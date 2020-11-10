Оснований для роспуска парламента нет, монобольшинство есть, решения принимаются, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на данный момент нет причин для роспуска парламента.

Об этом он сказал на брифинге "СН" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

""Слуга народа" взяла наибольшее число мандатов по всей стране... Нет ни одной юридической, ни этической причины для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает. Ни с юридической, ни с этической точки зрения никаких оснований для роспуска парламента нет", - сказал Арахамия, добавив, что сейчас данную "тему качают" отдельные политические силы.

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Ранее Зеленский не исключал возможность роспуска парламента, если тот не поддержит его законопроект о роспуске КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.