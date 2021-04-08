Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море
Десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії РФ почали міжфлотський перехід у Чорне море в рамках так званих навчань.
Про це повідомила пресслужба Південного військового округу РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання понад 10 десантних і артилерійських катерів та суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря. Перед виходом з пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі" , - йдеться у повідомленні.
При підготовці до переходу було проведене тренування з проходу вузьких ділянок і проточних зон.
"Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях", - йдеться у повідомленні.
Раніше в міноборони РФ заявили, що Збройні сили Росії почали контрольну перевірку за зимовий період навчання, тренування відбудуться у всіх військових округах. Протягом квітня буде проведено 4 048 навчань різного масштабу, зокрема 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.
Як повідомляв Укрінформ, раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді заявив, що уздовж державного кордону України, а також на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим знаходяться 28 батальйонних тактичних груп РФ, що становить потенційну загрозу для національної безпеки України.
4 квітня стало відомо, що Російська Федерація перекидає в тимчасово окупований Крим 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію з Пскова, бійці якої в 2014 році брали участь у бойових діях на Сході України. Про це повідомила незалежна група російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).
У вівторок офіційний представник Міноборони України Марія Сальник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що командування ЗС РФ доукомплектовує бойові підрозділи Південного військового округу ЗС РФ, перекидаючи військових із Західного, Центрального і Східного військових округів.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_21631 https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_21631
Как известно, в Черном море, со стороны Кавказских гор, иногда ВНЕЗАПНО срывается очень опасный ветер, который как раз и топит в Чёрном море корабли, класса река-море.
"Дафай, дафай, Вольдемар" (с).
Зацените результаты сражения в Цусимском проливе.
"Потери 2-й Тихоокеанской эскадры в кораблях и личном составе в Цусимском бою 27-28 мая 1905 г.
Погибли в бою от артиллерийского огня противника эскадренные броненосцы «Князь Суворов», «Имп. Александр III», «Бородино», «Ослябя»; броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»; крейсера «Светлана», «https://histrf.ru/lichnosti/imperators/p/dmitrii-ivanovich-donskoi Дмитрий Донской »; вспомогательный крейсер «Урал»; эскадренные миноносцы «Громкий», «Блестящий», «Безупречный»; транспорты «Камчатка», «Иртыш»; буксирный пароход «Русь».
Погибли в бою в результате торпедных атак эскадренные броненосцы «Наварин», «Сисой Великий», броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», крейсер «Владимир Мономах».
Уничтожены своим личным составом эскадренные миноносцы «Буйный» и «Быстрый».
Уничтожен в результате аварии крейсер «Изумруд» (выскочил на камни).
Сдались неприятелю эскадренные броненосцы «Имп. Николай I», «Орел»; броненосцы береговой обороты «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и эскадренный миноносец «Бедовый».
Интернированы в нейтральных портах крейсера «Олег», «Аврора», «Жемчуг»; транспорт «Корея»; буксирный пароход «Свирь».
Захвачены неприятелем госпитальные суда «Орел» и «Кострома».
Прорвались во Владивосток крейсер «Алмаз», эскадренные миноносцы «Бравый» и «Грозный».
Вернулся самостоятельно в Россию транспорт «Анадырь».
https://histrf.ru/read/articles/tsusimskoie-srazhieniie-event