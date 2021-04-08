Початок бойових дій - початок кінця України. Ми станемо на захист громадян Донбасу, - представник РФ в ТКГ Козак
Активізація бойових дій на Донбасі може стати початком кінця України. Це ж стосується і вступу України в НАТО. При цьому Козак стверджує, що Росію можуть змусити воювати в Донбасі. Мабуть, він мав на увазі відкриту участь РФ на стороні російських найманців.
Про це сьогодні на пресконференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я вважаю, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл - постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив він.
Він також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО є єдиним шансом покласти кінець війні на Донбасі.
"Де НАТО і де конфлікт в Україні. Де логіка? Це теж початок розвалу України... Ніяке НАТО не буде втручатися в цей конфлікт", - додав Козак.
При цьому Козак стверджує, що Росію можуть змусити воювати в Донбасі. Мабуть, він мав на увазі відкриту участь РФ на стороні російських найманців.
"Сьогодні все залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, Сребрениця, ми, мабуть, будемо змушені стати на захист", цитує Козака російський "Интерфакс".
Він зазначив, що збройні формування самопроголошених республік Донбасу "вже достатньо загартовані в боях і в змозі утримувати атаку".
"Але все залежить від іншої сторони", - додав Козак.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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кремляди и их халдеи ссылаются на гипотетическую резню в украинском Донбассе, приводя в пример реальную резню сербами, рашистами Балкан, мусульман в Сребренице...
и это при том, что паРаша, незаконно заняв место совка в Совбезе ООН, в 2015 году, злоупотребляя своим правом вето, заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.
в январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом.
рашисты- ублюдочные лицемеры. паРаша- Сцарство Лжи и Зла, которое должно быть ликвидоровано, а международные преступники и мега-ворьё из масквабадского кремля преданно международному трибуналу в Гааге.
"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил он.Источник: https://censor.net/ru/n3258523
Это классическая "оговорочка по Фрейду". Козак прекрасно знает кто хочет начала боевых действий и бессознательно говорит про Россию. Замените в его цитате Украниа на РФ и сразу понятно чего Козак на самом деле боится.!
Ваше быдло с чечней не смогло справиться.
Відкривають рота - значить брешуть, дикі тварюки !!