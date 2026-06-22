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Новости Отношения Украины и Польши
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В Польше раскритиковали возвращение польских наград Украиной

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что украинские чиновники забывают о помощи Польши, возвращая государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х. Богуцкого.

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"Представители украинской власти с легкостью возвращают польские награды, забывая, что именно эти руки протягивались за помощью, и эта помощь поступила из польских рук: от правительства Польши, органов местного самоуправления, неправительственных организаций и миллионов поляков", — прокомментировал Богуцкий.

Свой пост он сопроводил отрывком из стихотворения поэта Людвика Кропинского "О неблагодарности".

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал с орденом Белого орла: в Польше объяснили позицию в отношении Зеленского, Муссолини и Шредера

Автор: 

награда (1894) Польша (9152)
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Топ комментарии
+15
Нічого ніхто не забувпє!
ви просто право радикали ось корінь зла
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22.06.2026 11:45 Ответить
+10
Допомога? Дякуємо, але ви прекрасно розумієте ціну НЕ допомоги Україні. Коли б Україна не вистояла то на Польщу вже і хоробрий Лукашенко разом з росією поліз. Ціну НАТО вони вже побачили.
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22.06.2026 11:46 Ответить
+7
Ніхто нічого не забув - для чого ця мова? - щоб себе відбілити
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22.06.2026 11:47 Ответить

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