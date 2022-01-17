Суд по делу Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что в понедельник следует в Печерский районный суд Киева и выразил уверенность в "общей" победе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания суда Порошенко встретили несколько сотен его сторонников, скандирующих лозунги в поддержку экспрезидента. Пятого президента сопровождает супруга – Марина Порошенко.

Порошенко выступает перед участниками акции у входа в здание суда.

Ранее, выступая перед поклонниками возле аэропорта "Киев" ("Жуляны") в понедельник, Порошенко заявил, что едет в суд: "Пока я двигаюсь в суд, где мы дадим им бой и покажем их прелживую антигосударственную сущность… Мы покажем, что страна нуждается в единстве, объединении, для того чтобы сильно выступить в противодействие Путину", - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками около аэропорта "Киев" ("Жуляны") в понедельник.

"Я вас всех жду возле суда, я вас благодарю, что вы не остались равнодушными и со всей Украины приехали сюда... Победа, наша общая победа, впереди", - добавил он.

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По словам Порошенко, на митинге в аэропорту "Киев" ("Жуляны") его встречали 15 тыс. человек.



























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.