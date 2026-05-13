УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19119 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Шабуніну
4 447 30

Суд визнав голову ЦПК Шабуніна винним у побитті "журналіста" Філімоненка, який зараз працює на роспропаганду

Шабунін

Дніпровський районний суд Києва визнав голову правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна винним у нанесенні побоїв проросійському блогеру Всеволоду Філімоненку, якого суд підтвердив у статусі журналіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис журналіста-розслідувача Юрія Ніколова у Facebook та пише видання ZMINA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За словами Ніколова, попри обвинувальний вирок, Шабунін не отримав тюремного терміну через закінчення строків давності, оскільки інцидент стався ще у 2017 році. Однак суд зобов’язав його компенсувати витрати на експертизи — приблизно 4 тисячі гривень.

"Шабуніну тільки що оголосили вирок – він винен в побитті Філімоненка, якого Дніпровський суд Києва таки визнав журналістом. Тобто Шабунін побив журналіста, а тому винен в побитті з обтяжуючими обставинами. Тюремний строк йому не дали, бо вже минув термін давності", - зазначив журналіст.

Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Силовий тиск, маніпуляції, медійна атака: як влада формує дискредитацію Шабуніна та ЦПК, - ЗМІ

Більше про конфлікт

Ніколов нагадав передісторію конфлікту: у 2017 році Філімоненко провокував Шабуніна питаннями про Олександру Устінову (тоді входила до складу ЦПК), після чого антикорупціонер один раз вдарив опонента.

Журналіст наголошує на абсурдності ситуації, оскільки потерпілий у справі наразі відкрито працює на ворога.

""Журналіст" Філімонєнко звалив за кордон і звідти обливає помиями Україну і ЗСУ, знявся в пропагандистському фільмі російського "Первого канала" під назвою "Зеленський і його бойові наркомани". За це Зеленський наклав на Філімоненка санкції як на "проросійського блогера". Але це не зупинило слідчих Татарова і прокурорів Кравченка — вони довели справу до вироку", - наголошує Ніколов.

Він також додав, що вважає визнання Філімоненка журналістом "дискредитацією професії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У судовий процес над Шабуніним повернули проросійського блогера Філімоненка, - ЦПК

Шабуніна визнали винним у справі про побиття Філімоненка

Справа Віталія Шабуніна

Автор: 

побиття (1058) суд (11881) Шабунін Віталій (655) Ніколов Юрій (145)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Суддівські наймити портнова, живуть у своїй мильній бульбашці???
Це ті ж самі судді, які на окупованих московітами територіях України, засуджують Українців, за їх спротив проти окупантів!!
показати весь коментар
13.05.2026 17:02 Відповісти
+25
йому орден потрібно дати за це!
показати весь коментар
13.05.2026 16:57 Відповісти
+20
Кацапський суддя своїх в абіду не дає.
показати весь коментар
13.05.2026 16:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
йому орден потрібно дати за це!
показати весь коментар
13.05.2026 16:57 Відповісти
Випередили
показати весь коментар
13.05.2026 16:58 Відповісти
Суддівські наймити портнова, живуть у своїй мильній бульбашці???
Це ті ж самі судді, які на окупованих московітами територіях України, засуджують Українців, за їх спротив проти окупантів!!
показати весь коментар
13.05.2026 17:02 Відповісти
Якби ви хоч раз були в судi, або хоча б були б дотичнi - ви б знали, що суддi, тим паче судiв нижчоi iнстанцii - апрiорi не можуть виносити те рiшення, якого нема в ККУ \ КУПАП.

Стаття у ККУ е? Так. Не подобаеться Шабунцi ця стаття - треба було подавати до вiйни до КСУ про визнання ii як тоi що протирiчить Конституцii.

Результати експертизи е? Так. Ну треба було подавати позов про пiдмiну результатiв.

Кримiнальна справа висiла? Висiла, бо повiдомлення про закриття Шабунiн не отримав.

То якi можуть бути претензii до суду, який глянув у висновок експертизи з печаткою, потiм до ККУ, потiм до КПК, та процитував звiдти статтi? Вiн же не сам це вигадав.
показати весь коментар
13.05.2026 17:17 Відповісти
Суддівські, це різновид отих кабміндічів, але ще з часів ригоАНАЛЬНОГО шабаша в Україні, які ТРИМАЮТЬСЯ на посадах не заради своєї доброчесності, а щоб і на онуків грошей заробить та майна!!!
Посадовці Державної судової адміністрації та ВРП (

Вища рада правосуддя

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Logo_of_the_Supreme_Council_of_Justice_of_Ukraine.svg Загальна інформація:Тип:незалежний колегіальний конституційний органЮрисдикція:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 УкраїнаДата заснування:https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 12 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017Відомство-попередник:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97 Вища рада юстиціїСтруктура:Голова Вищої ради правосуддя:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Усик Григорій ІвановичКлючовий документ:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 Закон України «Про Вищу раду правосуддя»Бюджет:434.4 млн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F ₴ (https://uk.wikipedia.org/wiki/2026 2026) Штаб-квартира:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F#/map/0 https://foundation.wikimedia.org/wiki/Maps_Terms_of_Use

Адреса штаб-квартири:м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, вул. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) Студентська, 12-аВебсайт:http://hcj.gov.ua/ hcj.gov.ua

Вища рада правосуддя (ВРП) - колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.) нададуть детальну інформацію про реальну доброчесність судівських в Україні, з 2014 року!!
показати весь коментар
13.05.2026 17:28 Відповісти
Сформулюйте будь-ласка думку внятно, що саме ви хотiли сказати, або перепитайте що вам неясно зi слiв "суддя виносить тiльки тi рiшення, що дозволенi законом".
показати весь коментар
13.05.2026 17:40 Відповісти
А як же...жодин доказ не є обов'язковим для суду, та суд їх оцінює в сукупності за власним переконанням?
показати весь коментар
13.05.2026 17:38 Відповісти
Для цього вам треба прикласти повний текст та нормативний документ.

Звичайно ж, що цей документ повинен мати вiдношення до кримiнального судочинства, адже суд про "нанесення легких телесних" - це не той самий суд, що про "визнання пасинка спадкоемцем".
показати весь коментар
13.05.2026 17:46 Відповісти
Кацапський суддя своїх в абіду не дає.
показати весь коментар
13.05.2026 16:58 Відповісти
До "прокляття д'Єрьмака" є ще "прокляття портнова", який здох, але дєло єго жівьот.
показати весь коментар
13.05.2026 16:59 Відповісти
Там Трамп с Си, договариваться, а вы, кто кому морду набил) Не интересно)
показати весь коментар
13.05.2026 17:03 Відповісти
Если россия ударит по Украине ядеркой, Украина после этого может иметь свое ядерное оружие и применять его по злодеям в ответ?
показати весь коментар
13.05.2026 17:10 Відповісти
Взагалі потрібно створити нагороду за побиття проросійських блогерів.
показати весь коментар
13.05.2026 17:10 Відповісти
І взагалі, вважати блогерів журналістами - повний ідіотизм. Ці так звані блогери можуть нести і розповсюджувати будь-яку брехню, причому ні за що не відповідають, їх розвелося неміряно. Хоча і серед "справжніх" журналістів і "політолухів" теж вдосталь непотребу, паразитів, які не "watchdogs of democracy", а кімнатні песики, що годуються біля хазяйського столу і гавкають на всіх інших.
показати весь коментар
13.05.2026 17:22 Відповісти
Украiнцi нiяк не можуть визначитись, де хотять жити: у правовiй державi, де dura lex, sed lex; або у совку та його росiйськiй реiнкарнацii, де "правильних" не чiпають, а наскiльки ти правильний - залежить вiд того хто зараз при владi.

Суд оцiнюе склад правопорушення, а не персону правопорушника або потерпiлого. Ти можеш вдарити хоч педофiла, який згодом сяде на пожиттеве - але тебе все одно мають та будуть судити за удар.

Тупо втащив з лiвоi? I за це мають погладити по головцi в краiнi яка пiдняла два майдани, щоб жити по европейським законам?
показати весь коментар
13.05.2026 17:12 Відповісти
Справа не в "вдарити", а в тому, що суд визнав, вдарив саме журналіста - це обтяжуючий фактор. При тому, що чувак не журналіст, а прокацапський пропагандист.
показати весь коментар
13.05.2026 17:16 Відповісти
Ну якщо в нього тодi були документи про цю дiяльнiсть + вiн брав питання на камеру, то як на мене ситуацiя очевидна.

Так, це "тримали" пiд сукном, i за це треба заарештувати всiх дотичних. Але факту правопорушення це не змiнюе, навiть якщо той журналiст тепер зрадник.

Треба визначитись, ми або за закон, i тодi готуемось що Фемiда може бити i нас самих, або ми за Сомалi, i тодi Шабунька просто недостатньо низько поклонявся диктатору =)
показати весь коментар
13.05.2026 17:21 Відповісти
Vitaliy Petrov пішов в сраку, а ще краще в кацапію !!!
показати весь коментар
13.05.2026 17:53 Відповісти
Суд не Дніпровський, а мацковський! Прізвище судді )(уйлолюб.
показати весь коментар
13.05.2026 17:26 Відповісти
І суддя на роспропаганду працює.....
показати весь коментар
13.05.2026 17:38 Відповісти
За цією логікою ці свино-судді можуть судити наших солдатів за убивство кацапських окупантів.
показати весь коментар
13.05.2026 17:49 Відповісти
Це і відбувається у захоплених кацапією областях України.
показати весь коментар
13.05.2026 17:51 Відповісти
Так вже. Партизан, які мочили кацапів в часи окупації вже судять.
показати весь коментар
13.05.2026 18:34 Відповісти
Дніпровський районний суд Києва - це ******* прокацапські мерзотники !!!
показати весь коментар
13.05.2026 17:50 Відповісти
тобто, жабуня побив якогось типа журналіста в 2017 році, то суд в 2026 році мав виправдати жабуню, бо той дурень став працювати на кацапію після 2022 року? я правильно зрозумів твою дебільну логіку?
показати весь коментар
13.05.2026 18:42 Відповісти
Лекс, як там погода зараз у Вологді?
показати весь коментар
13.05.2026 19:05 Відповісти
Таки не дарма українці ігнорують новину про катування судді))))
https://censor.net/ua/photonews/4003041/katuvav-suddyu-pid-chas-okupatsiyi-harkivschyny
Ка цапи є легка ціль за яку ніякий українець не заступется, назва цілі СУДДЯ.
Можете їх хоч смажити, чи катувати, різати на шматочки, українцям пох)
показати весь коментар
13.05.2026 18:56 Відповісти
Наскільки актуальним став лозунг: СУДДЮ НА МИЛО !!!!
показати весь коментар
13.05.2026 19:01 Відповісти
 
 