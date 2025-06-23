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Новини Фото Удари США по Ірану
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Ядерні об’єкти Ірану після ударів авіації США. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі оприлюднено супутникові фото до і після ударів США по трьох іранських об’єктах зі збагачення ядерного палива в Ісфахані, Фордо і Натанзі 22 червня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На будівлях Ісфаханського центру ядерних технологій 19 червня вже видно деякі ознаки пошкоджень внаслідок ізраїльських атак. Знімок, зроблений 22 червня після ударів США, показує масштабні руйнування на об'єкті.

Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США
Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США

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Фото Ісфаханського збагачувального заводу 19 червня та 22 червня після ударів США.

Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США
Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США

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Іранський об'єкт зі збагачення палива у Фордо 19 червня, до удару США, і 22 червня, після удару.

Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США
Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США

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На знімках, зроблених після ударів, видно кратери і попіл у комплексі Фордо.

Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США
Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроссі закликав припинити війну в Ірані, щоб інспектори МАГАТЕ були допущені на ядерні об’єкти

Входи до тунелів у комплексі Фордо до і після (праворуч) американських ударів.

Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США
Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США

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На цьому супутниковому знімку від 15 червня – збагачувальна установка в Натанзі, знімок праворуч був зроблений 22 червня, на ньому видно кратер, що утворився після ударів США.

Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США
Супутникові фото ядерних об'єктів Ірану після ударів США

Також дивіться: Главу МЗС Ірану відправили на зустріч з Путіним. Він проситиме про додаткову допомогу, - Reuters. ВIДЕО

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Автор: 

Іран (2296) США (23607)


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Топ коментарі
+6
Сказочный ты эксперт конечно, наличие бетонного песка вокруг воронок после ударов прямо означает что бомбы достигли комплекса, и даже не вооруженным глазом на фото видно, что рельеф горы изменился на до и после.
Хотя я понимаю, что ты, как в мультиках, ожидал воронку 3км глубиной
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23.06.2025 15:42 Відповісти
+3
Трохи пошкрябали.
Не бачу суттєвих пошкоджень «силами першої армією світу».
Де воронки від зворотньої тяги?
Цеж не цигарку туди кинули.
Іноді від правильно кинутої цигарки більше на порядки руйнувань ніж від цих бімб.
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23.06.2025 15:19 Відповісти
+3
Не ту краiну ********. Кацапи iм i так нададуть ЯЗ, без усiляких програм!
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23.06.2025 15:45 Відповісти
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Нам до цього нічого. Скоріше за все Трамп дасть нас вбомблювати 4 роки бо "типу Путін не втручався" а мохгів думати що він і не міг втрутитись в трампа нема

Та й таке. А сьогодні і тд і тд в нас буде йти ще 5-9 етажка одна за однією
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23.06.2025 15:02 Відповісти
А Іран по Мохаве вдарить...їм пофігу, а у нас капець
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23.06.2025 15:09 Відповісти
Із розряду кинжалів-іскандерів та інших залізних куполів , одне бахвальство і спроба видуманими характеристиками та фантастичними історіями залякати противника.
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23.06.2025 15:12 Відповісти
Трохи пошкрябали.
Не бачу суттєвих пошкоджень «силами першої армією світу».
Де воронки від зворотньої тяги?
Цеж не цигарку туди кинули.
Іноді від правильно кинутої цигарки більше на порядки руйнувань ніж від цих бімб.
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23.06.2025 15:19 Відповісти
Сказочный ты эксперт конечно, наличие бетонного песка вокруг воронок после ударов прямо означает что бомбы достигли комплекса, и даже не вооруженным глазом на фото видно, что рельеф горы изменился на до и после.
Хотя я понимаю, что ты, как в мультиках, ожидал воронку 3км глубиной
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23.06.2025 15:42 Відповісти
А як по-твоєму повинні ззовні виглядати вибухи на глибині 60-70 метрів скальної породи?
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23.06.2025 16:17 Відповісти
А як виглядають наслідки землетрусу?
Підрив ядрьоної хріні+2,5 тонни х на 12 бімб, мало спричинити чи малий землетрус. Це абсолютно точно.
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23.06.2025 16:33 Відповісти
Це ніфіга не землетрус у плані фізики взаємодії тіл.
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23.06.2025 16:41 Відповісти
От приблизно так ***** втюхали ідею Орєшніка, порівнюючи 6 пасивних металевих болванок з падінням метеорита. 😁
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23.06.2025 16:45 Відповісти
Так i запишемо - об'ект не постраждав.
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23.06.2025 15:43 Відповісти
Не ту краiну ********. Кацапи iм i так нададуть ЯЗ, без усiляких програм!
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23.06.2025 15:45 Відповісти
Не нададуть
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23.06.2025 16:10 Відповісти
 
 