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Новини відносини України та Польщі
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У Польщі розкритикували повернення польських нагород Україною

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що українські посадовці забувають про допомогу Польщі, повертаючи державні відзнаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Богуцького.

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"Представники української влади з легкою рукою повертають польські нагороди, забуваючи, що саме ці руки простягалися по допомогу, і ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків", – прокоментував Богуцький.

Свій допис він супроводив уривком з вірша поета Людвіка Кропінського "Про невдячність".

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

нагорода (1375) Польща (9426)
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Топ коментарі
+20
Нічого ніхто не забувпє!
ви просто право радикали ось корінь зла
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22.06.2026 11:45 Відповісти
+16
Допомога? Дякуємо, але ви прекрасно розумієте ціну НЕ допомоги Україні. Коли б Україна не вистояла то на Польщу вже і хоробрий Лукашенко разом з росією поліз. Ціну НАТО вони вже побачили.
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22.06.2026 11:46 Відповісти
+10
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22.06.2026 12:14 Відповісти

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