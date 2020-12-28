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Новини Конституційна криза
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Тупицький підозрюється в підкупі свідка і в завідомо неправдивих показаннях свідка, - Офіс Генпрокурора

Тупицький підозрюється в підкупі свідка і в завідомо неправдивих показаннях свідка, - Офіс Генпрокурора

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький підозрюється в підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"З часу надсилання (повідомлення про підозру. - Ред.) глава КС вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також у завідомо неправдивих показаннях свідка, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 386 і ч. 2 ст. 384 КК", - сказали агентству в Офісі в понеділок.

Читайте також: Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора: повідомлення про підозру направили йому поштою

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у зв'язку з його неявкою 25 грудня на процесуальні дії.

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+24
Капец, голова КСУ корупціонер, ОП зрадники, депутати- злодії, президент - клоун. Останнє, мабуть, не звинувачення,а професія.
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28.12.2020 11:34
+11
Глава Конституционного Суда Украины !!!



Дно....
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28.12.2020 11:37
+9
Хтось очікував на інше,в 100% корумпованій країні !!)))
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28.12.2020 11:38
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Капец, голова КСУ корупціонер, ОП зрадники, депутати- злодії, президент - клоун. Останнє, мабуть, не звинувачення,а професія.
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28.12.2020 11:34 Відповісти
Це поклик!
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28.12.2020 11:37 Відповісти
)) Я спочатку написав: призначення.
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28.12.2020 11:39 Відповісти
Пленки Тупицкого существуют с 2018 г. Т.е. Пороху тоже было выгодно иметь такого продажного главу КС? Как только они появились гарант (это его обязанность) должен был принять меры по этому персонажу. А почему тогда не принял их? Вывод сам напрашивается. А вообще какими безграмотными должны быть депутаты, которые принимают законы, которые в свою очередь можно легко отменить в КС. Или наоборот - слишком грамотные и дальновидные, чтобы всегда сработало "закон, как дышло..."
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28.12.2020 13:04 Відповісти
Глава Конституционного Суда Украины !!!



Дно....
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28.12.2020 11:37 Відповісти
Це страшно, насправді.
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28.12.2020 11:40 Відповісти
Але ж курва який сором, черговий удар по престижу країни ... Ще трохи і Україна буде трактуватися у світі як Зімбабве
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28.12.2020 11:48 Відповісти
Це неосяжно глибока дупа !!!))))
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28.12.2020 11:50 Відповісти
Хтось очікував на інше,в 100% корумпованій країні !!)))
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28.12.2020 11:38 Відповісти
Я вважаю, що необхідно міняти політичну систему. Без зміни політичної системи, цьому не буде кінця. Парламентська республіка, як в усій Європі.
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28.12.2020 11:53 Відповісти
Імітація боротьби з корупцією триває !!! Корупціонери завзято та наполеглево борються з корупцією !!!)))
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28.12.2020 11:40 Відповісти
Як там заїжджена фраза: бджоли проти меду.
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28.12.2020 11:41 Відповісти
Если его посадят на 10 лет на зону, я съем свой правый тапок.
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28.12.2020 11:56 Відповісти
Офис генпрокурорши может легко найти коррупционера у себя дома. папашка 15 лет был проректором Университета внутренних дел. Там вход $3 минимум.
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28.12.2020 12:00 Відповісти
С Тупицким все ясно. А вот дело такой же нечисти как Тупицкий, Татарова, офис генпрокурора во главе с Веней по указке преЗЕлдента и его Охвиса покрывают, отмазывают и пытаются замять, выпрыгивая из штанов и юбок.. Здесь у этих борцунов - личный интерес, клановый.
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28.12.2020 12:08 Відповісти
А от у минулої влади питань до тупицького чомусь не було. У (патріотів), він був дуже білим і дуже пухнастим.
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28.12.2020 12:09 Відповісти
Бо тоді тихо сидів під лавкою і службу ніс без зайвих копняків. А зараз чогось осмілів і розсобачився та вирішив кловунів за сраку поганять... А в тих вже не тільки питання з штанів повилізали...
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28.12.2020 12:26 Відповісти
Бо тоді петю все влаштовувало і ті шо призначив ненависний шапкотир і ті шо призначив сам і сиділи тихо бо були ручні з рильцем у пуху ,як більшість з гих по всій країні,тому й довіра до них така у всього суспільства.
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28.12.2020 12:32 Відповісти
Борьба жаб и гадюк. Ничего нового.
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28.12.2020 12:13 Відповісти
Серіал - Ми б здобули... продовжується. Судді злочинці вже і в КС суді мафіозне кубло створили. Їм все сходить з брудних рук. Цікаво що голова виконавчої влади -президент назначає свої креатури в суд який повинен і його контролювати і у разі порушень - чмирити. А їх тих порушень вже тягне не те, що на імпічмент а на державну зраду.
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28.12.2020 12:16 Відповісти
Ой вей!
Залишилось обійнятись і плакати!!!! А голову попілом посипати.
І питання не у 73% , а питання до тих 56 % з пониженою соціальною свідомістю, які проігнорували вибори.....
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28.12.2020 12:18 Відповісти
назва статті українською мовою повинна виглядати наступним чином:

https://censor.net/ua/news/3239374/tupytskyyi_pidozryuyetsya_v_pidkupi_svidka_i_v_zavidomo_nepravdyvyh_pokazannyah_svidka_ofis_genprokurora
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28.12.2020 12:30 Відповісти
Вот это и есть украинское правосудие: когда понадобилось нагнуть, то подняли старые дела 2018-2019 годов и, возможно, что то из этого выйдет. Хотя, очевидно, все эти факты были известны и их просто придерживали для такого вот случая, пока этот Тупарь вел себя хорошо и делал что надо. Но, абсолютно уверен, что ни при каких обстоятельствах его не посадят, а попросят написать заявление об уходе, а все эти дела как то сами собой рассосутся.
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28.12.2020 12:33 Відповісти
У нас практически все судьи грязные. Но за них берутся только тогда, когда они проявят непослушание и мешают грязным замыслам власти. В этот раз КС собирался объявить задуманный властью, катастрофический для Украины, дерибан земли неконституционным. ЗЕленский неизмеримо большее зло чем Тупицкий.
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28.12.2020 12:46 Відповісти
И ещё. В вопросе дерибана земли КС, несмотря на явные недостатки судей, проявляют себя все таки как патриоты. Зелёная банда в этом вопросе как огромное зло.
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28.12.2020 13:37 Відповісти
Не только ЗЕ-банда, а и соевая фракция с голосистыми - те, кто голосовал за разрушительный для Украины закон "о продаже земли с/х назначения барыгам и спекулянтам".
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28.12.2020 18:19 Відповісти
Дрыщ, и тебе Порох насрал в штаны? Так выборы давнооооо закончились, а ты, ЗЕбанько до сих пор кукарекаешь против Пороха? Постирай лучше свои обосранные штаны и успокойся, ЗЕбанутый.
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28.12.2020 18:41 Відповісти
Суді - це взагалі окрема тема у нас... Каста недоторканних... Виродки чортові, морди відкормили, паразити. Якщо хоч одного покарають - це вже буде досягнення
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28.12.2020 15:21 Відповісти
Во падло как пригрелся на этой должности, руками и ногами цепляется за неё, ну ещё бы, столько времени царевать, а тут вдруг на тебе, такой поворот.
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28.12.2020 19:30 Відповісти
 
 