Новости Массированный комбинированный удар
МИД Венгрии осудил российские удары по Киеву: Это недопустимо

Анита Орбан отреагировала на массированный удар по Киеву

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан назвала жестоким нападение России на Киев в ночь на 24 мая, подчеркнув недопустимость ударов по гражданским объектам.

"Жестокая ночная атака России на Киев — это еще одно ужасное напоминание о том, какой человеческой ценой дается эта война. Гражданские жители никогда не должны просыпаться под звуки ракет, дронов, взрывов и страха за собственную жизнь. Разрушенные дома, сломанные судьбы семей, погибшие и раненые невинные люди — это недопустимо. Мы решительно осуждаем эту атаку и поддерживаем пострадавших и весь народ Украины", — говорится в сообщении главы МИД Венгрии.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Якщо пітари кажуть, що удар по гаражам, це удар по центру прийняття рішень, то можливо там переховувалася астрологиня?!?
24.05.2026 17:38 Ответить
Нарешті ×уйловського цуцика сійярто змили з валізки в унітаз вслід за жабою орбаном.
24.05.2026 17:38 Ответить
При кОрбані таких заяв було годі й чекати.
24.05.2026 17:49 Ответить
Однакове прізвище, а такі різні погляди.

Орбан засуджує обстріл України кацапами.

Якби я прочитав таку новину півроку тому, то подумав би, що це якийсь дивний жарт від автора.
24.05.2026 17:55 Ответить
В лісі здохла ціла зграя...
24.05.2026 17:57 Ответить
Ми засуджуєм і шлем вам на допомогу два військових літаки -нє? - балачки - допомоги нема - ви там держіться
24.05.2026 18:03 Ответить
 
 