Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак

Активізація бойових дій на Донбасі може стати початком кінця України. Це ж стосується і вступу України в НАТО. При цьому Козак стверджує, що Росію можуть змусити воювати в Донбасі. Мабуть, він мав на увазі відкриту участь РФ на стороні російських найманців.

Про це сьогодні на пресконференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл - постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив він.

Він також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО є єдиним шансом покласти кінець війні на Донбасі.

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"Де НАТО і де конфлікт в Україні. Де логіка? Це теж початок розвалу України... Ніяке НАТО не буде втручатися в цей конфлікт", - додав Козак.

При цьому Козак стверджує, що Росію можуть змусити воювати в Донбасі. Мабуть, він мав на увазі відкриту участь РФ на стороні російських найманців.

"Сьогодні все залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, Сребрениця, ми, мабуть, будемо змушені стати на захист", цитує Козака російський "Интерфакс".

Він зазначив, що збройні формування самопроголошених республік Донбасу "вже достатньо загартовані в боях і в змозі утримувати атаку".

"Але все залежить від іншої сторони", - додав Козак.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.