МЗС Угорщини засудило російські удари по Києву: Це неприпустимо
Очільниця Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан назвала жорстокою атаку Росії по Києву в ніч на 24 травня, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах.
Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Угорщина засуджує удари РФ
"Жорстока нічна атака Росії на Київ — це ще одне жахливе нагадування про те, якою людською ціною дається ця війна. Цивільні громадяни ніколи не повинні прокидатися під звуки ракет, дронів, вибухів та страху за власне життя. Зруйновані будинки, зламані долі сімей, загиблі та поранені невинні люди — це неприпустимо. Ми рішуче засуджуємо цю атаку і підтримуємо постраждалих та весь народ України", - сказано в дописі глави МЗС Угорщини.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Орбан засуджує обстріл України кацапами.
Якби я прочитав таку новину півроку тому, то подумав би, що це якийсь дивний жарт від автора.
утиски мадяромовних - то ваша тема
З часом, звісно, все може помінятися, залежить скільки раша готова забашляти новому прем'єру, але поки що навіть і так непогано.