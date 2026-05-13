Суд визнав голову ЦПК Шабуніна винним у побитті "журналіста" Філімоненка, який зараз працює на роспропаганду

Дніпровський районний суд Києва визнав голову правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна винним у нанесенні побоїв проросійському блогеру Всеволоду Філімоненку, якого суд підтвердив у статусі журналіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис журналіста-розслідувача Юрія Ніколова у Facebook та пише видання ZMINA.

Що відомо?

За словами Ніколова, попри обвинувальний вирок, Шабунін не отримав тюремного терміну через закінчення строків давності, оскільки інцидент стався ще у 2017 році. Однак суд зобов’язав його компенсувати витрати на експертизи — приблизно 4 тисячі гривень.

"Шабуніну тільки що оголосили вирок – він винен в побитті Філімоненка, якого Дніпровський суд Києва таки визнав журналістом. Тобто Шабунін побив журналіста, а тому винен в побитті з обтяжуючими обставинами. Тюремний строк йому не дали, бо вже минув термін давності", - зазначив журналіст.

Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції.

Більше про конфлікт

Ніколов нагадав передісторію конфлікту: у 2017 році Філімоненко провокував Шабуніна питаннями про Олександру Устінову (тоді входила до складу ЦПК), після чого антикорупціонер один раз вдарив опонента.

Журналіст наголошує на абсурдності ситуації, оскільки потерпілий у справі наразі відкрито працює на ворога.

""Журналіст" Філімонєнко звалив за кордон і звідти обливає помиями Україну і ЗСУ, знявся в пропагандистському фільмі російського "Первого канала" під назвою "Зеленський і його бойові наркомани". За це Зеленський наклав на Філімоненка санкції як на "проросійського блогера". Але це не зупинило слідчих Татарова і прокурорів Кравченка — вони довели справу до вироку", - наголошує Ніколов.

Він також додав, що вважає визнання Філімоненка журналістом "дискредитацією професії".

