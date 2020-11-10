Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на цей момент немає причин для розпуску парламенту.

Про це він сказав на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

""Слуга народу" взяла найбільшу кількість мандатів по всій країні ... Немає жодної юридичної, ні етичної причини для розпуску парламенту. Монобільшість є, рішення ухвалюються, уряд працює. Ні з юридичної, ні з етичної точки зору жодних підстав для розпуску парламенту немає", - сказав Арахамія, додавши, що зараз цю "тему качають" окремі політичні сили.

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Раніше Зеленський припустив можливість розпуску парламенту, якщо він не підтримає його законопроєкт про розпуск КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.