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Новини відносини України та Польщі
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90% українців виступають за конструктив у вирішенні історичних суперечок з Польщею, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Історичні суперечки з Польщею: що кажуть українці?

Більшість громадян України кажуть про прагнення до конструктивної взаємодії з Польщею у вирішенні історичних суперечок.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Респондентам ставили питання про те, який підхід вони підтримують найбільше у співпраці з Польщею.

Пропонували чотири відповіді на вибір. Дві з них були конфронтаційними:

  • "Україна має виконати всі вимоги Польщі і загалом дотримуватися польського погляду на взаємну історію" – тобто фактичне підкорення української історичної політики польським вимогам і втрата Україною суб’єктності в питаннях власної історії;
  • "Польща має змінити свою позицію і почати дотримуватися українського погляду на взаємну історію" – у цьому випадку, навпаки, очікується, що Польща буде позбавлена суб’єктності в історичних питаннях;

Наступні два варіанти були конструктивними.

  • "Обидві країни мають прагнути створити спільний погляд на взаємну історію через взаємні компроміси і через спільні комісії істориків, а не політиків" – романтичне очікування, що через деполітизацію та роботу фахівців-істориків можна виробити консенсус і спільний погляд на події;
  • "Кожна країна може мати власний погляд на історію і не повинна втручатися в те, як інша країна її бачить" – прагматичний підхід, який відображає справедливе розуміння, що кожна нація може мати своїх героїв і що інші нації не мають втручатися в ці питання.

Відповіді українців

Лише 5%українців поділяють конфронтаційний підхід до вирішення історичних суперечок: лише 1% очікує, що Україна має підкоритися Польщі в цих питаннях, і водночас лише 4% українців очікують, що Польща має підкоритися Україні.

"Натомість 90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею. Більшість (57%) поділяють прагматичний погляд, що кожна нація може мати своїх героїв і іншим націям не можна втручатися. Ще 33% розраховують, що через спільні комісії істориків, а не політиків, можна досягти консенсусного погляду", - зазначили соціологи.

Історичні суперечки з Польщею: що кажуть українці?

Методологія

Опитування проводилося 17-23 червня 2026 року. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: Туск заявив про антиукраїнські настрої і закликав не загострювати конфлікт

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям в Польщі все частіше почали відмовляти в наданні тимчасового захисту, - ЗМІ

Автор: 

опитування (2200) Польща (9460) КМІС (393)
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Топ коментарі
+13
Звичайним полякам та валинска рєзня до одного місця. Це жлоби вищого політичного естеблішменту, які дорвалися до корита, носятся з нею як русня з ділдами на палках
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24.06.2026 09:55 Відповісти
+10
Я не прибічник Зеленського, але у мене питання: "Тобі відомо, коли саме прозвучали слова "Волинська різня", і хто про це, вперше написав? " Думаю, не відомо... Пояснюю. Це були "мемуари" начальника політуправління післявоєнних ВМС "соціалістичної" Польщі. У воєнні часи він воював у "польському" диверсійному загоні партизанського з'єднання, під керівництвом Центрального штабу партизанського руху. Діяв цей загін, на ВОЛИНІ... Саме з цих часів (тобто, з 60-х років ХХ ст. , почалося "роздмухування" цього "срачу"...
Тепер питання друге: "Зеленський був ще тоді, "президентом України"?
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24.06.2026 10:12 Відповісти
+8
Абсолютно не має значення, хто почав. Має значення, що нам потрібно - сратися з Навроцьким без перспективи це розрулити чи мати справу з притомним Туском и вирішувати актуальні зараз питання.
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24.06.2026 10:45 Відповісти

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