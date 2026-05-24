МИД Венгрии осудил российские удары по Киеву: Это недопустимо

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан назвала жестоким нападение России на Киев в ночь на 24 мая, подчеркнув недопустимость ударов по гражданским объектам.

"Жестокая ночная атака России на Киев — это еще одно ужасное напоминание о том, какой человеческой ценой дается эта война. Гражданские жители никогда не должны просыпаться под звуки ракет, дронов, взрывов и страха за собственную жизнь. Разрушенные дома, сломанные судьбы семей, погибшие и раненые невинные люди — это недопустимо. Мы решительно осуждаем эту атаку и поддерживаем пострадавших и весь народ Украины", — говорится в сообщении главы МИД Венгрии.

