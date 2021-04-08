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Новини Агресія Росії проти України
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Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак

Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак

Активізація бойових дій на Донбасі може стати початком кінця України. Це ж стосується і вступу України в НАТО. При цьому Козак стверджує, що Росію можуть змусити воювати в Донбасі. Мабуть, він мав на увазі відкриту участь РФ на стороні російських найманців.

Про це сьогодні на пресконференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл - постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив він.

Він також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО є єдиним шансом покласти кінець війні на Донбасі.

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"Де НАТО і де конфлікт в Україні. Де логіка? Це теж початок розвалу України... Ніяке НАТО не буде втручатися в цей конфлікт", - додав Козак.

При цьому Козак стверджує, що Росію можуть змусити воювати в Донбасі. Мабуть, він мав на увазі відкриту участь РФ на стороні російських найманців.

"Сьогодні все залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, Сребрениця, ми, мабуть, будемо змушені стати на захист", цитує Козака російський "Интерфакс".

Він зазначив, що збройні формування самопроголошених республік Донбасу "вже достатньо загартовані в боях і в змозі утримувати атаку".

"Але все залежить від іншої сторони", - додав Козак.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

НАТО (6503) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+130
Уроды редкие напав на Украину еще и угрожают ответите мы Вас уничтожим это не люди это точно конченная страна орков
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08.04.2021 16:08
+120
80 лет назад Адольф Гитлер выступил с жесткой речью, в которой пригрозил президенту Чехословакии Эдварду Бенешу серьезными последствиями за притеснения немцев в Судетской области. Чуть позже фюрер добился передачи желанного региона в состав Третьего рейха. К расчленению обманутой англичанами и французами Чехословакии подключились Польша и Венгрия. Драматические события в центре Европы послужили прологом ко Второй мировой войне.
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08.04.2021 16:07
+91
Начало боевых действий - начало конца Украины России.
Мы встанем на защиту граждан Донбасса, Украины -

представитель РФ в ТКГ Козак

сержант в отставке Алекс Мышкевич.

исправленному верить !
нарветесь на бзд..ну не только от Украины, но и от всего цивилизованного мира - будете ягель в изоляции жрать
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08.04.2021 16:13
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Розумію просрамшего,іншого нема шо сказати,та і діяти в напрямку своєї безпеки теж нема бажання,краще як кацапи відбрехуватися,так не дуже складно по житті 😊
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09.04.2021 06:33 Відповісти
не я а ти просрамши, набутилочник, не мены а тобы нема шо сказати, бо ти продав свою гыднысть за кредит на сарай з гывна та палок.
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09.04.2021 10:27 Відповісти
О,та ти шляхетний чорт 😊
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09.04.2021 14:52 Відповісти
поразительна подлость и лицемерие азиопского Мордора ЭрЭфии-обосРашки...

кремляди и их халдеи ссылаются на гипотетическую резню в украинском Донбассе, приводя в пример реальную резню сербами, рашистами Балкан, мусульман в Сребренице...

и это при том, что паРаша, незаконно заняв место совка в Совбезе ООН, в 2015 году, злоупотребляя своим правом вето, заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.

в январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом.


рашисты- ублюдочные лицемеры. паРаша- Сцарство Лжи и Зла, которое должно быть ликвидоровано, а международные преступники и мега-ворьё из масквабадского кремля преданно международному трибуналу в Гааге.


Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак - Цензор.НЕТ 6758





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08.04.2021 22:14 Відповісти
Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак - Цензор.НЕТ 7604
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08.04.2021 22:14 Відповісти
Фактически высокопоставленное официальное лицо руководства РФ на весь мир пообещало уничтожить Украину, если Украина посмеет защищать своих граждан и свою землю. А пупок не развяжется?
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08.04.2021 22:19 Відповісти
Наші чорноземі їх всіх кацапо-гнид перетравлять.
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08.04.2021 22:40 Відповісти
Горіть в пеклі руssкофашистські скажені собаки-окупанти України!
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08.04.2021 22:41 Відповісти
Давно наші собаки не їли кацапського м"яса...
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08.04.2021 22:56 Відповісти
У этой прыщавой ***** уже давно истерика из-за того, что его, даже ермак ***** посылает.
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08.04.2021 22:58 Відповісти
У них расчет сломать нашу армию в 200 000 и что не будет пополнения. Такое может быть. Важно, что б нам срочно дали еще байрактаров, джевелинов.
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08.04.2021 23:07 Відповісти
Якось ще можна зрозуміти тих, які за командою ***** подалися на забій до України...смердюче життя на росії..краще здохнути ніж так жити..матеріальне заодоволення родичів в разі загибелі на чужині довбойоба в погонах. Не можна здоровою головою второпати, як кацапським матерям і батькам не шкода своїх дітей, яких потенційно перемелять на фарш не при обороні своєї країни, а за амбіції якогось там нікчемного *****, який надівши капелюха наполеона вважає себе пупом землі. Ну не дикуни? Щоб це усвідомити мабуть потрібно народитись кацапом. Кацапов нє жалєть. Баби єщо нарожают.
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08.04.2021 23:16 Відповісти
1000%
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09.04.2021 10:11 Відповісти
ПОПАЛИЛСЯ КОЗАК:
"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил он.Источник: https://censor.net/ru/n3258523

Это классическая "оговорочка по Фрейду". Козак прекрасно знает кто хочет начала боевых действий и бессознательно говорит про Россию. Замените в его цитате Украниа на РФ и сразу понятно чего Козак на самом деле боится.!
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08.04.2021 23:54 Відповісти
Говорящий анус ху&ла очень сильно напугал!😂
Ваше быдло с чечней не смогло справиться.
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09.04.2021 00:30 Відповісти
Що той кізяк молотить. Це буде кінець раші, як завжди.
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09.04.2021 00:50 Відповісти
Українці мають завжди дуже чітко розуміти і не забувати: все, що говорить чи запускає в інформпростір Кремль - брехня від першої до останньої літери.

Відкривають рота - значить брешуть, дикі тварюки !!
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09.04.2021 00:58 Відповісти
якщо почало балакати мудло козак - то кацапи обісралися... і всі карточнні війська біля кордону України, розмови про початок кінця України - це хрип мертв'ка, з рота якого вже полізла піна...
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09.04.2021 06:17 Відповісти
можу порадити, безкоштовно, візьміть медведчука і все остальне шобло виставте на кордоні і ніяка московська армія не пройде.
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09.04.2021 08:32 Відповісти
Але я тут відчуваю страх кацапа і це справді буде крах параші.
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09.04.2021 08:55 Відповісти
дамбасяне тикайте хто куда - брат идёт к вам на помощь..... пощады не будет никому.........
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09.04.2021 11:37 Відповісти
Чого можливо очікувати від цього грушника? Спілкуватися з ним усе одне що з ольгінським тролем або пьяному з радіо.
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09.04.2021 11:38 Відповісти
Козляк Дима
Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак - Цензор.НЕТ 136
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09.04.2021 11:49 Відповісти
надо полагать, дупу пыни оснастили видеокамерой.
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09.04.2021 12:24 Відповісти
так і Адольф у 1939році почав другу світову війну, яку допомогала поширювати та ж Москва, сценарій один в один
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09.04.2021 12:49 Відповісти
Видно "величие" невыносимо сильно уже подпирает.
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09.04.2021 13:15 Відповісти
Кацапы достраивают северный поток2 и готовы к полномасштабному вторжению, а теперь начали рассказывать про Сребницу, так что дамбасянам нужно быть готовыми к обстрелам из Градов, как к поводу напасть на Украину для орды, а нам нужно готовится к полномасштабной войне и уже сейчас проводить мобилизацию, сборы, учения всех кого можно (армия, террорборона, нацгвардия).
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09.04.2021 14:42 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
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09.04.2021 15:54 Відповісти
Чому тут так розбовкались:бєня здав Україну,ще в Омані а тепер в Катарі (про що домовились з патрушевим?) і думає ,що чечено-кремлівська мафія дасть йому насолоджуватись життям зі своїми нащадками-ні тільки скрепи...і привіт від березовського!!!!
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13.04.2021 04:51 Відповісти
І чому у всіх кремлівських гопників вираз обличчя звіриний?
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13.04.2021 04:52 Відповісти
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