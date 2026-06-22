Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что украинские чиновники забывают о помощи Польши, возвращая государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х. Богуцкого.

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"Представители украинской власти с легкостью возвращают польские награды, забывая, что именно эти руки протягивались за помощью, и эта помощь поступила из польских рук: от правительства Польши, органов местного самоуправления, неправительственных организаций и миллионов поляков", — прокомментировал Богуцкий.

Свой пост он сопроводил отрывком из стихотворения поэта Людвика Кропинского "О неблагодарности".

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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