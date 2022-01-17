Суд по делу Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что в понедельник следует в Печерский районный суд Киева и выразил уверенность в "общей" победе.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
У здания суда Порошенко встретили несколько сотен его сторонников, скандирующих лозунги в поддержку экспрезидента. Пятого президента сопровождает супруга – Марина Порошенко.
Порошенко выступает перед участниками акции у входа в здание суда.
Ранее, выступая перед поклонниками возле аэропорта "Киев" ("Жуляны") в понедельник, Порошенко заявил, что едет в суд: "Пока я двигаюсь в суд, где мы дадим им бой и покажем их прелживую антигосударственную сущность… Мы покажем, что страна нуждается в единстве, объединении, для того чтобы сильно выступить в противодействие Путину", - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками около аэропорта "Киев" ("Жуляны") в понедельник.
"Я вас всех жду возле суда, я вас благодарю, что вы не остались равнодушными и со всей Украины приехали сюда... Победа, наша общая победа, впереди", - добавил он.
По словам Порошенко, на митинге в аэропорту "Киев" ("Жуляны") его встречали 15 тыс. человек.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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Але тоді був цейтнот, а в цейтноті, та з повними штанами несподіванки, не до масовки було хетьману. Зараз підготувались, плебсу підтягнули.
А Петро якийсь "потєряний", "без аганька, _об тваю мать".
Станислав Е. Лец
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2022 - 1640,15 и 468,72
Лично я не понимаю ажиотажа. Не вижу проблемы в самом факте суда.
Допустим есть мотивированные. Не исключено. Но, наверняка, есть идейные. Вот мне бы узнать их мнение.... Что конкретно их напрягает на участие в акции. Только спокойно, логично, без оскорблений...
И не показывайте свою тупость на людях, лучше вообще ни чего не пишите, а то почитают не дай бог западные партнёры...