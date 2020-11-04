Законопроєкт Разумкова - найшвидший вихід із ситуації з е-декларуванням: завтра його розгляне ВР, - "слуга народу" Янченко
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У Верховній Раді буде підтримка законопроєкту голови ВР Дмитра Разумкова, який відновлює електронні декларації та кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ.
"За антикорупційного законодавства, я думаю, що найшвидший вихід - це законопроєкт Разумкова. Вчора його антикорупційний комітет підтримав, я головувала на цьому засіданні, і думаю, що вже завтра його розгляне весь депутатський корпус. І я думаю, що цей законопроєкт буде проголосований, причому з доволі серйозною підтримкою в залі", - сказала Янченко.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.
Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво те, що бубочку послали на¥# з його терміновим законопроектом.
По факту ніякого авторитету та рейтингу у осла оманського нема, ситуацію розрулюють без бубочки, він став не потрібен.
Збитий льотчик.
Ещё вчера вечером топила за законопроект зели.
Видимо, ночь не спала, думала.
Затеяли сыграть Квартет.
какой там конституционный суд , мля ...вы попробуйте без денег ,чтобы кто-то шевельнул пальцем, провёл тщательное и объективное расследование вашего дела,чтобы защитить вашу правоту или невиновность в суде, чтобы добиться хоть какой -то справедливости и
ваши шансы будут даже не равны нулю, а глубоко в минусе .