Россия перебрасывает корабли Каспийской флотилии в Черное море

Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии РФ начали межфлотский переход в Черное море в рамках так называемых учений.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем, - СМИ. ФОТОрепортаж

При подготовке к переходу была проведена тренировка по проходу узких участков и проливных зон.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - уточняется в сообщении.

Ранее в минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения, учения пройдут во всех военных округах. В течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киев экстренно отправляется глава МИД Польши Рау в связи с "угрозой миру на границах Украины"

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".