Суд признал главу ЦПК Шабунина виновным в избиении "журналиста" Филимоненко, который сейчас работает на российскую пропаганду

Днепровский районный суд Киева признал главу правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина виновным в нанесении побоев пророссийскому блогеру Всеволоду Филимоненко, статус журналиста которого суд подтвердил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост журналиста-расследователя Юрия Николова в Facebook, а также пишет издание ZMINA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По словам Николова, несмотря на обвинительный приговор, Шабунин не получил тюремного срока из-за истечения срока давности, поскольку инцидент произошел еще в 2017 году. Однако суд обязал его компенсировать расходы на экспертизы — примерно 4 тысячи гривен.

"Шабунину только что огласили приговор — он виновен в избиении Филимоненко, которого Днепровский суд Киева все-таки признал журналистом. То есть Шабунин избил журналиста, а потому виновен в избиении при отягчающих обстоятельствах. Тюремный срок ему не дали, потому что уже истек срок давности", — отметил журналист.

Защита Шабунина заявила, что обжалует приговор в апелляции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силовое давление, манипуляции, медийная атака: как власть формирует дискредитацию Шабунина и ЦПК, - СМИ

Подробнее о конфликте

Николов напомнил предысторию конфликта: в 2017 году Филимоненко провоцировал Шабунина вопросами об Александре Устиновой (тогда входила в состав ЦПК), после чего антикоррупционер один раз ударил оппонента.

Журналист подчеркивает абсурдность ситуации, поскольку потерпевший по делу сейчас открыто работает на врага.

""Журналист" Филимоненко сбежал за границу и оттуда обливает помоями Украину и ВСУ, снялся в пропагандистском фильме российского "Первого канала" под названием "Зеленский и его боевые наркоманы". За это Зеленский наложил на Филимоненко санкции как на "пророссийского блогера". Но это не остановило следователей Татарова и прокуроров Кравченко — они довели дело до приговора", — отмечает Николов.

Он также добавил, что считает признание Филимоненко журналистом "дискредитацией профессии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В судебный процесс над Шабуниным вернули пророссийского блогера Филимоненко, — ЦПК

Дело Виталия Шабунина