Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море

Десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії РФ почали міжфлотський перехід у Чорне море в рамках так званих навчань.

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання понад 10 десантних і артилерійських катерів та суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря. Перед виходом з пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі" , - йдеться у повідомленні.

При підготовці до переходу було проведене тренування з проходу вузьких ділянок і проточних зон.

"Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Раніше в міноборони РФ заявили, що Збройні сили Росії почали контрольну перевірку за зимовий період навчання, тренування відбудуться у всіх військових округах. Протягом квітня буде проведено 4 048 навчань різного масштабу, зокрема 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

Як повідомляв Укрінформ, раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді заявив, що уздовж державного кордону України, а також на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим знаходяться 28 батальйонних тактичних груп РФ, що становить потенційну загрозу для національної безпеки України.

4 квітня стало відомо, що Російська Федерація перекидає в тимчасово окупований Крим 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію з Пскова, бійці якої в 2014 році брали участь у бойових діях на Сході України. Про це повідомила незалежна група російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков

У вівторок офіційний представник Міноборони України Марія Сальник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що командування ЗС РФ доукомплектовує бойові підрозділи Південного військового округу ЗС РФ, перекидаючи військових із Західного, Центрального і Східного військових округів.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".