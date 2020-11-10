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Новости Политика Украины
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Оснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на данный момент нет причин для роспуска парламента.

Об этом он сказал на брифинге "СН" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

""Слуга народа" взяла наибольшее число мандатов по всей стране... Нет ни одной юридической, ни этической причины для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает. Ни с юридической, ни с этической точки зрения никаких оснований для роспуска парламента нет", - сказал Арахамия, добавив, что сейчас данную "тему качают" отдельные политические силы.

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Ранее Зеленский не исключал возможность роспуска парламента, если тот не поддержит его законопроект о роспуске КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
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Топ комментарии
+11
Закликаю розпочати відведення лікарів від президента, щоб закінчити хворобу. Надо просто пєрєстать лєчіть.
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10.11.2020 11:00
+10
Асфальту йому треба прописати! По більше асфальту!!! Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 902
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10.11.2020 11:01
+9
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8681
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10.11.2020 11:11
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що попало, який преЗедент, така й командаОснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9206
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10.11.2020 10:55 Ответить
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4361
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10.11.2020 11:02 Ответить
Бубачька зассыт Раду расспускать, ведь тогда у него не будет слуг, дворецких, кабердинеров и лакеев народа Оснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5667
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10.11.2020 10:55 Ответить
... масажистів, лодочників, парковщиків...
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10.11.2020 11:07 Ответить
Звісно нема підстав для роспуску Ради. У зелених - 10% довіри, у мародерів вдвічі меньше, картавий голос взагалі в Раду не влізе. Прийдеться проводити референдум по ринку землі. А Зєля вже аванс за землю у Сороса взяв Оснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4860
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10.11.2020 10:58 Ответить
Суліма, ви хоч спробуйте з власними мізками потоваришувати.
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10.11.2020 11:00 Ответить
...у мародерки? У ЙУлі? Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9163
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10.11.2020 11:03 Ответить
Юля друге місце після зелених взяла на місцевих. Мародери на шостому.
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10.11.2020 11:05 Ответить
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7047
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10.11.2020 11:08 Ответить
для мародерки_ЙУлі друге місце в країні 73% ідіотів -- це поразка Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7691
Але все попереду. Українські ідіоти поступово переходитимуть до ЙУлі. Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8374
І в "суліми" буде ще свято Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8374 Разом з кацапами.
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10.11.2020 11:16 Ответить
Гарна речовина, упориста. Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9328
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10.11.2020 11:09 Ответить
Ванятко, де це Йуля друге місце після зелених взяла? У твоїй голові?
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10.11.2020 11:14 Ответить
По кількості депутатів в місцевих радах.
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10.11.2020 12:02 Ответить
А були вже результати? 😁 Офіційні, я маю на увазі? До речі, там центр Разумкова опитування щодо партійних рейтингів провів. Там твою Йулю з лупою треба шукати. 😁
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10.11.2020 13:50 Ответить
А що не так? Це результати місцевих виборів. І на дострокових в Раду у них усіх буде не більше, а то і меньше. То які дострокові? Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1752
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10.11.2020 11:03 Ответить
Місцеві вже продемонстрували хто чого вартий. І ваша мадам Капітельман, не в фаворитах.
Та я не про це. Ви спробуйте думати власними мізками, а не кацапськими кліше. Хочаб про того ж Сороса.
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10.11.2020 11:16 Ответить
Так, по Україні Юля друга після зелених, але у неї стабльний результат. А у всіх інших він катастрофічно падає. Росте результат тільки у місцевих партій.
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10.11.2020 12:00 Ответить
Це де ви таке вичитали? Поділіться інформацією? Тільки не з тимошенківських фансайтів, будьте ласкаві.
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10.11.2020 12:36 Ответить
По кількості обраних депутатів в місцеві ради Батьківщина на другому місті
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10.11.2020 12:48 Ответить
Не варто мені розповідати казки. Приведіть факти.
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10.11.2020 13:11 Ответить
Немає з чим цьому зашквареному товаришувати. Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6153
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10.11.2020 12:24 Ответить
Звісно що "НЕ" можна. Хто ж вас, зебілів, вибере ще раз?
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10.11.2020 10:59 Ответить
Щось занадто часто з'являються повідомлення штибу "Оснований для роспуска парламента нет"
Втім, коли це нас зупиняло?
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10.11.2020 10:59 Ответить
Закликаю розпочати відведення лікарів від президента, щоб закінчити хворобу. Надо просто пєрєстать лєчіть.
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10.11.2020 11:00 Ответить
Асфальту йому треба прописати! По більше асфальту!!! Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 902
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10.11.2020 11:01 Ответить
В Україні дві біди - дороги і ідіоти, і якщо першу проблему можна вирішити за допомогою катків, то другу...можна вирішити таким же чином.))
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10.11.2020 11:06 Ответить
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4665
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10.11.2020 11:10 Ответить
шМоня большинство під керівництвом упоротих додіків! Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7102
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10.11.2020 11:00 Ответить
Жаль, не добавляешь, решения принимаются во благо народа.
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10.11.2020 11:03 Ответить
Нажаль...Президент почувається добре. (с) Ю.Мендель
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10.11.2020 11:04 Ответить
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8681
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10.11.2020 11:11 Ответить
Підстав для розпуску парламенту немає, монобільшість є, рішення ухвалюються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7901
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10.11.2020 11:13 Ответить
Та перестали би вже камлати про якийсь міфічний розпуск Ради. Ніхто не піде на таке "самовбивство", будете триматися за Раду, як воша кожуха.
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10.11.2020 12:57 Ответить
 
 