90% выступают за конструктивный подход в решении исторических споров с Польшей, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины заявляют о стремлении к конструктивному взаимодействию с Польшей в решении исторических споров.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Респондентам задавали вопрос о том, какой подход они поддерживают больше всего в сотрудничестве с Польшей.
Предлагалось выбрать один из четырёх вариантов ответа. Два из них носили конфронтационный характер:
- "Украина должна выполнить все требования Польши и в целом придерживаться польского взгляда на совместную историю" — то есть фактическое подчинение украинской исторической политики польским требованиям и утрата Украиной субъектности в вопросах собственной истории;
- "Польша должна изменить свою позицию и начать придерживаться украинского взгляда на совместную историю" — в этом случае, наоборот, ожидается, что Польша будет лишена субъектности в исторических вопросах;
Следующие два варианта были конструктивными.
- "Обе страны должны стремиться сформировать совместный взгляд на совместную историю путем взаимных компромиссов и через совместные комиссии историков, а не политиков" — романтическое ожидание, что благодаря деполитизации и работе специалистов-историков можно выработать консенсус и совместный взгляд на события;
- "Каждая страна может иметь собственное видение истории и не должна вмешиваться в то, как другая страна её воспринимает" — прагматичный подход, отражающий справедливое понимание того, что каждая нация может иметь своих героев и что другие нации не должны вмешиваться в эти вопросы.
Ответы украинцев
Лишь 5% украинцев разделяют конфронтационный подход к решению исторических споров: только 1% считает, что Украина должна подчиниться Польше в этих вопросах, и в то же время лишь 4% украинцев считают, что Польша должна подчиниться Украине.
"В то же время 90% украинцев стремятся к конструктивному взаимодействию с Польшей. Большинство (57%) разделяют прагматичный взгляд, что каждая нация может иметь своих героев, и другим нациям не следует вмешиваться. Еще 33% рассчитывают, что через совместные комиссии историков, а не политиков, можно достичь консенсусного взгляда", — отметили социологи.
Методология
Опрос проводился 17–23 июня 2026 года. Всего опрошено 1005 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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