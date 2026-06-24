Туск заявив про антиукраїнські настрої і закликав не загострювати конфлікт
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що антиукраїнські настрої знаходять підтримку серед частини польського суспільства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Clash Report.
Настрої в суспільстві і позиція уряду
Туск заявив, що чує подібні настрої не лише з соціологічних опитувань, а й під час особистих розмов із громадянами. Він зазначив, що розуміє роздратування людей і визнає, що окремі інциденти можуть викликати напругу.
"Я розумію настрій і дуже часто розумію виправдане роздратування людей. Є інциденти і вчинки, які можуть виправдати таку напругу і такі почуття", – сказав він.
Водночас польський прем’єр підкреслив, що не буде сприяти загостренню ситуації навіть заради політичної популярності. За його словами, довгострокові інтереси Польщі полягають у розвитку добрих відносин з Україною.
Конференція у Гданську і українська делегація
Туск також повідомив, що Конференція з відновлення України у Гданську відбудеться незалежно від політичних обставин. Він наголосив, що Польща підготувала близько 200 угод і контрактів між польськими та українськими компаніями.
Водночас стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не візьме участі у заході. Українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За словами Туска, реалізація підготовлених домовленостей має відбутися під час конференції.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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- "українські націоналісти робили злочини НА ПОЛЬСЬКИХ землях" - їх президент
- 48% поляків погано відносяться до українців( це при тому що ми нічого поганого їм не робили за всю історію)
- "Україна для Польщі більш небезпечна чим РФ і треба шукати спільну мову з РФ" - польські газети
ПРО ШО МОВа?