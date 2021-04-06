Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение, - Венедиктова
Все уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата, лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука, будут доведены до логического завершения, и при наличии оснований будут готовиться подозрения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о том, есть ли подготовленные подозрения после проведения активных следственных действий СБУ по делам, в которых фигурирует Медведчук.
По ее словам, следствие активно работает в различных направлениях.
"В частности, по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов. Также по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма", - рассказала Венедиктова.
Она добавила: "Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.
19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Чемпіони вони по обіцянкам. Не на словах (як в боротьбі з COVIDом); а на ділі.
Подарували медведчуку?
Там будет логическое завершение?
точно сядет вместе с зебилами