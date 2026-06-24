Туск заявил об антиукраинских настроениях и призвал не обострять конфликт
Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что антиукраинские настроения находят поддержку среди части польского общества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Clash Report.
Настроения в обществе и позиция правительства
Туск заявил, что слышит подобные настроения не только из социологических опросов, но и во время личных бесед с гражданами. Он отметил, что понимает раздражение людей и признает, что отдельные инциденты могут вызывать напряжение.
"Я понимаю настроение и очень часто понимаю оправданное раздражение людей. Есть инциденты и поступки, которые могут оправдать такую напряженность и такие чувства", - сказал он.
В то же время польский премьер подчеркнул, что не будет способствовать обострению ситуации даже ради политической популярности. По его словам, долгосрочные интересы Польши заключаются в развитии хороших отношений с Украиной.
Конференция в Гданьске и украинская делегация
Туск также сообщил, что Конференция по восстановлению Украины в Гданьске состоится независимо от политических обстоятельств. Он подчеркнул, что Польша подготовила около 200 соглашений и контрактов между польскими и украинскими компаниями.
В то же время стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в мероприятии. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.
По словам Туска, реализация подготовленных договоренностей должна состояться в ходе конференции.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "українські націоналісти робили злочини НА ПОЛЬСЬКИХ землях" - їх президент
- 48% поляків погано відносяться до українців( це при тому що ми нічого поганого їм не робили за всю історію)
- "Україна для Польщі більш небезпечна чим РФ і треба шукати спільну мову з РФ" - польські газети
ПРО ШО МОВа?