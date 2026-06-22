В Польше раскритиковали возвращение польских наград Украиной
Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что украинские чиновники забывают о помощи Польши, возвращая государственные награды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х. Богуцкого.
"Представители украинской власти с легкостью возвращают польские награды, забывая, что именно эти руки протягивались за помощью, и эта помощь поступила из польских рук: от правительства Польши, органов местного самоуправления, неправительственных организаций и миллионов поляков", — прокомментировал Богуцкий.
Свой пост он сопроводил отрывком из стихотворения поэта Людвика Кропинского "О неблагодарности".
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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