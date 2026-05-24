МЗС Угорщини засудило російські удари по Києву: Це неприпустимо

Аніта Орбан відреагувала на масований удар по Києву

Очільниця Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан назвала жорстокою атаку Росії по Києву в ніч на 24 травня, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах.

Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Угорщина засуджує удари РФ

"Жорстока нічна атака Росії на Київ — це ще одне жахливе нагадування про те, якою людською ціною дається ця війна. Цивільні громадяни ніколи не повинні прокидатися під звуки ракет, дронів, вибухів та страху за власне життя. Зруйновані будинки, зламані долі сімей, загиблі та поранені невинні люди — це неприпустимо. Ми рішуче засуджуємо цю атаку і підтримуємо постраждалих та весь народ України", - сказано в дописі глави МЗС Угорщини.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Якщо пітари кажуть, що удар по гаражам, це удар по центру прийняття рішень, то можливо там переховувалася астрологиня?!?
24.05.2026 17:38 Відповісти
Нарешті ×уйловського цуцика сійярто змили з валізки в унітаз вслід за жабою орбаном.
24.05.2026 17:38 Відповісти
При кОрбані таких заяв було годі й чекати.
24.05.2026 17:49 Відповісти
Однакове прізвище, а такі різні погляди.

Орбан засуджує обстріл України кацапами.

Якби я прочитав таку новину півроку тому, то подумав би, що це якийсь дивний жарт від автора.
24.05.2026 17:55 Відповісти
В лісі здохла ціла зграя...
24.05.2026 17:57 Відповісти
Ми засуджуєм і шлем вам на допомогу два військових літаки -нє? - балачки - допомоги нема - ви там держіться
24.05.2026 18:03 Відповісти
чия б мичала

утиски мадяромовних - то ваша тема
24.05.2026 18:08 Відповісти
Hy, хоча б так. Не ідеально, але трохи краще, ніж було при орбані.
З часом, звісно, все може помінятися, залежить скільки раша готова забашляти новому прем'єру, але поки що навіть і так непогано.
24.05.2026 18:32 Відповісти
Орбан Орбану заорбанила
24.05.2026 18:50 Відповісти
 
 