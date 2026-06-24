90% українців виступають за конструктив у вирішенні історичних суперечок з Польщею, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України кажуть про прагнення до конструктивної взаємодії з Польщею у вирішенні історичних суперечок.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Респондентам ставили питання про те, який підхід вони підтримують найбільше у співпраці з Польщею.

Пропонували чотири відповіді на вибір. Дві з них були конфронтаційними:

"Україна має виконати всі вимоги Польщі і загалом дотримуватися польського погляду на взаємну історію" – тобто фактичне підкорення української історичної політики польським вимогам і втрата Україною суб’єктності в питаннях власної історії;

"Польща має змінити свою позицію і почати дотримуватися українського погляду на взаємну історію" – у цьому випадку, навпаки, очікується, що Польща буде позбавлена суб’єктності в історичних питаннях;

Наступні два варіанти були конструктивними.

"Обидві країни мають прагнути створити спільний погляд на взаємну історію через взаємні компроміси і через спільні комісії істориків, а не політиків" – романтичне очікування, що через деполітизацію та роботу фахівців-істориків можна виробити консенсус і спільний погляд на події;

"Кожна країна може мати власний погляд на історію і не повинна втручатися в те, як інша країна її бачить" – прагматичний підхід, який відображає справедливе розуміння, що кожна нація може мати своїх героїв і що інші нації не мають втручатися в ці питання.

Відповіді українців

Лише 5%українців поділяють конфронтаційний підхід до вирішення історичних суперечок: лише 1% очікує, що Україна має підкоритися Польщі в цих питаннях, і водночас лише 4% українців очікують, що Польща має підкоритися Україні.

"Натомість 90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею. Більшість (57%) поділяють прагматичний погляд, що кожна нація може мати своїх героїв і іншим націям не можна втручатися. Ще 33% розраховують, що через спільні комісії істориків, а не політиків, можна досягти консенсусного погляду", - зазначили соціологи.

Методологія

Опитування проводилося 17-23 червня 2026 року. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: Туск заявив про антиукраїнські настрої і закликав не загострювати конфлікт

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям в Польщі все частіше почали відмовляти в наданні тимчасового захисту, - ЗМІ