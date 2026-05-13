Атака на Ивано-Франковск: девять раненых, поврежден жилой дом. ВИДЕО+ФОТО
Вследствие российского обстрела Ивано-Франковска 13 мая ранения получили девять человек, все они находятся в больнице, угрозы жизни нет. В городе вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, спасатели эвакуировали жильцов и потушили возгорание.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие:
- 9 пострадавших: 3 - госпитализированы, еще 6 отказались от госпитализации.
Жителям поврежденных домов окажут помощь
"Обращаюсь к жителям ул. Коновальца, Сахарова: у кого выбиты окна, есть какие-либо повреждения — работает мобильная группа в составе полиции и ЦНАП. Мы уже начали принимать заявления", — подчеркнул мэр.
- Как это сделать:
- На ул. Коновальца начал работу мобильный ЦНАП, сотрудники принимают документы, уже поступили первые заявления. Завтра и при необходимости в пятницу в течение дня мобильный ЦНАП также будет работать.
Перечень документов для оформления компенсации от города
- Паспорт
- Идентификационный код
- Счет IBAN для зачисления средств
- Документ на право собственности на квартиру.
Если документы утеряны, то информацию возьмут из реестров и баз данных. Также помогут оперативно их восстановить.
Обращаться можно как в мобильный ЦНАП на улице Коновальца, так и в центральный офис ЦНАП (ул. Независимости, 9).
Также мэр сообщил об изменениях в схеме движения из-за перекрытия центра.
Также, по данным ГСЧС, в Надворнянском районе вследствие падения вражеских обломков повреждены 2 жилых дома, хозяйственное здание и линия электропередач. Пиротехники ГСЧС обследовали территорию на наличие обломков боеприпасов.
Массированная атака 13 мая
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
- Оккупанты атаковали дронами Житомирскую область: есть пострадавшие, повреждена транспортная и гражданская инфраструктура.
- Россияне впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Ужгород: зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.
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