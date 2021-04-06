УКР
Справи, в яких фігурує Медведчук, матимуть логічне завершення, - Венедіктова

Справи, в яких фігурує Медведчук, матимуть логічне завершення, - Венедіктова

Усі кримінальні провадження, в яких фігурує прізвище народного депутата, лідера Всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктора Медведчука, будуть доведені до логічного завершення, і за наявності підстав готуватимуться підозри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"У нас є багато проваджень, у яких фігурує це прізвище... своє логічне продовження, завершення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були б проектами підозр, мені не подавали", - сказала Венедіктова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи є підготовлені підозри після проведення активних слідчих дій СБУ у справах, у яких фігурує Медведчук.

За її словами, слідство активно працює в різних напрямах.

Дивіться також: ДБР відкрило провадження за підозрою в державній зраді проти Медведчука та Козака. ДОКУМЕНТ

"Зокрема, щодо мережі автозаправок, щодо фактів можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем і щодо ухилення від сплати податків. Також щодо діяльності "Українського вибору", де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру у сприянні окупації Криму", - розповіла Венедіктова.

Вона додала: "Подивимося, які матеріали збере слідство за всіма провадженнями, оцінимо якість цих матеріалів, їх обґрунтованість, а потім уже ставитиметься питання щодо проекту підозри".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Читайте також: Лідери рейтингу довіри: найбільше довіряють Зеленському (46%) і Кличку (33%), найменше - Медведчуку (15%), - опитування "Рейтингу"

Другое дело, какое именно "логическое завершение" видит мадам Венедиктова?... Посадка с конфискацией имущества или очередной занос и всё нормально, чист перед Законом, как слеза младенца, как обычно у нас происходит в подобных ситуациях
06.04.2021 14:37
Шо воно верещить так голосно, чмо брехливе!
06.04.2021 14:36
Логическое завершение - виселица
06.04.2021 14:35
:+)))
06.04.2021 14:35
ну шо може родити ця нікчема? правильно - лише словесний понос. конструктивної ділової ініціативи - 0, лише одні замовлення і їх вдіпрацювання.
06.04.2021 14:59
Логическое завершение - виселица
06.04.2021 14:35
Шо воно верещить так голосно, чмо брехливе!
06.04.2021 14:36
06.04.2021 14:36
Другое дело, какое именно "логическое завершение" видит мадам Венедиктова?... Посадка с конфискацией имущества или очередной занос и всё нормально, чист перед Законом, как слеза младенца, как обычно у нас происходит в подобных ситуациях
06.04.2021 14:37
_Вот это правда. Логическое завершение от слуг кремля куму людоеда будет - правильно, ничего и компенсация от народа из бюджета.
06.04.2021 14:38
Как и рыжему
06.04.2021 14:54
Ага. Понять и простить.
06.04.2021 14:38
Логическим завершением будет появление у прокурорши целого шкафа с курточками как у Степанова.
06.04.2021 14:41
Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение/ Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте! Все слова, слова, слова.
06.04.2021 14:41
Неужели пожизненное с полной конфискацией.. Ну или хотя бы "четвертак".. Не, ну хотя бы "чирик".. А не публичное порицание и взятие на поруки, а может даже извинения и выплата ущерба за " политическое преследование" ( к примеру Юля там согласно декларации за это столько получила что некоторым на десять жизней бы хватило).. Ой ну в общем за наш суд " самый справедливый суд в мире" как в "Кавказской пленнице" лучше не говорить всуе.
06.04.2021 14:41
балаболы! только симулируют вечно деятельность, а на деле никого не посадили еще. никто им не верит, что кого-то посадят. только тоны лапши вешать будут на уши людям, а результата никакого не будет! Потому что вся система гнилая и нужно все в стране заново строить!
06.04.2021 14:42
Посадили! Риф. Стерненко...
06.04.2021 15:02
черти потому что во всей этой системе. тех, кого надо сажать не сажают, а кого не надо сажают. Страна кривых зеркал! Все работает не правильно! Вся система поломанная бандюками - мафией олигархов! Олигархи себя представляют героями фильма крестный отец, что все коррумпировали - полицию, власти, суды, и т.д. Только тут в реальности все...
06.04.2021 15:12
_Ну так и есть: власть, страна в руках бандитов. Самых настоящих бандитов, буквально. И при бандитской власти народу и Украине неизбежно только горе, иначе и быть невозможно.
06.04.2021 15:22
И что произойдет, если не найдутся основания? Логическое завершение такого сценария - это отмена решения СНБО и покаяние всех членов на лобном месте с публичной поркой? Как же надоела эта дешевая клоунада.............
06.04.2021 14:42
обіцяти ця зедебільна влада вміє.
Чемпіони вони по обіцянкам. Не на словах (як в боротьбі з COVIDом); а на ділі.
06.04.2021 14:44
Также как со Штепой? Не верю, ничего не будет!
06.04.2021 14:44
Конечно будет. Медведчук станет каким-нибудь губернатором в Петербурге. А в Украине появится очередной new-медведчук с фамилией, согласованной с Путиным: медведчук свалил, да здравствует новый медведчук. Так мир работал, работает и будет работать. И Венедиктова(даже если бы и хотела) с этим ничего не сделает. Ко всему прочему, она ведь ничего и не делает. Но это уже другая история.
06.04.2021 14:44
Бенедиктовна трепаться не любит.
06.04.2021 14:46
Но только и делает, что треплется..
06.04.2021 14:55
Логічне, це обвинувачення та позажиттєве?
06.04.2021 14:47
До речі, якщо хтось дочитається фрази «https://interfax.com.ua/news/general/735578.html На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", - сказала Венедиктова », і порівняє з заявою генпрокурорши "https://ua.interfax.com.ua/news/general/730870.html Органи слідства не приносили мені матеріалів щодо Медведчука " від 17 березня, то може припустити "довго же несуть, з Місяця доставляють. А, може. з Марсу..."
06.04.2021 14:52
Куди Зеленський, Баканов, Данілов, Венедиктова поділи докази злочинів медведчука, на які вони посилались, називаючи його спонсором тероризму?
Подарували медведчуку?
06.04.2021 15:26
Так и другие фамилии фигурируют во многих делах.
Там будет логическое завершение?
06.04.2021 14:52
а уточните, подозрение будет до того как он свалить успеет? или после?
06.04.2021 14:55
а логика тут одна занеси деньжат и гуляй спокойно. как с налогами..
06.04.2021 14:56
Логическое завершение - в виде полного оправдания или в виде наказания истцов за клевету? От Венедиктовой другого не жду.
06.04.2021 14:57
просматриваются два сюжета: или "позолотит ручку" прокуратыне и останется чист, как чешский хрусталь!!! или свалит за бугор вместе со своими миллионами !!!
06.04.2021 15:12
А недостаточно оснований для предъявления пидозры тоже считается "логическим завершением"? Боюсь что такой вердикт и будет у пани генпрокурорши.
06.04.2021 15:18
логічно - узілєнскіє йому нічого не зроблять
06.04.2021 15:32
будет сидеть медвечук или нет но прокурорша
точно сядет вместе с зебилами
06.04.2021 15:34
Знущається над здоровим глуздом, *****.
06.04.2021 15:36
Когда в Румынии сажали, гадов, - было видно даже слепому. У нас блаблабла. Нікчеми.
06.04.2021 16:10
Пані Венедиктова! Вам абсолютно ніхто не вірить. Навіть свої, зелепні. Часом не знаєте,чому?
06.04.2021 16:13
 
 