Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на цей момент немає причин для розпуску парламенту.
Про це він сказав на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
""Слуга народу" взяла найбільшу кількість мандатів по всій країні ... Немає жодної юридичної, ні етичної причини для розпуску парламенту. Монобільшість є, рішення ухвалюються, уряд працює. Ні з юридичної, ні з етичної точки зору жодних підстав для розпуску парламенту немає", - сказав Арахамія, додавши, що зараз цю "тему качають" окремі політичні сили.
Раніше Зеленський припустив можливість розпуску парламенту, якщо він не підтримає його законопроєкт про розпуск КС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.
Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Але все попереду. Українські ідіоти поступово переходитимуть до ЙУлі.
І в "суліми" буде ще свято Разом з кацапами.
Та я не про це. Ви спробуйте думати власними мізками, а не кацапськими кліше. Хочаб про того ж Сороса.
Втім, коли це нас зупиняло?