Ядерные объекты Ирана после ударов авиации США
В сети обнародованы спутниковые фото до и после ударов США по трем иранским объектам по обогащению ядерного топлива в Исфахане, Фордо и Натанзе 22 июня 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
На зданиях Исфаханского центра ядерных технологий 19 июня уже видны некоторые признаки повреждений в результате израильских атак. Снимок, сделанный 22 июня после ударов США, показывает масштабные разрушения на объекте.
Фото Исфаханского обогатительного завода 19 июня и 22 июня после ударов США.
Иранский объект по обогащению топлива в Фордо 19 июня, до удара США, и 22 июня, после удара.
На снимках, сделанных после ударов, видны кратеры и пепел в комплексе Фордо.
Входы в тоннели в комплексе Фордо до и после (справа) американских ударов.
На этом спутниковом снимке от 15 июня - обогатительная установка в Натанзе, снимок справа был сделан 22 июня, на нем виден кратер, образовавшийся после ударов США.
Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та й таке. А сьогодні і тд і тд в нас буде йти ще 5-9 етажка одна за однією
Не бачу суттєвих пошкоджень «силами першої армією світу».
Де воронки від зворотньої тяги?
Цеж не цигарку туди кинули.
Іноді від правильно кинутої цигарки більше на порядки руйнувань ніж від цих бімб.
Хотя я понимаю, что ты, как в мультиках, ожидал воронку 3км глубиной
Підрив ядрьоної хріні+2,5 тонни х на 12 бімб, мало спричинити чи малий землетрус. Це абсолютно точно.