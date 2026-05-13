Атака на Івано-Франківськ: дев’ятеро поранених, пошкоджено житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ 13 травня поранено дев’ятьох людей, усі вони перебувають у лікарні, загрози життю немає. У місті спалахнула пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку, рятувальники евакуювали мешканців та ліквідували займання.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі:

є 9 постраждалих: 3 - госпіталізовані, ще 6 відмовились від госпіталізації.

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Мешканцям пошкоджених будинків, нададуть допомогу

"Звертаюсь до мешканців вул. Коновальця, Сахарова: хто має вибиті вікна, якісь пошкодження - працює мобільна група у складі поліції та ЦНАПу. Ми вже почали приймати заяви", - наголосив мер.

Як це зробити:



- На вул. Коновальця розпочав роботу мобільний ЦНАП, працівники приймають документи, вже ж перші заяви. Завтра і за потреби у пʼятницю впродовж дня мобільний ЦНАП теж буде працювати.



Перелік документів, щоб оформити компенсацію від міста

- На вул. Коновальця розпочав роботу мобільний ЦНАП, працівники приймають документи, вже ж перші заяви. Завтра і за потреби у пʼятницю впродовж дня мобільний ЦНАП теж буде працювати. Паспорт

Ідентифікаційний код

Рахунок IBAN для зарахування коштів

Документ на право власності квартири



Якщо документи втрачені, то візьмуть з реєстрів і баз даних. Також допоможуть оперативно їх відновити.

Звертатися можна і в мобільний ЦНАП на Коновальця, і в центральний офіс ЦНАПу (вул. Незалежності, 9).

Також мер повідомив про зміни в схемі руху через перекриття центру.







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Також, за даними ДСНС, на Надвірнянщині внаслідок падіння ворожих уламків пошкоджено 2 житлові будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність уламків боєприпасів.

Масована атака 13 травня