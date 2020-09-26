УКР
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ. ФОТО

Фотографії курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, які загинули в авіакатастрофі військового літака Ан-26Ш у Харківській області.

Фотографії на своїй сторінці в Фейсбук розмістив Сергій Вороненко, інформує Цензор.НЕТ.

Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ 01Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ 02
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ 03

Читайте також: Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби у зв'язку з катастрофою військового літака на Харківщині

Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ 04
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ 05
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ 06

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) курсанти (138)
Смерть не выбирают... Светлая память Вам, хлопцы. Больше нет слов.
26.09.2020 12:25 Відповісти
Молодые ребята... Жить да Жить еще. Нет слов... Слезы...
26.09.2020 12:23 Відповісти
Молоді зродові хлопці, не лохо-сцикуни, ще жити і жити, царство небесне.
26.09.2020 12:25 Відповісти
R.I.P.
26.09.2020 12:22 Відповісти
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 475
26.09.2020 12:58 Відповісти
Очі мокрі.....
26.09.2020 13:53 Відповісти
Под новостью два ******** поставили нравится
26.09.2020 13:07 Відповісти
26.09.2020 14:53 Відповісти
Данилов предлагает ставить на учёт пользователей ВК,а эти твари которым нравится гибель наших военных, остаються неучтенные
26.09.2020 16:18 Відповісти
Исправь коммент. ЗДОРОВІ.
26.09.2020 19:53 Відповісти
R.I.P, парни...
26.09.2020 12:25 Відповісти
Соболезнования родным, соболезнования Украине. Слёзы катятся, глядя на фото загинувших хлопцев.
26.09.2020 12:26 Відповісти
Все такие молодые и красивые. Хочется плакать
26.09.2020 12:30 Відповісти
Ушли пацаны в небо...
26.09.2020 12:31 Відповісти
Ком в горле со вчера....А сейчас смотрю на эти лица, молодые, красивые, полные жизни.....и слезы градом .Пусть земля вам будет пух
26.09.2020 12:32 Відповісти
Вічна пам'ять...
26.09.2020 12:32 Відповісти
имени Кожедуба --- это тот террорист который под другим именем убивал людей в Кореи в 50-х годах ? Нет здесь карми ?
Зачем зачем именем коммуниста , террориста называть университет?

Университета Воздушных Сил ВСУ "Соколи» такое название не красиво без кармы ??
26.09.2020 12:34 Відповісти
в сьогоденній Україні все роблять через сраку; на жаль, рядові українці за такий владний похерізм розплачуються...
26.09.2020 12:46 Відповісти
Ты ошибся, дядя. Иван Кожедуб - это великий украинец, один из лучших летчиков своего времени. Дай бог еще таких воспитать.
26.09.2020 13:39 Відповісти
В чем его величие ? В том что он под другим именем убивал людей в Корее?
Какая разница между ним и гиркиным ? Никакой ! Что это террорист , что тот . Что это пришёл в другою страну убивать , что тот .
26.09.2020 13:48 Відповісти
Кого в Корее и под чьим именем убивал? Это сейчас так нужно говорить? Интересно. Кидай ссылку.
26.09.2020 13:54 Відповісти
Ты дурочек или косишь по него ? Зачем мне тебе давать силку ? Гугл тебе все скажет, он все знает . Попроси его .
26.09.2020 14:00 Відповісти
Псевдоним во время боевых действий в составе Группы советских военных специалистов в Корее - «Крылов»[3].
26.09.2020 14:05 Відповісти
Ты берешся, что то утверждать без наличия фактов. На вопрос откуда информация, твой ответ "от туда") На каких задворках гугла и что мне нужно искать? Ты или глупец или провокатор.
26.09.2020 14:25 Відповісти
Почему у тебя утверждение , что я что-то там утверждаю , без наличия фактов ? Я четко и ясно высказаться ! Что тут не понятно ? Что не понятно , если я написал , то я сам это не придумал ? А ты хочешь фактов , так сам и себе поищи , как и я это сделал , потому что скажешь тогда , что мои факты совсем тебе не факты ? Я же понимаю , что ты русский , значит лживый и лицемерный . Русский никогда не верит в то что есть , он всегда верит в том , что воображения в его фантазиях хорошо для него . Вот и так с Кожедубом , хорошей был , в то что в Корее убивал людей под псевдонимом Крылов , так это же ложь? Да и ху с этими корейцами ? Я правильно поминаю твою логику ?
26.09.2020 14:38 Відповісти
Исключительно точное и глубокое замечание сделал ув. Нильсен о патологическом менталитете рюцких мокшанцев: " Русский никогда не верит в то, что есть , он всегда верит в свои фантазии о себе, что выставляет его в этих фантазиях в выигрышном свете. "
27.09.2020 22:20 Відповісти
Глубочайшие соболезнования родным этих ребят
26.09.2020 12:35 Відповісти
Вічна пам'ять... Не здивуюсь що це диверсія мишебратів.
26.09.2020 12:37 Відповісти
Какие славные пацанята! Они наверняка были бы отличными пилотами, надежными защитниками нашего неба от врагов и мы бы гордились ими... Если бы... Если бы у курсантов был хотя бы один самолет, которому не сто лет в обед... И налет часов был не 48, а много больше. Только теперь они в вечном полете... Светлая память каждому и поименно... Дикая скорбь... И искренние соболезнования близким.
26.09.2020 12:37 Відповісти
Дотянулись до Неба.
26.09.2020 18:38 Відповісти
Зеленский - меняй все на хер!!!!! Не могу смотреть!!!!!
26.09.2020 12:38 Відповісти
Дети!!!
26.09.2020 12:39 Відповісти
Самолету 43 года , денег на самолёт нет , за то есть миллиарды на офис президенты . Это все что надо знать об Украине европейцам и миру . Территория лжи и лицемерия
26.09.2020 12:40 Відповісти
На самолеты денег нет зато есть миллиарды на *зеленые тарифы* Ахметову
26.09.2020 13:10 Відповісти
Вал Мишель @VALMICHEL7
Уверен, что АН-26 - диверсия Москвы.
Плешивый кремлевский подонок будет гореть в аду.
26.09.2020 12:42 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7
26.09.2020 12:43 Відповісти
Військова авіація - це наймеш реформована структура в українському війську.
Відсутність правильних реформ завжди вилазить боком - так в усьому і скрізь...
26.09.2020 12:43 Відповісти
Вспоминаю лето 2014, самолеты на земле. Нет ни приборов, ни резины на шасси, ни втулок, ни уплотнителей, ни датчиков. Нет нигде, ни на складах, нигде.
И помню, как привозили наличные （миллионы！）, чтобы тут же, на месте, платить за детали, за ремонт.
Привозили от "шоколадного барыги", его личные.
Просто вспомнилось.
26.09.2020 12:56 Відповісти
Можливо,це якраз і дають себе знати ті запчастини,які шоколадний Барига продавав нашій арміі...Вже забулись ті списки запчастин до бронетранспортерів,танків,літаківтощо що через підприємства Пороха вдесятеро дорожче продавались збройним силам України,і продавав сам головнокомандувач...Забулись свинарчуки та інші посіпаки?..Може хоч зараз наш Зелений Шмаркун набереться сміливості і посадить свого попєрєдніка,який вже без міри оборзів?..
26.09.2020 13:57 Відповісти
Каждый видит то, что хочет. "Да даст тебе Господь по сердцу твоему" (Пс.19, 5)
26.09.2020 14:07 Відповісти
звідки ви. потвори, лізите (?!?) зчезни. падлюка!!
26.09.2020 17:30 Відповісти
Володя не загравайся на крові.
26.09.2020 20:42 Відповісти
Медведчук своей жене купил яхту за 200 миллион долларов , ни один богатей человек в Дании такой яхты не имеет, зато в Дании дети не летают на самолете которому 43 года .

Но , не лохи и хохлы малороссы голосуют за ЗЕ и опежезе
.

Матрица .
Территория без логике
26.09.2020 12:49 Відповісти
Україна дуже психічно понівечина. Мій приятель років 15-20 жив по всіх слов'янських країнах, часто туди їздить (він лікар, інформаційний терапевт). Він каже, що українці - найконсервативнішні серед геть усіх слов'ян, не хочуть змінюватися і не прагнуть докорінних змін. Але ж весь цивілізований світ живе нині саме за нашим одвічним українським/козацьким звичаєвим правом, яке в повній мірі утвердив Богдан Хмельницький...
Нйголовнішні реформи, які мають пройти: 1) в паспортах має бути позначка етнічної приналежності; 2) обирати до влади лише етнічних українців і лише етнічні українці мають право вибору; 3) 100% мажоритарна система виборів до Верховної Ради з прописаними правилами для кандидатів (наявність рекомендаційних листів від громадських організацій, активістів, розумних людей) та процедурою відкликання. Оці пункти мали бути запропоновані і реалізовані Чорноволом, Лук'яненко, Горинем та ін. Але хлопці не дотягнули розумово, на жаль... Тому і не маємо етнічних українців на найвищих керівних посадах. Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест, і при ньому розвиток країни був на рівні найпровідніших країн Західної Європи.
26.09.2020 13:11 Відповісти
ётр Ефи́мович Ше́лест (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Петро Юхимович Шелест; https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 14 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1908 года , село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Андреевка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4 Змиевской уезд , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Харьковская губерния - https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 22 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1996 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский партийный и государственный деятель, член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Политбюро https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 (Президиума) ЦК КПСС (1964-73 гг.), первый секретарь ЦК КП Украины (1963-72 гг.).
Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ВКП(б) с апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1928 года . Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 ЦК КПСС (1961-1976), член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1964-1973) (кандидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1963-1964). Депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Верховного Совета СССР (1958-1974), член Президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Верховного Совета СССР (1966-1972).
26.09.2020 13:28 Відповісти
Это к чему ?
26.09.2020 13:34 Відповісти
Та то дописувач розповідає що Україна розвивалася на рівні Європи при совку. Так у селян і паспортів не було.
26.09.2020 13:40 Відповісти
С чего ты взял , если он родился в Украине , то он уже украинец?
Есть такой человек и даже с украинской фамилией Червоненко, он даже в меры Одессы лыжи намелил и что он украинец ?
Фальшивишь ?
26.09.2020 13:39 Відповісти
Я хочу тебя расстроить , и скажу тебе , что датчане например , я не буду говорить за весь цивилизационный мир , живет по 10 заповедей Божьих.
И Украине не на словах , а на дели бы тоже жить по 10 заповедях Божьих.
Пока граждане Украины не будут правильные , а не как сегодня ложь и лицемерие, ничего не получится .
Почему Дании самый низкий уровень коррупции в мире ? Ответ в 10 заповедях Божих .

Они об этих заповедях даже не говорят , они и не все знают об них , но их менталитет построен на них .
26.09.2020 13:33 Відповісти
які зповіді у московитів??? грабь . награблєноє. сумно за зебобіків.
26.09.2020 22:10 Відповісти
Ще додатком до пункту 2 має буде посвідченя, що кожний етнічний українец особисто обрав, яким його **** зроблять.
26.09.2020 13:51 Відповісти
На этих фото они живы. Они счастливы.
Впереди много планов и надежд.
Впереди - любимая работа, небо, полеты.

Тонкая грань отделила жизнь и Вечность.

Мир Вашим душам.
Верю, что Милостивый Господь примет ваши души в Свои Объятия Отчия.
Вечная память, Вечный покой.
26.09.2020 12:50 Відповісти
Дуже жаль хлопців. Молоді... Жити та жити... Жаль, дуже жаль... Царство їм небесне та світла пам'ять...
26.09.2020 12:52 Відповісти
Царство Небесне вам, хлопчики. Скільки мрій і надій не збулося! Співчуття - родинам, бережіть себе!
26.09.2020 12:57 Відповісти
Ушли в ночное небо....
26.09.2020 13:02 Відповісти
Господи,їхні душі в твоїх руках.
26.09.2020 13:02 Відповісти
Справжні козаки. Бути в армії, це вже захищати Україну. Земля наша свята Вашою кров'ю.
26.09.2020 13:07 Відповісти
цвет нации погибает, а зеленая и не только мразь процветает. не справедливо однако. сажать надо, только кто ж это сделает, когда у власти мразь
26.09.2020 13:19 Відповісти
Не возможно подобрать слов к этому горю, только слезы. Не приходят на ум даже слова соболезнования родным. Сердце разрывается на куски от этой утраты. Совсем ещё дети. Жить и жить. Печально до слез, плачу.
Царство вам небесное, мальчишки. Родным и близким даже не знаю что сказать. Такое трудно перенести. Соболезную.
26.09.2020 13:25 Відповісти
На все є кошти: фарисейським партіям,на високі зарплати прокурорам,судям наглядовим радам, офіс президента......., а на армію не має, авіазаводи не мають збуту ******** авіатехніки; молоді льотчики-курсанти вчаться літати на 43-річних літаках - це злочин за який має відповісти Зеленський по законах воєнного часу !!!!! У відставку, бардак по-зеленських тільки наростатиме !!!

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o
26.09.2020 13:28 Відповісти
Боже, как жалко! Им бы жить и жить,детей растить, любить! Очень соболезную родным. Такое непоправимое горе. Плачу. Крепитесь.
26.09.2020 13:30 Відповісти
На все є кошти: фарисейським партіям,на високі зарплати прокурорам,судям наглядовим радам, офіс президента......., а на армію не має, авіазаводи не мають збуту ******** авіатехніки; молоді льотчики-курсанти вчаться літати на 43-річних літаках - це злочин за який має відповісти Зеленський по законах воєнного часу !!!!! У відставку, бардак по-зеленських тільки наростатиме !!!

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o
26.09.2020 13:32 Відповісти
Сумно та боляче !
26.09.2020 13:47 Відповісти
Светлые лица. Светлая память. Всех воров под суд! Чтоб летали самолёты, давно выработавшие свой лётный ресурс- это сколько ж надо было с3,14-ть денег ?! Воры во власти - убийцы этих ребят
26.09.2020 13:55 Відповісти
Почему не борт с судейско-прокурорскими в полном составе ? Не правильно, что погибают молодые, здоровые, перспективные, а главное нужные этой стране
26.09.2020 13:58 Відповісти
а эти "судейско-прокурорские" и на Небе не нужны. У них дорога прямиком в ад.
26.09.2020 14:10 Відповісти
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 7980
26.09.2020 14:35 Відповісти
какие красивые! Рыдаю, потому что сама мать. Вам не передать, как болит материнское сердце.
26.09.2020 14:45 Відповісти
Земля пухом! Серце стискається від болю! Як так трапилося? Майбутнє країни! Молоді, здорові, розумні..... і пішли у вічність!
26.09.2020 14:55 Відповісти
Біль і сум... Синочки, спіть спокійно... Вічная пам"ять ...
26.09.2020 15:28 Відповісти
Господи,прими их души и помоги близким пережить это!!!!!
Какие молодые,красивые и счастливые.....
26.09.2020 20:17 Відповісти
Яких хлопців втратили... Царство вам небесне, захисники.
26.09.2020 20:49 Відповісти
Втрачаємо наш золотий генофонд. Війна, а тут ще й ця трагедія...
Спіть спокійно, соколи.
26.09.2020 20:58 Відповісти
Погибли курсанты 133 и 153 групп откуда взяли 151 группу, откорректируйте, новости читают родственники курсантов.
26.09.2020 21:03 Відповісти
в подтверждение :
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 7863

...
26.09.2020 21:24 Відповісти
які зповіді у московитів??? грабь . награблєноє. сумно за зебобіків.
26.09.2020 22:11 Відповісти
В таку професію йдуть відчайдухи. Люди закохані в небо і літаки. Країна втратила найкращих…Вічна пам'ять вам,наші рідні хлопчики.🙏🇺🇦
27.09.2020 02:18 Відповісти
 
 