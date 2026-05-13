Атака на Ивано-Франковск: девять раненых, поврежден жилой дом. ВИДЕО+ФОТО

Вследствие российского обстрела Ивано-Франковска 13 мая ранения получили девять человек, все они находятся в больнице, угрозы жизни нет. В городе вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, спасатели эвакуировали жильцов и потушили возгорание.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие:

9 пострадавших: 3 - госпитализированы, еще 6 отказались от госпитализации.

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Жителям поврежденных домов окажут помощь

"Обращаюсь к жителям ул. Коновальца, Сахарова: у кого выбиты окна, есть какие-либо повреждения — работает мобильная группа в составе полиции и ЦНАП. Мы уже начали принимать заявления", — подчеркнул мэр.

Как это сделать:



- На ул. Коновальца начал работу мобильный ЦНАП, сотрудники принимают документы, уже поступили первые заявления. Завтра и при необходимости в пятницу в течение дня мобильный ЦНАП также будет работать.



Перечень документов для оформления компенсации от города

- На ул. Коновальца начал работу мобильный ЦНАП, сотрудники принимают документы, уже поступили первые заявления. Завтра и при необходимости в пятницу в течение дня мобильный ЦНАП также будет работать. Паспорт

Идентификационный код

Счет IBAN для зачисления средств

Документ на право собственности на квартиру.



Если документы утеряны, то информацию возьмут из реестров и баз данных. Также помогут оперативно их восстановить.

Обращаться можно как в мобильный ЦНАП на улице Коновальца, так и в центральный офис ЦНАП (ул. Независимости, 9).

Также мэр сообщил об изменениях в схеме движения из-за перекрытия центра.







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Также, по данным ГСЧС, в Надворнянском районе вследствие падения вражеских обломков повреждены 2 жилых дома, хозяйственное здание и линия электропередач. Пиротехники ГСЧС обследовали территорию на наличие обломков боеприпасов.

Массированная атака 13 мая