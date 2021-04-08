РУС
Россия перебрасывает корабли Каспийской флотилии в Черное море

Россия перебрасывает корабли Каспийской флотилии в Черное море

Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии РФ начали межфлотский переход в Черное море в рамках так называемых учений.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - говорится в сообщении.

При подготовке к переходу была проведена тренировка по проходу узких участков и проливных зон.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - уточняется в сообщении.

Ранее в минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения, учения пройдут во всех военных округах. В течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Автор: 

+33
Меня больше волнует что зелень угробила финансирование программ "Нептуна", "Олихи" и "Тайфунов". Это именно то, что нам сейчас необходимо как воздух для сдерживания рашенского маньяка.
08.04.2021 14:49 Ответить
08.04.2021 14:49 Ответить
+23
тянут в азовское море скорее всего
кто там рассказывал "зачем нам прибрежные катера нужны? только браконьеров гонять! нам нужен линкор! ну или как минимум корвет!"
08.04.2021 14:46 Ответить
08.04.2021 14:46 Ответить
+20
Чорне море для цих посудин - непідходяще. Можуть поперевертатись, коли заштормить. А от спокійне Азовське - якраз.
Тобто: посилюється загроза розгортання воєних дій касапні в прибрежних водах Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
08.04.2021 14:51 Ответить
08.04.2021 14:51 Ответить
Сам ти вуйко, якщо шЮтку юмора не пАнімАШ...
09.04.2021 11:51 Ответить
09.04.2021 11:51 Ответить
Хахаха - ВВП отказался от переговоров с Мендель и Макароном... Вот это шутка юмора))))
09.04.2021 12:50 Ответить
09.04.2021 12:50 Ответить
СкокО на грудь прийняв?
09.04.2021 14:28 Ответить
09.04.2021 14:28 Ответить
Хлопці і дівчата, читайте правильні книжки майора https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Gans_fon_Dah/ Ганса фон Даха.
Ну так, про всяк випадок...
08.04.2021 15:28 Ответить
08.04.2021 15:28 Ответить
"Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море"- сьогодні вже http://mapme.club/poradi/14036-kanal-ievraziya-de-zbirayutsya-pobuduvati-noviy-kanal-z-kaspiyu-v-chorne-more.html 8 квітня !
08.04.2021 15:33 Ответить
08.04.2021 15:33 Ответить
треба взяти медведчуків, марченків, шуфричів, литвинів, мураєвих, партнових......як "живий" щит....
08.04.2021 15:39 Ответить
08.04.2021 15:39 Ответить
самое интересное что хйло и глазом не моргнет на эту свору ватников
08.04.2021 15:48 Ответить
08.04.2021 15:48 Ответить
а эти корабли большие с калибрами из каспийской флотилии по мелкому каналу пройдут?
08.04.2021 15:39 Ответить
08.04.2021 15:39 Ответить
Транспортники "Волго-Дон макс" выглядят как-то так:
Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море - Цензор.НЕТ 2725
08.04.2021 16:10 Ответить
08.04.2021 16:10 Ответить
транспортники чего?
08.04.2021 16:13 Ответить
08.04.2021 16:13 Ответить
транспортники других кораблей?.. мы же за корабли говорим
08.04.2021 16:14 Ответить
08.04.2021 16:14 Ответить
А то что стреляет из Каспия "калибрами" в разы меньше
Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море - Цензор.НЕТ 5233
08.04.2021 16:21 Ответить
08.04.2021 16:21 Ответить
вот эти да... у них осадка какая... по каналу пройдут?, от Южного Каспия до Сирии вдвое ближе чем от Северного Каспия до Украины и сама Украина длинне Сирии намного
08.04.2021 16:27 Ответить
08.04.2021 16:27 Ответить
2,6м у них осадка
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_21631 https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_21631
08.04.2021 16:37 Ответить
08.04.2021 16:37 Ответить
значит пройдут, класс "река-море" и пишут, что через шлюзы проходят по ширине
08.04.2021 16:55 Ответить
08.04.2021 16:55 Ответить
Короче проходят они по рекам. Тем более весной по "большой воде"
Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море - Цензор.НЕТ 6278
08.04.2021 16:24 Ответить
08.04.2021 16:24 Ответить
ну понятно что по рекам и каналу, я же о военных эсминцах с ракетами спрашивал, а не о транспортных баржах
08.04.2021 16:26 Ответить
08.04.2021 16:26 Ответить
Эсминцы не пройдут, это да. Но на Каспии их и нет.
08.04.2021 16:28 Ответить
08.04.2021 16:28 Ответить
те что есть на Каспии, начиненные калибрами-ракетами
08.04.2021 16:29 Ответить
08.04.2021 16:29 Ответить
"Россия перебрасывает корабли Каспийской флотилии в Черное море" - будут таранить корабли НАТО как буксир Яны Капу, или проверять нашего "Нептуна"?
08.04.2021 15:42 Ответить
08.04.2021 15:42 Ответить
Нет, пытаются пугать нас старыми железяками.
Как известно, в Черном море, со стороны Кавказских гор, иногда ВНЕЗАПНО срывается очень опасный ветер, который как раз и топит в Чёрном море корабли, класса река-море.

"Дафай, дафай, Вольдемар" (с).
09.04.2021 13:28 Ответить
09.04.2021 13:28 Ответить
Понты ***** возбуждают только самого ***** ,всем остальным они до лампочки .
08.04.2021 15:53 Ответить
08.04.2021 15:53 Ответить
А как они из Каспия в Черное море попали? Каспий - это же по сути озеро.
08.04.2021 15:58 Ответить
08.04.2021 15:58 Ответить
Там есть канал. Смогут
08.04.2021 16:02 Ответить
08.04.2021 16:02 Ответить
Поэтому нам нужно готовиться. Есть такое ощущение что под 9 мая оно сунется к нам. Так что нужно быть готовыми.
08.04.2021 16:22 Ответить
08.04.2021 16:22 Ответить
на них уже должны быть нацелены по несколько ракет нептун на каждого
08.04.2021 16:31 Ответить
08.04.2021 16:31 Ответить
НЕ БУДЕТ ПИТЕРА И МОСКВЫ - НЕ БУДЕТ РОССИИ !)
08.04.2021 19:35 Ответить
08.04.2021 19:35 Ответить
С 19 апреля по 19 мая Украине морально и военно-технически нужно быть готовой к наглой и открытой интервенции с парашки, с применением ею запрещенного химического оружия и оперативно-тактического ядерного, первое куда опаснее и коварнее, ядерное лишь как средство морально-психологического устрашения и деморализации армии и населения, подавление к сопротивления преступной агрессии мокальской ЫМПЕРИИ (СМИ давно сделали ЯО главной страшилкой) *****, видимо, скоро сдохнет (не долго ему осталось) и решило устроить перед смертью месть с "прощальным фейерверком"!
08.04.2021 19:58 Ответить
08.04.2021 19:58 Ответить
Вот только генералы и полковники в армии РФ, явно не готовы жертвовать своими семьями, имуществом и собственной жизнью в угоду предсмертным судорогам Лилипутина.
09.04.2021 13:30 Ответить
09.04.2021 13:30 Ответить
а их никто не спросит, мнение РАБОВ ЫМПЕРИИ не имеет значения, жизнь миллионов рабов ничего не стоит в паРашке (так было всегда)
09.04.2021 20:41 Ответить
09.04.2021 20:41 Ответить
Есть такое понятие, как СКРЫТЫЙ саботаж.
09.04.2021 23:32 Ответить
09.04.2021 23:32 Ответить
В начале прошлого века РФ считала себя одной из сильнейших морских армий в мире. Ну уж не сравнить с Японией, которая лишь 20 лет назад начала создавать собственный боевой флот.

Зацените результаты сражения в Цусимском проливе.

"Потери 2-й Тихоокеанской эскадры в кораблях и личном составе в Цусимском бою 27-28 мая 1905 г.

Погибли в бою от артиллерийского огня противника эскадренные броненосцы «Князь Суворов», «Имп. Александр III», «Бородино», «Ослябя»; броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»; крейсера «Светлана», «https://histrf.ru/lichnosti/imperators/p/dmitrii-ivanovich-donskoi Дмитрий Донской »; вспомогательный крейсер «Урал»; эскадренные миноносцы «Громкий», «Блестящий», «Безупречный»; транспорты «Камчатка», «Иртыш»; буксирный пароход «Русь».

Погибли в бою в результате торпедных атак эскадренные броненосцы «Наварин», «Сисой Великий», броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», крейсер «Владимир Мономах».

Уничтожены своим личным составом эскадренные миноносцы «Буйный» и «Быстрый».

Уничтожен в результате аварии крейсер «Изумруд» (выскочил на камни).

Сдались неприятелю эскадренные броненосцы «Имп. Николай I», «Орел»; броненосцы береговой обороты «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и эскадренный миноносец «Бедовый».

Интернированы в нейтральных портах крейсера «Олег», «Аврора», «Жемчуг»; транспорт «Корея»; буксирный пароход «Свирь».

Захвачены неприятелем госпитальные суда «Орел» и «Кострома».

Прорвались во Владивосток крейсер «Алмаз», эскадренные миноносцы «Бравый» и «Грозный».
Вернулся самостоятельно в Россию транспорт «Анадырь».
https://histrf.ru/read/articles/tsusimskoie-srazhieniie-event
09.04.2021 13:38 Ответить
09.04.2021 13:38 Ответить
Вчера у меня над домом постоянно пролетали наши военные вертолеты. Так что , плывите, придурки, мало не покажется.
09.04.2021 13:52 Ответить
09.04.2021 13:52 Ответить
А стрелять по ним мы будем Татрами и макетами ракет от Нептуна которые с помпой отправили в войска зебильные мародеры?
09.04.2021 14:36 Ответить
09.04.2021 14:36 Ответить
Не бряцайте..как там они американцам посоветовали???!!! займитесь своими делами в мокшанами...шакалы мокшанское..
09.04.2021 21:01 Ответить
09.04.2021 21:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 