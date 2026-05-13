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Новости Фото Обстрелы Ивано-Франковщины
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Атака на Ивано-Франковск: девять раненых, поврежден жилой дом. ВИДЕО+ФОТО

Вследствие российского обстрела Ивано-Франковска 13 мая ранения получили девять человек, все они находятся в больнице, угрозы жизни нет. В городе вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, спасатели эвакуировали жильцов и потушили возгорание.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие:

  • 9 пострадавших: 3 - госпитализированы, еще 6 отказались от госпитализации.

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Жителям поврежденных домов окажут помощь

"Обращаюсь к жителям ул. Коновальца, Сахарова: у кого выбиты окна, есть какие-либо повреждения — работает мобильная группа в составе полиции и ЦНАП. Мы уже начали принимать заявления", — подчеркнул мэр.

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  • Как это сделать:

    - На ул. Коновальца начал работу мобильный ЦНАП, сотрудники принимают документы, уже поступили первые заявления. Завтра и при необходимости в пятницу в течение дня мобильный ЦНАП также будет работать.

    Перечень документов для оформления компенсации от города
  • Паспорт
  • Идентификационный код
  • Счет IBAN для зачисления средств
  • Документ на право собственности на квартиру.

    Если документы утеряны, то информацию возьмут из реестров и баз данных. Также помогут оперативно их восстановить.
    Обращаться можно как в мобильный ЦНАП на улице Коновальца, так и в центральный офис ЦНАП (ул. Независимости, 9).

Также мэр сообщил об изменениях в схеме движения из-за перекрытия центра.

Россия атаковала Прикарпатье: в Ивано-Франковске есть раненые и разрушения
Россия атаковала Прикарпатье: в Ивано-Франковске есть раненые и разрушения
Россия атаковала Прикарпатье: в Ивано-Франковске есть раненые и разрушения

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Также, по данным ГСЧС, в Надворнянском районе вследствие падения вражеских обломков повреждены 2 жилых дома, хозяйственное здание и линия электропередач. Пиротехники ГСЧС обследовали территорию на наличие обломков боеприпасов.

Массированная атака 13 мая

Автор: 

Ивано-Франковск (868) Ивано-Франковская область (1051) Марцинкив Руслан (103) Шахед (2423) Ивано-Франковский район (55)
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