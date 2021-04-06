Справи, в яких фігурує Медведчук, матимуть логічне завершення, - Венедіктова

Усі кримінальні провадження, в яких фігурує прізвище народного депутата, лідера Всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктора Медведчука, будуть доведені до логічного завершення, і за наявності підстав готуватимуться підозри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"У нас є багато проваджень, у яких фігурує це прізвище... своє логічне продовження, завершення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були б проектами підозр, мені не подавали", - сказала Венедіктова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи є підготовлені підозри після проведення активних слідчих дій СБУ у справах, у яких фігурує Медведчук.

За її словами, слідство активно працює в різних напрямах.

Дивіться також: ДБР відкрило провадження за підозрою в державній зраді проти Медведчука та Козака. ДОКУМЕНТ

"Зокрема, щодо мережі автозаправок, щодо фактів можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем і щодо ухилення від сплати податків. Також щодо діяльності "Українського вибору", де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру у сприянні окупації Криму", - розповіла Венедіктова.

Вона додала: "Подивимося, які матеріали збере слідство за всіма провадженнями, оцінимо якість цих матеріалів, їх обґрунтованість, а потім уже ставитиметься питання щодо проекту підозри".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Читайте також: Лідери рейтингу довіри: найбільше довіряють Зеленському (46%) і Кличку (33%), найменше - Медведчуку (15%), - опитування "Рейтингу"