Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ. ФОТО
Фотографії курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, які загинули в авіакатастрофі військового літака Ан-26Ш у Харківській області.
Фотографії на своїй сторінці в Фейсбук розмістив Сергій Вороненко, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зачем зачем именем коммуниста , террориста называть университет?
Университета Воздушных Сил ВСУ "Соколи» такое название не красиво без кармы ??
Какая разница между ним и гиркиным ? Никакой ! Что это террорист , что тот . Что это пришёл в другою страну убивать , что тот .
Уверен, что АН-26 - диверсия Москвы.
Плешивый кремлевский подонок будет гореть в аду.
Відсутність правильних реформ завжди вилазить боком - так в усьому і скрізь...
И помню, как привозили наличные （миллионы！）, чтобы тут же, на месте, платить за детали, за ремонт.
Привозили от "шоколадного барыги", его личные.
Просто вспомнилось.
Но , не лохи и хохлы малороссы голосуют за ЗЕ и опежезе
.
Матрица .
Территория без логике
Нйголовнішні реформи, які мають пройти: 1) в паспортах має бути позначка етнічної приналежності; 2) обирати до влади лише етнічних українців і лише етнічні українці мають право вибору; 3) 100% мажоритарна система виборів до Верховної Ради з прописаними правилами для кандидатів (наявність рекомендаційних листів від громадських організацій, активістів, розумних людей) та процедурою відкликання. Оці пункти мали бути запропоновані і реалізовані Чорноволом, Лук'яненко, Горинем та ін. Але хлопці не дотягнули розумово, на жаль... Тому і не маємо етнічних українців на найвищих керівних посадах. Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест, і при ньому розвиток країни був на рівні найпровідніших країн Західної Європи.
Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ВКП(б) с апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1928 года . Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 ЦК КПСС (1961-1976), член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1964-1973) (кандидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1963-1964). Депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Верховного Совета СССР (1958-1974), член Президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Верховного Совета СССР (1966-1972).
Есть такой человек и даже с украинской фамилией Червоненко, он даже в меры Одессы лыжи намелил и что он украинец ?
Фальшивишь ?
И Украине не на словах , а на дели бы тоже жить по 10 заповедях Божьих.
Пока граждане Украины не будут правильные , а не как сегодня ложь и лицемерие, ничего не получится .
Почему Дании самый низкий уровень коррупции в мире ? Ответ в 10 заповедях Божих .
Они об этих заповедях даже не говорят , они и не все знают об них , но их менталитет построен на них .
Впереди много планов и надежд.
Впереди - любимая работа, небо, полеты.
Тонкая грань отделила жизнь и Вечность.
Мир Вашим душам.
Верю, что Милостивый Господь примет ваши души в Свои Объятия Отчия.
Вечная память, Вечный покой.
Царство вам небесное, мальчишки. Родным и близким даже не знаю что сказать. Такое трудно перенести. Соболезную.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o
Какие молодые,красивые и счастливые.....
Спіть спокійно, соколи.
...