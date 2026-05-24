МИД Венгрии осудил российские удары по Киеву: Это недопустимо
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан назвала жестоким нападение России на Киев в ночь на 24 мая, подчеркнув недопустимость ударов по гражданским объектам.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Венгрия осуждает удары РФ
"Жестокая ночная атака России на Киев — это еще одно ужасное напоминание о том, какой человеческой ценой дается эта война. Гражданские жители никогда не должны просыпаться под звуки ракет, дронов, взрывов и страха за собственную жизнь. Разрушенные дома, сломанные судьбы семей, погибшие и раненые невинные люди — это недопустимо. Мы решительно осуждаем эту атаку и поддерживаем пострадавших и весь народ Украины", — говорится в сообщении главы МИД Венгрии.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Орбан засуджує обстріл України кацапами.
Якби я прочитав таку новину півроку тому, то подумав би, що це якийсь дивний жарт від автора.