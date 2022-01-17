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Суд по делу Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что в понедельник следует в Печерский районный суд Киева и выразил уверенность в "общей" победе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания суда Порошенко встретили несколько сотен его сторонников, скандирующих лозунги в поддержку экспрезидента. Пятого президента сопровождает супруга – Марина Порошенко.

Порошенко выступает перед участниками акции у входа в здание суда.

Ранее, выступая перед поклонниками возле аэропорта "Киев" ("Жуляны") в понедельник, Порошенко заявил, что едет в суд: "Пока я двигаюсь в суд, где мы дадим им бой и покажем их прелживую антигосударственную сущность… Мы покажем, что страна нуждается в единстве, объединении, для того чтобы сильно выступить в противодействие Путину", - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками около аэропорта "Киев" ("Жуляны") в понедельник.

"Я вас всех жду возле суда, я вас благодарю, что вы не остались равнодушными и со всей Украины приехали сюда... Победа, наша общая победа, впереди", - добавил он.

Также читайте: Порошенко в аэропорту действительно пытались вручить повестку в суд. Поздравляем его решение не оставаться за границей, - ГБР

По словам Порошенко, на митинге в аэропорту "Киев" ("Жуляны") его встречали 15 тыс. человек.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) суд (25110) подозрение (491)


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Топ комментарии
+64
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17.01.2022 10:33
+60
Чому проти Коломойського порушено справи по Привату у 4-х штатах, а в Україні ні? Це про рівність перед законом. Нагадую, що Зеленський допомагав бабусі виводити бабло українців у оффшори, але і тут рівність перед законом.
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17.01.2022 10:40
+60
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17.01.2022 10:55
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Страница 6 из 6
...якби ще так проводжали, як зустрічають.
Але тоді був цейтнот, а в цейтноті, та з повними штанами несподіванки, не до масовки було хетьману. Зараз підготувались, плебсу підтягнули.
А Петро якийсь "потєряний", "без аганька, _об тваю мать".
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17.01.2022 20:22 Ответить
А на яких тільки корпаритивах не виступав Володя З.
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17.01.2022 20:51 Ответить
При чем тут корпоративы??? Если больше нечего Зеленскому прилепить, то по ходу с таким "грехом" Володя - самый святой из всех президентов )
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17.01.2022 21:06 Ответить
Так в том то діло , що будучи президентом йому нічого доброго нема приліпити , крім комедії , но сміятися не хочеться
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17.01.2022 21:09 Ответить
святий?}}}... на Різдво , під час війни , кататися на лижах?}} до святості ніяк не притулиш..том то діло , що він патриот можливо якоїсь землі, як ти ....но точно не України,
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17.01.2022 21:24 Ответить
При чому тут Крим? Простудився? Татари не каталися на лижах..А що в нього е ?
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17.01.2022 21:39 Ответить
Під час якої війни?
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18.01.2022 05:08 Ответить
Під час тої війни яку Зе не помічае..
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19.01.2022 01:15 Ответить
Он был верным знаменосцем. Сжимал в руках древко, не отвлекаясь ничем, даже сменой цветов на полотнище.
Станислав Е. Лец
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17.01.2022 21:23 Ответить
Прозріти .. більш похвально чим тупо лизати....,
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17.01.2022 21:30 Ответить
Стефан , що ти просрав ? Україну ? Які реформи ? Напиши одну реформу від Зе?144………•
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17.01.2022 21:42 Ответить
то же и там же и комнат столько же (счетчик двутарифный)
2017 - 1028,75 и 257,45
2018 - 1195,28 и 383,46
2019 - 1679,25 и 354,27
2020 - 1212,49 и 427,23
2021 - 720,73 и 470,42 (зима была аномально теплой )
2022 - 1640,15 и 468,72
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17.01.2022 21:04 Ответить
О ,..бугалтер shurix,ціни взяв з Тв Рос. Каналів...)))
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17.01.2022 21:06 Ответить
А чо тоді Простужений?}}… що ти цифри понаписував ...Гроші які світ дае на оборону зе відае на соц. виплати ...В Европі газ не 2000$ ..Ціну на газ Юля підписала..Працюеш на Рашку? А кисень вживаеш України .бугалте
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17.01.2022 21:04 Ответить
Р
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17.01.2022 21:15 Ответить
Що тобі до Українців ?…… іди собі спокійно полем.
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17.01.2022 22:46 Ответить
Уберите Пашку Холодова из кадра! А то он уже главней Пороха на этом процессе стал!
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17.01.2022 20:52 Ответить
Суд открытый и может наблюдать любой.
Лично я не понимаю ажиотажа. Не вижу проблемы в самом факте суда.

Допустим есть мотивированные. Не исключено. Но, наверняка, есть идейные. Вот мне бы узнать их мнение.... Что конкретно их напрягает на участие в акции. Только спокойно, логично, без оскорблений...
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17.01.2022 21:47 Ответить
шоу затягнулось, певно ідуть політичні торги.
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17.01.2022 22:08 Ответить
Когда же вы прийдёте в себя ? Что вы несёте? Готовы рвать друг друга ради пары галимых барыг. Не быть Украине сильной и независимой, пока такой тупой электорат. Жаль...
И не показывайте свою тупость на людях, лучше вообще ни чего не пишите, а то почитают не дай бог западные партнёры...
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17.01.2022 22:20 Ответить
Плакат. Україна не Росія, не Білорусь, не Казахстан... і не Ромунія, не Литва, не Польща...
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17.01.2022 22:26 Ответить
А хто ти?
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17.01.2022 22:53 Ответить
Ох и зелёных мух налетело.
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17.01.2022 22:39 Ответить
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