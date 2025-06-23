Ядерні об’єкти Ірану після ударів авіації США. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У мережі оприлюднено супутникові фото до і після ударів США по трьох іранських об’єктах зі збагачення ядерного палива в Ісфахані, Фордо і Натанзі 22 червня 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На будівлях Ісфаханського центру ядерних технологій 19 червня вже видно деякі ознаки пошкоджень внаслідок ізраїльських атак. Знімок, зроблений 22 червня після ударів США, показує масштабні руйнування на об'єкті.
Фото Ісфаханського збагачувального заводу 19 червня та 22 червня після ударів США.
Іранський об'єкт зі збагачення палива у Фордо 19 червня, до удару США, і 22 червня, після удару.
На знімках, зроблених після ударів, видно кратери і попіл у комплексі Фордо.
Входи до тунелів у комплексі Фордо до і після (праворуч) американських ударів.
На цьому супутниковому знімку від 15 червня – збагачувальна установка в Натанзі, знімок праворуч був зроблений 22 червня, на ньому видно кратер, що утворився після ударів США.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.
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Та й таке. А сьогодні і тд і тд в нас буде йти ще 5-9 етажка одна за однією
Не бачу суттєвих пошкоджень «силами першої армією світу».
Де воронки від зворотньої тяги?
Цеж не цигарку туди кинули.
Іноді від правильно кинутої цигарки більше на порядки руйнувань ніж від цих бімб.
Хотя я понимаю, что ты, как в мультиках, ожидал воронку 3км глубиной
Підрив ядрьоної хріні+2,5 тонни х на 12 бімб, мало спричинити чи малий землетрус. Це абсолютно точно.