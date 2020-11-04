УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3138 17
КС (928) електронне декларування (490) Разумков Дмитро (1258) Янченко (51)

Законопроєкт Разумкова - найшвидший вихід із ситуації з е-декларуванням: завтра його розгляне ВР, - "слуга народу" Янченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Разумкова - найшвидший вихід із ситуації з е-декларуванням: завтра його розгляне ВР, - "слуга народу" Янченко

У Верховній Раді буде підтримка законопроєкту голови ВР Дмитра Разумкова, який відновлює електронні декларації та кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ.

"За антикорупційного законодавства, я думаю, що найшвидший вихід - це законопроєкт Разумкова. Вчора його антикорупційний комітет підтримав, я головувала на цьому засіданні, і думаю, що вже завтра його розгляне весь депутатський корпус. І я думаю, що цей законопроєкт буде проголосований, причому з доволі серйозною підтримкою в залі", - сказала Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Янченко быстро переобулась.
Ещё вчера вечером топила за законопроект зели.
Видимо, ночь не спала, думала. Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 5812
показати весь коментар
04.11.2020 13:32
+4
так, але нам крок за кроком підсовують нового вождя разумкова, такого ж ватника і малороса, але більш інтелегентного, ніж криворізький баклан(
показати весь коментар
04.11.2020 13:38
+3
Мабуть вночі маестро не збацав їй на роялі.
показати весь коментар
04.11.2020 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В 95 кварталі розкол і це добре.
показати весь коментар
04.11.2020 13:30 Відповісти
так, але нам крок за кроком підсовують нового вождя разумкова, такого ж ватника і малороса, але більш інтелегентного, ніж криворізький баклан(
показати весь коментар
04.11.2020 13:38 Відповісти
Баклан зубами триматиметься за табуретку. Буде в кварталі войнушка, а ми спостарігатимемо як вони гризуть один одного.
показати весь коментар
04.11.2020 13:59 Відповісти
Можливо що підсовують. Можливо ні.
Цікаво те, що бубочку послали на¥# з його терміновим законопроектом.
По факту ніякого авторитету та рейтингу у осла оманського нема, ситуацію розрулюють без бубочки, він став не потрібен.
Збитий льотчик.
показати весь коментар
04.11.2020 14:54 Відповісти
Янченко быстро переобулась.
Ещё вчера вечером топила за законопроект зели.
Видимо, ночь не спала, думала. Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 5812
показати весь коментар
04.11.2020 13:32 Відповісти
Мабуть вночі маестро не збацав їй на роялі.
показати весь коментар
04.11.2020 13:35 Відповісти
Огонь баба.... Корабельная сосна -2.
показати весь коментар
04.11.2020 14:03 Відповісти
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
показати весь коментар
04.11.2020 13:34 Відповісти
Этот очень мутно-хитрожопый Разумков просто хочет *мусор*замести под коврик ,а проблему с коллаборантским КС надо решать как то радикально
показати весь коментар
04.11.2020 13:41 Відповісти
Реши вначале с Ермаком, велюром, беней и.т.д
показати весь коментар
04.11.2020 13:47 Відповісти
Как? Мы же хотели их голодом морить, зарплату не давая? Нет. Они должны мучицца. Смотреть на проходящих мимо сытых граждан и мучицца
показати весь коментар
04.11.2020 13:44 Відповісти
А 100 с лишним дел похерили окончательно и бесповоротно?
показати весь коментар
04.11.2020 13:52 Відповісти
Единственный способ для слуг держать нищету в повиновении - иммитировать развитие мудрага нарида, делать шоу в телевизоре и самим богатеть и богатеть, пока срок идёт,
какой там конституционный суд , мля ...вы попробуйте без денег ,чтобы кто-то шевельнул пальцем, провёл тщательное и объективное расследование вашего дела,чтобы защитить вашу правоту или невиновность в суде, чтобы добиться хоть какой -то справедливости и
ваши шансы будут даже не равны нулю, а глубоко в минусе .
показати весь коментар
04.11.2020 13:58 Відповісти
Галя, ты как то определись. за пару часов ты поддерживаеш разумкова хваля его закон и тут же ищеш 226 голосов для закона зели. у тебя что, четыре жопппы?
показати весь коментар
04.11.2020 16:34 Відповісти
І це, обнулить старі справи. Все почнеться з самого початку. Якщо КСУ дозволить.
показати весь коментар
04.11.2020 16:37 Відповісти
Слуги урода пролезли в парламент благодаря Зеленскому а теперь стали слугами рыговского недобитка Разумкова.
показати весь коментар
04.11.2020 16:43 Відповісти
 
 