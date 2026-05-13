Суд визнав голову ЦПК Шабуніна винним у побитті "журналіста" Філімоненка, який зараз працює на роспропаганду
Дніпровський районний суд Києва визнав голову правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна винним у нанесенні побоїв проросійському блогеру Всеволоду Філімоненку, якого суд підтвердив у статусі журналіста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис журналіста-розслідувача Юрія Ніколова у Facebook та пише видання ZMINA.
Що відомо?
За словами Ніколова, попри обвинувальний вирок, Шабунін не отримав тюремного терміну через закінчення строків давності, оскільки інцидент стався ще у 2017 році. Однак суд зобов’язав його компенсувати витрати на експертизи — приблизно 4 тисячі гривень.
"Шабуніну тільки що оголосили вирок – він винен в побитті Філімоненка, якого Дніпровський суд Києва таки визнав журналістом. Тобто Шабунін побив журналіста, а тому винен в побитті з обтяжуючими обставинами. Тюремний строк йому не дали, бо вже минув термін давності", - зазначив журналіст.
Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції.
Більше про конфлікт
Ніколов нагадав передісторію конфлікту: у 2017 році Філімоненко провокував Шабуніна питаннями про Олександру Устінову (тоді входила до складу ЦПК), після чого антикорупціонер один раз вдарив опонента.
Журналіст наголошує на абсурдності ситуації, оскільки потерпілий у справі наразі відкрито працює на ворога.
""Журналіст" Філімонєнко звалив за кордон і звідти обливає помиями Україну і ЗСУ, знявся в пропагандистському фільмі російського "Первого канала" під назвою "Зеленський і його бойові наркомани". За це Зеленський наклав на Філімоненка санкції як на "проросійського блогера". Але це не зупинило слідчих Татарова і прокурорів Кравченка — вони довели справу до вироку", - наголошує Ніколов.
Він також додав, що вважає визнання Філімоненка журналістом "дискредитацією професії".
Справа Віталія Шабуніна
- Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
- Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
- Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
- Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
- У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
- 15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
- 13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
- 14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.
Це ті ж самі судді, які на окупованих московітами територіях України, засуджують Українців, за їх спротив проти окупантів!!
Стаття у ККУ е? Так. Не подобаеться Шабунцi ця стаття - треба було подавати до вiйни до КСУ про визнання ii як тоi що протирiчить Конституцii.
Результати експертизи е? Так. Ну треба було подавати позов про пiдмiну результатiв.
Кримiнальна справа висiла? Висiла, бо повiдомлення про закриття Шабунiн не отримав.
То якi можуть бути претензii до суду, який глянув у висновок експертизи з печаткою, потiм до ККУ, потiм до КПК, та процитував звiдти статтi? Вiн же не сам це вигадав.
Посадовці Державної судової адміністрації та ВРП (
Вища рада правосуддя
Вища рада правосуддя
Адреса штаб-квартири: м. Київ, вул. Студентська, 12-а. Вебсайт: hcj.gov.ua
Вища рада правосуддя (ВРП) - колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.) нададуть детальну інформацію про реальну доброчесність судівських в Україні, з 2014 року!!
Звичайно ж, що цей документ повинен мати вiдношення до кримiнального судочинства, адже суд про "нанесення легких телесних" - це не той самий суд, що про "визнання пасинка спадкоемцем".
Суд оцiнюе склад правопорушення, а не персону правопорушника або потерпiлого. Ти можеш вдарити хоч педофiла, який згодом сяде на пожиттеве - але тебе все одно мають та будуть судити за удар.
Тупо втащив з лiвоi? I за це мають погладити по головцi в краiнi яка пiдняла два майдани, щоб жити по европейським законам?
Так, це "тримали" пiд сукном, i за це треба заарештувати всiх дотичних. Але факту правопорушення це не змiнюе, навiть якщо той журналiст тепер зрадник.
Треба визначитись, ми або за закон, i тодi готуемось що Фемiда може бити i нас самих, або ми за Сомалi, i тодi Шабунька просто недостатньо низько поклонявся диктатору =)
Ка цапи є легка ціль за яку ніякий українець не заступется, назва цілі СУДДЯ.
Можете їх хоч смажити, чи катувати, різати на шматочки, українцям пох)