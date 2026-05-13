Атака на Івано-Франківськ: дев’ятеро поранених, пошкоджено житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ 13 травня поранено дев’ятьох людей, усі вони перебувають у лікарні, загрози життю немає. У місті спалахнула пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку, рятувальники евакуювали мешканців та ліквідували займання.
Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі:
- є 9 постраждалих: 3 - госпіталізовані, ще 6 відмовились від госпіталізації.
Мешканцям пошкоджених будинків, нададуть допомогу
"Звертаюсь до мешканців вул. Коновальця, Сахарова: хто має вибиті вікна, якісь пошкодження - працює мобільна група у складі поліції та ЦНАПу. Ми вже почали приймати заяви", - наголосив мер.
- Як це зробити:
- На вул. Коновальця розпочав роботу мобільний ЦНАП, працівники приймають документи, вже ж перші заяви. Завтра і за потреби у пʼятницю впродовж дня мобільний ЦНАП теж буде працювати.
Перелік документів, щоб оформити компенсацію від міста
- Паспорт
- Ідентифікаційний код
- Рахунок IBAN для зарахування коштів
- Документ на право власності квартири
Якщо документи втрачені, то візьмуть з реєстрів і баз даних. Також допоможуть оперативно їх відновити.
Звертатися можна і в мобільний ЦНАП на Коновальця, і в центральний офіс ЦНАПу (вул. Незалежності, 9).
Також мер повідомив про зміни в схемі руху через перекриття центру.
Також, за даними ДСНС, на Надвірнянщині внаслідок падіння ворожих уламків пошкоджено 2 житлові будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність уламків боєприпасів.
Масована атака 13 травня
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
- Окупанти атакували дронами Житомирщину: є постраждалі, пошкоджено транспортну та цивільну інфраструктуру.
- Росіяни вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Ужгород: зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
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