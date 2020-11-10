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Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на цей момент немає причин для розпуску парламенту.

Про це він сказав на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

""Слуга народу" взяла найбільшу кількість мандатів по всій країні ... Немає жодної юридичної, ні етичної причини для розпуску парламенту. Монобільшість є, рішення ухвалюються, уряд працює. Ні з юридичної, ні з етичної точки зору жодних підстав для розпуску парламенту немає", - сказав Арахамія, додавши, що зараз цю "тему качають" окремі політичні сили.

Також читайте: Питання розпуску ВР залишається відкритим, - Корнієнко

Раніше Зеленський припустив можливість розпуску парламенту, якщо він не підтримає його законопроєкт про розпуск КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Закликаю розпочати відведення лікарів від президента, щоб закінчити хворобу. Надо просто пєрєстать лєчіть.
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10.11.2020 11:00
+10
Асфальту йому треба прописати! По більше асфальту!!! Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 902
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10.11.2020 11:01
+9
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8681
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10.11.2020 11:11
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що попало, який преЗедент, така й командаОснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9206
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10.11.2020 10:55 Відповісти
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4361
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10.11.2020 11:02 Відповісти
Бубачька зассыт Раду расспускать, ведь тогда у него не будет слуг, дворецких, кабердинеров и лакеев народа Оснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5667
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10.11.2020 10:55 Відповісти
... масажистів, лодочників, парковщиків...
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10.11.2020 11:07 Відповісти
Звісно нема підстав для роспуску Ради. У зелених - 10% довіри, у мародерів вдвічі меньше, картавий голос взагалі в Раду не влізе. Прийдеться проводити референдум по ринку землі. А Зєля вже аванс за землю у Сороса взяв Оснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4860
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10.11.2020 10:58 Відповісти
Суліма, ви хоч спробуйте з власними мізками потоваришувати.
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10.11.2020 11:00 Відповісти
...у мародерки? У ЙУлі? Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9163
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10.11.2020 11:03 Відповісти
Юля друге місце після зелених взяла на місцевих. Мародери на шостому.
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10.11.2020 11:05 Відповісти
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7047
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10.11.2020 11:08 Відповісти
для мародерки_ЙУлі друге місце в країні 73% ідіотів -- це поразка Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7691
Але все попереду. Українські ідіоти поступово переходитимуть до ЙУлі. Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8374
І в "суліми" буде ще свято Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8374 Разом з кацапами.
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10.11.2020 11:16 Відповісти
Гарна речовина, упориста. Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9328
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10.11.2020 11:09 Відповісти
Ванятко, де це Йуля друге місце після зелених взяла? У твоїй голові?
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10.11.2020 11:14 Відповісти
По кількості депутатів в місцевих радах.
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10.11.2020 12:02 Відповісти
А були вже результати? 😁 Офіційні, я маю на увазі? До речі, там центр Разумкова опитування щодо партійних рейтингів провів. Там твою Йулю з лупою треба шукати. 😁
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10.11.2020 13:50 Відповісти
А що не так? Це результати місцевих виборів. І на дострокових в Раду у них усіх буде не більше, а то і меньше. То які дострокові? Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1752
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10.11.2020 11:03 Відповісти
Місцеві вже продемонстрували хто чого вартий. І ваша мадам Капітельман, не в фаворитах.
Та я не про це. Ви спробуйте думати власними мізками, а не кацапськими кліше. Хочаб про того ж Сороса.
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10.11.2020 11:16 Відповісти
Так, по Україні Юля друга після зелених, але у неї стабльний результат. А у всіх інших він катастрофічно падає. Росте результат тільки у місцевих партій.
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10.11.2020 12:00 Відповісти
Це де ви таке вичитали? Поділіться інформацією? Тільки не з тимошенківських фансайтів, будьте ласкаві.
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10.11.2020 12:36 Відповісти
По кількості обраних депутатів в місцеві ради Батьківщина на другому місті
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10.11.2020 12:48 Відповісти
Не варто мені розповідати казки. Приведіть факти.
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10.11.2020 13:11 Відповісти
Немає з чим цьому зашквареному товаришувати. Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6153
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10.11.2020 12:24 Відповісти
Звісно що "НЕ" можна. Хто ж вас, зебілів, вибере ще раз?
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10.11.2020 10:59 Відповісти
Щось занадто часто з'являються повідомлення штибу "Оснований для роспуска парламента нет"
Втім, коли це нас зупиняло?
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10.11.2020 10:59 Відповісти
Закликаю розпочати відведення лікарів від президента, щоб закінчити хворобу. Надо просто пєрєстать лєчіть.
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10.11.2020 11:00 Відповісти
Асфальту йому треба прописати! По більше асфальту!!! Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 902
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10.11.2020 11:01 Відповісти
В Україні дві біди - дороги і ідіоти, і якщо першу проблему можна вирішити за допомогою катків, то другу...можна вирішити таким же чином.))
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10.11.2020 11:06 Відповісти
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4665
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10.11.2020 11:10 Відповісти
шМоня большинство під керівництвом упоротих додіків! Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7102
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10.11.2020 11:00 Відповісти
Жаль, не добавляешь, решения принимаются во благо народа.
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10.11.2020 11:03 Відповісти
Нажаль...Президент почувається добре. (с) Ю.Мендель
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10.11.2020 11:04 Відповісти
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8681
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10.11.2020 11:11 Відповісти
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7901
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10.11.2020 11:13 Відповісти
Та перестали би вже камлати про якийсь міфічний розпуск Ради. Ніхто не піде на таке "самовбивство", будете триматися за Раду, як воша кожуха.
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10.11.2020 12:57 Відповісти
 
 