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Новини Агресія Росії проти України
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Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море

Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море

Десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії РФ почали міжфлотський перехід у Чорне море в рамках так званих навчань.

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання понад 10 десантних і артилерійських катерів та суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря. Перед виходом з пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі" , - йдеться у повідомленні.

При підготовці до переходу було проведене тренування з проходу вузьких ділянок і проточних зон.

"Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Раніше в міноборони РФ заявили, що Збройні сили Росії почали контрольну перевірку за зимовий період навчання, тренування відбудуться у всіх військових округах. Протягом квітня буде проведено 4 048 навчань різного масштабу, зокрема 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

Як повідомляв Укрінформ, раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді заявив, що уздовж державного кордону України, а також на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим знаходяться 28 батальйонних тактичних груп РФ, що становить потенційну загрозу для національної безпеки України.

4 квітня стало відомо, що Російська Федерація перекидає в тимчасово окупований Крим 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію з Пскова, бійці якої в 2014 році брали участь у бойових діях на Сході України. Про це повідомила незалежна група російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков

У вівторок офіційний представник Міноборони України Марія Сальник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що командування ЗС РФ доукомплектовує бойові підрозділи Південного військового округу ЗС РФ, перекидаючи військових із Західного, Центрального і Східного військових округів.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Автор: 

армія рф (17698) росія (65800) флот (335) Чорне море (1676) Каспій (11)


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Топ коментарі
+33
Меня больше волнует что зелень угробила финансирование программ "Нептуна", "Олихи" и "Тайфунов". Это именно то, что нам сейчас необходимо как воздух для сдерживания рашенского маньяка.
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08.04.2021 14:49
+23
тянут в азовское море скорее всего
кто там рассказывал "зачем нам прибрежные катера нужны? только браконьеров гонять! нам нужен линкор! ну или как минимум корвет!"
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08.04.2021 14:46
+20
Чорне море для цих посудин - непідходяще. Можуть поперевертатись, коли заштормить. А от спокійне Азовське - якраз.
Тобто: посилюється загроза розгортання воєних дій касапні в прибрежних водах Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
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08.04.2021 14:51
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Сам ти вуйко, якщо шЮтку юмора не пАнімАШ...
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09.04.2021 11:51 Відповісти
Хахаха - ВВП отказался от переговоров с Мендель и Макароном... Вот это шутка юмора))))
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09.04.2021 12:50 Відповісти
СкокО на грудь прийняв?
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09.04.2021 14:28 Відповісти
Хлопці і дівчата, читайте правильні книжки майора https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Gans_fon_Dah/ Ганса фон Даха.
Ну так, про всяк випадок...
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08.04.2021 15:28 Відповісти
"Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море"- сьогодні вже http://mapme.club/poradi/14036-kanal-ievraziya-de-zbirayutsya-pobuduvati-noviy-kanal-z-kaspiyu-v-chorne-more.html 8 квітня !
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08.04.2021 15:33 Відповісти
треба взяти медведчуків, марченків, шуфричів, литвинів, мураєвих, партнових......як "живий" щит....
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08.04.2021 15:39 Відповісти
самое интересное что хйло и глазом не моргнет на эту свору ватников
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08.04.2021 15:48 Відповісти
а эти корабли большие с калибрами из каспийской флотилии по мелкому каналу пройдут?
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08.04.2021 15:39 Відповісти
Транспортники "Волго-Дон макс" выглядят как-то так:
Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море - Цензор.НЕТ 2725
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08.04.2021 16:10 Відповісти
транспортники чего?
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08.04.2021 16:13 Відповісти
транспортники других кораблей?.. мы же за корабли говорим
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08.04.2021 16:14 Відповісти
А то что стреляет из Каспия "калибрами" в разы меньше
Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море - Цензор.НЕТ 5233
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08.04.2021 16:21 Відповісти
вот эти да... у них осадка какая... по каналу пройдут?, от Южного Каспия до Сирии вдвое ближе чем от Северного Каспия до Украины и сама Украина длинне Сирии намного
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08.04.2021 16:27 Відповісти
2,6м у них осадка
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_21631 https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_21631
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08.04.2021 16:37 Відповісти
значит пройдут, класс "река-море" и пишут, что через шлюзы проходят по ширине
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08.04.2021 16:55 Відповісти
Короче проходят они по рекам. Тем более весной по "большой воде"
Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море - Цензор.НЕТ 6278
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08.04.2021 16:24 Відповісти
ну понятно что по рекам и каналу, я же о военных эсминцах с ракетами спрашивал, а не о транспортных баржах
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08.04.2021 16:26 Відповісти
Эсминцы не пройдут, это да. Но на Каспии их и нет.
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08.04.2021 16:28 Відповісти
те что есть на Каспии, начиненные калибрами-ракетами
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08.04.2021 16:29 Відповісти
"Россия перебрасывает корабли Каспийской флотилии в Черное море" - будут таранить корабли НАТО как буксир Яны Капу, или проверять нашего "Нептуна"?
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08.04.2021 15:42 Відповісти
Нет, пытаются пугать нас старыми железяками.
Как известно, в Черном море, со стороны Кавказских гор, иногда ВНЕЗАПНО срывается очень опасный ветер, который как раз и топит в Чёрном море корабли, класса река-море.

"Дафай, дафай, Вольдемар" (с).
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09.04.2021 13:28 Відповісти
Понты ***** возбуждают только самого ***** ,всем остальным они до лампочки .
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08.04.2021 15:53 Відповісти
А как они из Каспия в Черное море попали? Каспий - это же по сути озеро.
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08.04.2021 15:58 Відповісти
Там есть канал. Смогут
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08.04.2021 16:02 Відповісти
Поэтому нам нужно готовиться. Есть такое ощущение что под 9 мая оно сунется к нам. Так что нужно быть готовыми.
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08.04.2021 16:22 Відповісти
на них уже должны быть нацелены по несколько ракет нептун на каждого
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08.04.2021 16:31 Відповісти
НЕ БУДЕТ ПИТЕРА И МОСКВЫ - НЕ БУДЕТ РОССИИ !)
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08.04.2021 19:35 Відповісти
С 19 апреля по 19 мая Украине морально и военно-технически нужно быть готовой к наглой и открытой интервенции с парашки, с применением ею запрещенного химического оружия и оперативно-тактического ядерного, первое куда опаснее и коварнее, ядерное лишь как средство морально-психологического устрашения и деморализации армии и населения, подавление к сопротивления преступной агрессии мокальской ЫМПЕРИИ (СМИ давно сделали ЯО главной страшилкой) *****, видимо, скоро сдохнет (не долго ему осталось) и решило устроить перед смертью месть с "прощальным фейерверком"!
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08.04.2021 19:58 Відповісти
Вот только генералы и полковники в армии РФ, явно не готовы жертвовать своими семьями, имуществом и собственной жизнью в угоду предсмертным судорогам Лилипутина.
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09.04.2021 13:30 Відповісти
а их никто не спросит, мнение РАБОВ ЫМПЕРИИ не имеет значения, жизнь миллионов рабов ничего не стоит в паРашке (так было всегда)
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09.04.2021 20:41 Відповісти
Есть такое понятие, как СКРЫТЫЙ саботаж.
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09.04.2021 23:32 Відповісти
В начале прошлого века РФ считала себя одной из сильнейших морских армий в мире. Ну уж не сравнить с Японией, которая лишь 20 лет назад начала создавать собственный боевой флот.

Зацените результаты сражения в Цусимском проливе.

"Потери 2-й Тихоокеанской эскадры в кораблях и личном составе в Цусимском бою 27-28 мая 1905 г.

Погибли в бою от артиллерийского огня противника эскадренные броненосцы «Князь Суворов», «Имп. Александр III», «Бородино», «Ослябя»; броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»; крейсера «Светлана», «https://histrf.ru/lichnosti/imperators/p/dmitrii-ivanovich-donskoi Дмитрий Донской »; вспомогательный крейсер «Урал»; эскадренные миноносцы «Громкий», «Блестящий», «Безупречный»; транспорты «Камчатка», «Иртыш»; буксирный пароход «Русь».

Погибли в бою в результате торпедных атак эскадренные броненосцы «Наварин», «Сисой Великий», броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», крейсер «Владимир Мономах».

Уничтожены своим личным составом эскадренные миноносцы «Буйный» и «Быстрый».

Уничтожен в результате аварии крейсер «Изумруд» (выскочил на камни).

Сдались неприятелю эскадренные броненосцы «Имп. Николай I», «Орел»; броненосцы береговой обороты «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и эскадренный миноносец «Бедовый».

Интернированы в нейтральных портах крейсера «Олег», «Аврора», «Жемчуг»; транспорт «Корея»; буксирный пароход «Свирь».

Захвачены неприятелем госпитальные суда «Орел» и «Кострома».

Прорвались во Владивосток крейсер «Алмаз», эскадренные миноносцы «Бравый» и «Грозный».
Вернулся самостоятельно в Россию транспорт «Анадырь».
https://histrf.ru/read/articles/tsusimskoie-srazhieniie-event
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09.04.2021 13:38 Відповісти
Вчера у меня над домом постоянно пролетали наши военные вертолеты. Так что , плывите, придурки, мало не покажется.
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09.04.2021 13:52 Відповісти
А стрелять по ним мы будем Татрами и макетами ракет от Нептуна которые с помпой отправили в войска зебильные мародеры?
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09.04.2021 14:36 Відповісти
Не бряцайте..как там они американцам посоветовали???!!! займитесь своими делами в мокшанами...шакалы мокшанское..
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09.04.2021 21:01 Відповісти
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