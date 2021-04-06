РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14696 посетителей онлайн
Новости Закрытие каналов Медведчука
4 139 39

Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение, - Венедиктова

Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение, - Венедиктова

Все уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата, лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука, будут доведены до логического завершения, и при наличии оснований будут готовиться подозрения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о том, есть ли подготовленные подозрения после проведения активных следственных действий СБУ по делам, в которых фигурирует Медведчук.

По ее словам, следствие активно работает в различных направлениях.

"В частности, по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов. Также по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма", - рассказала Венедиктова.

Она добавила: "Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения".

Также смотрите: ГБР начало производство по подозрению в госизмене против Медведчука и Козака. ДОКУМЕНТ

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Читайте также: Лидеры рейтинга доверия: больше всего доверяют Зеленскому (46%) и Кличко (33%), меньше всех - Медведчуку (15%), - опрос "Рейтинга"

Медведчук Виктор (1793) уголовное дело (2437) Венедиктова Ирина (726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Другое дело, какое именно "логическое завершение" видит мадам Венедиктова?... Посадка с конфискацией имущества или очередной занос и всё нормально, чист перед Законом, как слеза младенца, как обычно у нас происходит в подобных ситуациях
показать весь комментарий
06.04.2021 14:37 Ответить
+9
Шо воно верещить так голосно, чмо брехливе!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:36 Ответить
+7
Логическое завершение - виселица
показать весь комментарий
06.04.2021 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
:+)))
показать весь комментарий
06.04.2021 14:35 Ответить
ну шо може родити ця нікчема? правильно - лише словесний понос. конструктивної ділової ініціативи - 0, лише одні замовлення і їх вдіпрацювання.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:59 Ответить
Логическое завершение - виселица
показать весь комментарий
06.04.2021 14:35 Ответить
Шо воно верещить так голосно, чмо брехливе!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:36 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 14:36 Ответить
Другое дело, какое именно "логическое завершение" видит мадам Венедиктова?... Посадка с конфискацией имущества или очередной занос и всё нормально, чист перед Законом, как слеза младенца, как обычно у нас происходит в подобных ситуациях
показать весь комментарий
06.04.2021 14:37 Ответить
_Вот это правда. Логическое завершение от слуг кремля куму людоеда будет - правильно, ничего и компенсация от народа из бюджета.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:38 Ответить
Как и рыжему
показать весь комментарий
06.04.2021 14:54 Ответить
Ага. Понять и простить.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:38 Ответить
Логическим завершением будет появление у прокурорши целого шкафа с курточками как у Степанова.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:41 Ответить
Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение/ Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте! Все слова, слова, слова.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:41 Ответить
Неужели пожизненное с полной конфискацией.. Ну или хотя бы "четвертак".. Не, ну хотя бы "чирик".. А не публичное порицание и взятие на поруки, а может даже извинения и выплата ущерба за " политическое преследование" ( к примеру Юля там согласно декларации за это столько получила что некоторым на десять жизней бы хватило).. Ой ну в общем за наш суд " самый справедливый суд в мире" как в "Кавказской пленнице" лучше не говорить всуе.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:41 Ответить
балаболы! только симулируют вечно деятельность, а на деле никого не посадили еще. никто им не верит, что кого-то посадят. только тоны лапши вешать будут на уши людям, а результата никакого не будет! Потому что вся система гнилая и нужно все в стране заново строить!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:42 Ответить
Посадили! Риф. Стерненко...
показать весь комментарий
06.04.2021 15:02 Ответить
черти потому что во всей этой системе. тех, кого надо сажать не сажают, а кого не надо сажают. Страна кривых зеркал! Все работает не правильно! Вся система поломанная бандюками - мафией олигархов! Олигархи себя представляют героями фильма крестный отец, что все коррумпировали - полицию, власти, суды, и т.д. Только тут в реальности все...
показать весь комментарий
06.04.2021 15:12 Ответить
_Ну так и есть: власть, страна в руках бандитов. Самых настоящих бандитов, буквально. И при бандитской власти народу и Украине неизбежно только горе, иначе и быть невозможно.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:22 Ответить
И что произойдет, если не найдутся основания? Логическое завершение такого сценария - это отмена решения СНБО и покаяние всех членов на лобном месте с публичной поркой? Как же надоела эта дешевая клоунада.............
показать весь комментарий
06.04.2021 14:42 Ответить
обіцяти ця зедебільна влада вміє.
Чемпіони вони по обіцянкам. Не на словах (як в боротьбі з COVIDом); а на ділі.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:44 Ответить
Также как со Штепой? Не верю, ничего не будет!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:44 Ответить
Конечно будет. Медведчук станет каким-нибудь губернатором в Петербурге. А в Украине появится очередной new-медведчук с фамилией, согласованной с Путиным: медведчук свалил, да здравствует новый медведчук. Так мир работал, работает и будет работать. И Венедиктова(даже если бы и хотела) с этим ничего не сделает. Ко всему прочему, она ведь ничего и не делает. Но это уже другая история.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:44 Ответить
Бенедиктовна трепаться не любит.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:46 Ответить
Но только и делает, что треплется..
показать весь комментарий
06.04.2021 14:55 Ответить
Логічне, це обвинувачення та позажиттєве?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:47 Ответить
До речі, якщо хтось дочитається фрази «https://interfax.com.ua/news/general/735578.html На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", - сказала Венедиктова », і порівняє з заявою генпрокурорши "https://ua.interfax.com.ua/news/general/730870.html Органи слідства не приносили мені матеріалів щодо Медведчука " від 17 березня, то може припустити "довго же несуть, з Місяця доставляють. А, може. з Марсу..."
показать весь комментарий
06.04.2021 14:52 Ответить
Куди Зеленський, Баканов, Данілов, Венедиктова поділи докази злочинів медведчука, на які вони посилались, називаючи його спонсором тероризму?
Подарували медведчуку?
показать весь комментарий
06.04.2021 15:26 Ответить
Так и другие фамилии фигурируют во многих делах.
Там будет логическое завершение?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:52 Ответить
а уточните, подозрение будет до того как он свалить успеет? или после?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:55 Ответить
а логика тут одна занеси деньжат и гуляй спокойно. как с налогами..
показать весь комментарий
06.04.2021 14:56 Ответить
Логическое завершение - в виде полного оправдания или в виде наказания истцов за клевету? От Венедиктовой другого не жду.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:57 Ответить
просматриваются два сюжета: или "позолотит ручку" прокуратыне и останется чист, как чешский хрусталь!!! или свалит за бугор вместе со своими миллионами !!!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:12 Ответить
А недостаточно оснований для предъявления пидозры тоже считается "логическим завершением"? Боюсь что такой вердикт и будет у пани генпрокурорши.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:18 Ответить
логічно - узілєнскіє йому нічого не зроблять
показать весь комментарий
06.04.2021 15:32 Ответить
будет сидеть медвечук или нет но прокурорша
точно сядет вместе с зебилами
показать весь комментарий
06.04.2021 15:34 Ответить
Знущається над здоровим глуздом, *****.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:36 Ответить
Когда в Румынии сажали, гадов, - было видно даже слепому. У нас блаблабла. Нікчеми.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:10 Ответить
Пані Венедиктова! Вам абсолютно ніхто не вірить. Навіть свої, зелепні. Часом не знаєте,чому?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:13 Ответить
 
 