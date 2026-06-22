У Польщі розкритикували повернення польських нагород Україною

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що українські посадовці забувають про допомогу Польщі, повертаючи державні відзнаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Богуцького.

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"Представники української влади з легкою рукою повертають польські нагороди, забуваючи, що саме ці руки простягалися по допомогу, і ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків", – прокоментував Богуцький.

Свій допис він супроводив уривком з вірша поета Людвіка Кропінського "Про невдячність".

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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