Туск заявив про антиукраїнські настрої і закликав не загострювати конфлікт

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що антиукраїнські настрої знаходять підтримку серед частини польського суспільства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Clash Report.

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Настрої в суспільстві і позиція уряду

Туск заявив, що чує подібні настрої не лише з соціологічних опитувань, а й під час особистих розмов із громадянами. Він зазначив, що розуміє роздратування людей і визнає, що окремі інциденти можуть викликати напругу.

"Я розумію настрій і дуже часто розумію виправдане роздратування людей. Є інциденти і вчинки, які можуть виправдати таку напругу і такі почуття", – сказав він.

Водночас польський прем’єр підкреслив, що не буде сприяти загостренню ситуації навіть заради політичної популярності. За його словами, довгострокові інтереси Польщі полягають у розвитку добрих відносин з Україною.

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Конференція у Гданську і українська делегація

Туск також повідомив, що Конференція з відновлення України у Гданську відбудеться незалежно від політичних обставин. Він наголосив, що Польща підготувала близько 200 угод і контрактів між польськими та українськими компаніями.

Водночас стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не візьме участі у заході. Українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Туска, реалізація підготовлених домовленостей має відбутися під час конференції.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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