, за їх спротив проти окупантів!!
Стаття у ККУ е? Так. Не подобаеться Шабунцi ця стаття - треба було подавати до вiйни до КСУ про визнання ii як тоi що протирiчить Конституцii.
Результати експертизи е? Так. Ну треба було подавати позов про пiдмiну результатiв.
Кримiнальна справа висiла? Висiла, бо повiдомлення про закриття Шабунiн не отримав.
То якi можуть бути претензii до суду, який глянув у висновок експертизи з печаткою, потiм до ККУ, потiм до КПК, та процитував звiдти статтi? Вiн же не сам це вигадав.
Посадовці Державної судової адміністрації та ВРП (
Вища рада правосуддя
Вища рада правосуддя
Адреса штаб-квартири: м. Київ, вул. Студентська, 12-а. Вебсайт: hcj.gov.ua
Вища рада правосуддя (ВРП) - колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.) нададуть детальну інформацію про реальну доброчесність судівських в Україні, з 2014 року!!
Звичайно ж, що цей документ повинен мати вiдношення до кримiнального судочинства, адже суд про "нанесення легких телесних" - це не той самий суд, що про "визнання пасинка спадкоемцем".
Суд оцiнюе склад правопорушення, а не персону правопорушника або потерпiлого. Ти можеш вдарити хоч педофiла, який згодом сяде на пожиттеве - але тебе все одно мають та будуть судити за удар.
Тупо втащив з лiвоi? I за це мають погладити по головцi в краiнi яка пiдняла два майдани, щоб жити по европейським законам?
Так, це "тримали" пiд сукном, i за це треба заарештувати всiх дотичних. Але факту правопорушення це не змiнюе, навiть якщо той журналiст тепер зрадник.
Треба визначитись, ми або за закон, i тодi готуемось що Фемiда може бити i нас самих, або ми за Сомалi, i тодi Шабунька просто недостатньо низько поклонявся диктатору =)
Ка цапи є легка ціль за яку ніякий українець не заступется, назва цілі СУДДЯ.
Можете їх хоч смажити, чи катувати, різати на шматочки, українцям пох)