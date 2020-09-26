Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ. ФОТО

Фотографії курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, які загинули в авіакатастрофі військового літака Ан-26Ш у Харківській області.

Фотографії на своїй сторінці в Фейсбук розмістив Сергій Вороненко, інформує Цензор.НЕТ.





Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.

