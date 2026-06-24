Туск заявил об антиукраинских настроениях и призвал не обострять конфликт

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что антиукраинские настроения находят поддержку среди части польского общества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Clash Report.

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Настроения в обществе и позиция правительства

Туск заявил, что слышит подобные настроения не только из социологических опросов, но и во время личных бесед с гражданами. Он отметил, что понимает раздражение людей и признает, что отдельные инциденты могут вызывать напряжение.

"Я понимаю настроение и очень часто понимаю оправданное раздражение людей. Есть инциденты и поступки, которые могут оправдать такую напряженность и такие чувства", - сказал он.

В то же время польский премьер подчеркнул, что не будет способствовать обострению ситуации даже ради политической популярности. По его словам, долгосрочные интересы Польши заключаются в развитии хороших отношений с Украиной.

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Конференция в Гданьске и украинская делегация

Туск также сообщил, что Конференция по восстановлению Украины в Гданьске состоится независимо от политических обстоятельств. Он подчеркнул, что Польша подготовила около 200 соглашений и контрактов между польскими и украинскими компаниями.

В то же время стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в мероприятии. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Туска, реализация подготовленных договоренностей должна состояться в ходе конференции.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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