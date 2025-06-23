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Новости Фото Удары США по Ирану
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Ядерные объекты Ирана после ударов авиации США

В сети обнародованы спутниковые фото до и после ударов США по трем иранским объектам по обогащению ядерного топлива в Исфахане, Фордо и Натанзе 22 июня 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На зданиях Исфаханского центра ядерных технологий 19 июня уже видны некоторые признаки повреждений в результате израильских атак. Снимок, сделанный 22 июня после ударов США, показывает масштабные разрушения на объекте.

Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США
Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США

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Фото Исфаханского обогатительного завода 19 июня и 22 июня после ударов США.

Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США
Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США

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Иранский объект по обогащению топлива в Фордо 19 июня, до удара США, и 22 июня, после удара.

Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США
Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США

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На снимках, сделанных после ударов, видны кратеры и пепел в комплексе Фордо.

Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США
Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США

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Входы в тоннели в комплексе Фордо до и после (справа) американских ударов.

Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США
Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США

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На этом спутниковом снимке от 15 июня - обогатительная установка в Натанзе, снимок справа был сделан 22 июня, на нем виден кратер, образовавшийся после ударов США.

Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США
Спутниковые фото ядерных об'єктів Ірану після ударів США

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Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Автор: 

Иран (2043) США (27325)


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Топ комментарии
+6
Сказочный ты эксперт конечно, наличие бетонного песка вокруг воронок после ударов прямо означает что бомбы достигли комплекса, и даже не вооруженным глазом на фото видно, что рельеф горы изменился на до и после.
Хотя я понимаю, что ты, как в мультиках, ожидал воронку 3км глубиной
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23.06.2025 15:42 Ответить
+3
Трохи пошкрябали.
Не бачу суттєвих пошкоджень «силами першої армією світу».
Де воронки від зворотньої тяги?
Цеж не цигарку туди кинули.
Іноді від правильно кинутої цигарки більше на порядки руйнувань ніж від цих бімб.
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23.06.2025 15:19 Ответить
+3
Не ту краiну ********. Кацапи iм i так нададуть ЯЗ, без усiляких програм!
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23.06.2025 15:45 Ответить
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Нам до цього нічого. Скоріше за все Трамп дасть нас вбомблювати 4 роки бо "типу Путін не втручався" а мохгів думати що він і не міг втрутитись в трампа нема

Та й таке. А сьогодні і тд і тд в нас буде йти ще 5-9 етажка одна за однією
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23.06.2025 15:02 Ответить
А Іран по Мохаве вдарить...їм пофігу, а у нас капець
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23.06.2025 15:09 Ответить
Із розряду кинжалів-іскандерів та інших залізних куполів , одне бахвальство і спроба видуманими характеристиками та фантастичними історіями залякати противника.
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23.06.2025 15:12 Ответить
Трохи пошкрябали.
Не бачу суттєвих пошкоджень «силами першої армією світу».
Де воронки від зворотньої тяги?
Цеж не цигарку туди кинули.
Іноді від правильно кинутої цигарки більше на порядки руйнувань ніж від цих бімб.
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23.06.2025 15:19 Ответить
Сказочный ты эксперт конечно, наличие бетонного песка вокруг воронок после ударов прямо означает что бомбы достигли комплекса, и даже не вооруженным глазом на фото видно, что рельеф горы изменился на до и после.
Хотя я понимаю, что ты, как в мультиках, ожидал воронку 3км глубиной
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23.06.2025 15:42 Ответить
А як по-твоєму повинні ззовні виглядати вибухи на глибині 60-70 метрів скальної породи?
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23.06.2025 16:17 Ответить
А як виглядають наслідки землетрусу?
Підрив ядрьоної хріні+2,5 тонни х на 12 бімб, мало спричинити чи малий землетрус. Це абсолютно точно.
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23.06.2025 16:33 Ответить
Це ніфіга не землетрус у плані фізики взаємодії тіл.
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23.06.2025 16:41 Ответить
От приблизно так ***** втюхали ідею Орєшніка, порівнюючи 6 пасивних металевих болванок з падінням метеорита. 😁
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23.06.2025 16:45 Ответить
Так i запишемо - об'ект не постраждав.
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23.06.2025 15:43 Ответить
Не ту краiну ********. Кацапи iм i так нададуть ЯЗ, без усiляких програм!
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23.06.2025 15:45 Ответить
Не нададуть
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23.06.2025 16:10 Ответить
 
 