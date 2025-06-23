Ядерные объекты Ирана после ударов авиации США

В сети обнародованы спутниковые фото до и после ударов США по трем иранским объектам по обогащению ядерного топлива в Исфахане, Фордо и Натанзе 22 июня 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На зданиях Исфаханского центра ядерных технологий 19 июня уже видны некоторые признаки повреждений в результате израильских атак. Снимок, сделанный 22 июня после ударов США, показывает масштабные разрушения на объекте.





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Фото Исфаханского обогатительного завода 19 июня и 22 июня после ударов США.





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Иранский объект по обогащению топлива в Фордо 19 июня, до удара США, и 22 июня, после удара.





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На снимках, сделанных после ударов, видны кратеры и пепел в комплексе Фордо.





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Входы в тоннели в комплексе Фордо до и после (справа) американских ударов.





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На этом спутниковом снимке от 15 июня - обогатительная установка в Натанзе, снимок справа был сделан 22 июня, на нем виден кратер, образовавшийся после ударов США.





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Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.