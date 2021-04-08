Головні новини 8 квітня: Зеленський на Донбасі, Меркель намагається урезонити Путіна
Президент побував на передовій, російські військові стали табором під Воронежем, Меркель намагається урезонити Путіна, - головні новини 8 квітня.
Зеленський на Донбасі
Глава держави побував на передовій, вручив військовослужбовцям нагороди і подарунки і заявив, що чиновники повинні регулярно бувати в зоні проведення ООС. У пресслужбі ОП повідомили, що Зеленський відвідав зокрема позиції, розміщені за 80 метрів від розташування противника.
Військові РФ стали табором під Воронежем
Про це пише Conflict Intelligence Team - дані про переміщення російських військ журналістам-розслідувачам вдалося зібрати завдяки аналізу записів місцевих жителів у соцмережах. Такої кількості військ РФ там не було з 2015 року.
Крім цього, Росія перекидає в Чорне море кораблі Каспійського флоту.
Заступник глави Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак відкрито погрожує Україні. "Я вважаю, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл - постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив він.
Меркель намагається урезонити Путіна
Лідери Німеччини і Росії у телефонній розмові обговорили ситуацію на Донбасі. Путін розповів Меркель про те, що Україна нібито "цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення" і зажадав від нас налагодити "прямий діалог з Донецьком і Луганськом", а також закріпити "особливий статус Донбасу".
Меркель зажадала від Путіна згорнути нарощування військ на кордоні з Україною.
Обшуки в "Укрзалізниці"
Центральний офіс державної компанії обшукали детективи ДБР.
Вітренко спростовує чутки про відставку
Напередодні ЗМІ повідомили, що Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади в/о глави Міненерговугілля і навіть вивіз із міністерства свої речі. Він все спростовує: каже, що ці чутки - маніпуляція.
Бойовик "ЛНР" влаштувався в МВС
Чоловік у 2015-2016 рр. був "оперативним співробітником МДБ ЛНР" і вербував громадян по обидві сторони лінії розмежування. А потім переїхав на вільну від окупації територію і влаштувався на роботу в сервісний центр МВС. Тепер його викрило СБУ.
Датчанин відмив вікно в українському поїзді
Данський журналіст Йоганнес Вамберг Андерсен купив швабру і відмив брудне вікно в поїзді "Київ - Ізмаїл". І розповів про це у Фейсбуці. Чоловік зазначив, що бруд виявився "давнім і стійким", а вікно не вдалося відмити як слід. "Прибрати УЗ непросто, але це треба робити, правда?" - пише він.
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Сегодня впервые было замечено (документально) передвижение военной техники в Республике Приднестровье. Тентованные Уралы и БТР были замечены в районе аэродрома Тирасполь. Оттуда до границ Украины 13 км.
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https://www.youtube.com/watch?v=1WDNj3L6fRM
Тіль з контрацептивами...
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