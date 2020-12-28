Тупицький підозрюється в підкупі свідка і в завідомо неправдивих показаннях свідка, - Офіс Генпрокурора

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький підозрюється в підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"З часу надсилання (повідомлення про підозру. - Ред.) глава КС вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також у завідомо неправдивих показаннях свідка, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 386 і ч. 2 ст. 384 КК", - сказали агентству в Офісі в понеділок.

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Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у зв'язку з його неявкою 25 грудня на процесуальні дії.

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.